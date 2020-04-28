在疫情影響下，封城後的歐美有許多新興外送服務因此崛起，除了藥品、生鮮雜貨，就連餐飲上游供應商也開始經營B2C的外送生意。

在新冠肺炎（COVID－19）的影響下，許多歐美國家都呈現鎖國封城狀態，除了必要的採買，通通不准出門，縱使有些區域可以照常活動，居民也因為防疫宣導盡量避免外出，許多新興外送服務因此崛起，除了藥品、生鮮雜貨，就連餐飲上游供應商也開始經營B2C的外送生意。

在歐美國家的街道上，目前只有超市、藥局、郵局等開放居民進出，其餘包括餐廳、購物中心等等都無法營業，在一個又一個的空城景象中，旅宿、零售等實體商場紛紛陷入停擺之際，有些可以照常營業的區域也同樣面臨到店消費人口大量減少的窘境，生活相關消費的供需也因此大量轉移到「外送平台」。

除了人們原本就熟悉的餐飲外送服務（如UberEats、Deliveroo、Postmates等），在疫情的影響下，外送服務的商業模式，不僅快速擴張到生鮮雜貨、藥品外送等更多不同商業領域，值得一提的是，產業供應鏈的角色定位也因此改變。整體來看，以下幾個現象值得長期關注。

現象1：餐廳食材供應商從B2B跨足B2C消費市場

當一間餐廳暫停營業，首當其衝的除了餐廳，還會同時波及上游的食材供應商。美國紐約就有數家食材供應商，其中包括原本只供應給米其林水準餐廳的商家，都在這次疫情影響下，從B2B供應商轉換到B2C消費市場，讓一般消費者上網購買這些食材，而且是以盤商大量採購的價格作為售價。

其中，高階的漁貨商F. Rozzo and Sons就對《Eater》表示，因為疫情的衝擊，相關廠商的收益大幅縮水，本來每日進帳8萬美元（約新台幣240萬元）營收，目前驟減到6千美元（約新台幣18萬元），訂單量也從350筆降到20筆。

這些上游供應商為了活下去，決定把原本只提供給餐廳經營者使用的線上採購平台，包括網站、App等開放給一般消費者使用，只要訂單金額超過50到60美元（約新台幣1,500至1,800元），就能享有宅配到府的服務。如此一來，這些上游廠商不僅可以持續營運、接觸新的消費客群，更能保住運送工人的工作，可說是一舉多得。

現象2：針對年長者推出的超市代買服務

由於65歲以上年長者族群，是這次新冠肺炎（COVID－19）的死亡高風險族群，為了減少被傳染的機會，許多國家的超市都相繼推出「年長者專用」的生鮮雜貨外送服務，更是免外送費用，希望藉此降低他們的感染率。

以美國連鎖超市品牌H-E-B為例，就針對60歲以上消費者，推出免費訂貨外送服務，年長消費者可以透過電話、網站、App等多種管道下單，後續就會由年輕的志工協助處理訂單需求，並且在幾個小時內運送到府；另外，瑞士的連鎖超市Coop也針對65歲以上消費者，推出免費的送貨到府服務，消費者透過電話或E-Mail下單，物品運送則由瑞士紅十字會的志工來完成。

現象3：無人機開啟藥品外送服務

愛爾蘭新創Manna Aero也趁這次疫情時期，利用無人機為需要處方籤的家庭運送藥品，該公司強調無人機運送，可以減少人們的直接接觸以符合衛生要求，也能降低這些高危險族群前往醫院或藥房領藥的機率。

另外一家美國公司Zipline也正在等待美國聯邦航空總署（the FAA）許可，開啟他們的無人機藥品運送服務。Zipline的溝通總監賈斯汀·漢密爾頓（Justin Hamilton）說：「我認為，這個現象正是遠程醫療的起點。」

現象4：網路訂位服務變身外送平台

美國有一個餐廳訂位網站Tock，就趁這個時候進行軟體更新，搖身一變成為線上販賣餐點、處理信用卡支付金流、支付資料加密的平台「Tock to Go」，短短幾週已獲得40家餐廳上線；另一個競爭服務Resy也同時進行改造，成為線上餐點訂購與外送的平台，至今獲得30家餐廳上線。

兩大線上地圖服務Apple Maps與Google Maps也都在最近，進行軟體更新，開始把食物外送、藥房、生鮮外送等地點與服務擺在搜尋的最前面，讓用戶能更快找到目前必要的需求，而過去被列在前面的餐廳、速食、咖啡店等選項，現在則被顯示在較後方的選項。

打開Google Maps會發現，現在超市、食物外送、藥房等與防疫相關的搜尋結果擺在最前面。 FC未來商務

其實大部分的餐廳與商家，都已經擁有自己的網站或App，這次遇到新冠肺炎（COVID－19）疫情，許多都能夠在原有的科技基礎下，新增幾項功能，搖身一變成為網上訂購的外送服務，而不想被無法出門用戶遺忘的地圖應用，則是因應時機，顯示了目前用戶最需要的資訊。

在過去短短的這2個多月以來，這些快速調整自己腳步的商家也一再證明，擁有科技的熟悉與彈性，在快速變化的環境之下，仍然可以找到新的出路。

外送、線上訂購等功能，在這個特殊時期成為引領市場的「必要」元素，更令人好奇的是，在這波新冠肺炎（COVID－19）疫情過去、當一切再度恢復過往場景之後，外送功能的角色又會再次如何變化。終於能出門的消費者，會再次享受出門採買的自由感受，還是已經對外送服務產生高度依賴呢？

責任編輯：林芳如、蕭閔云

本文授權轉載自：FC未來商務

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