Gogoro的吃到飽風波，原因追根究底是其對電池擁有權的強硬態度，無論如何改變方案，只要不放寬電池的限制，爭議仍會再次出現。

這次吃到飽風波，是「電池租用」與「機車買斷」兩個使用付費情境衝突的結果，而隨著電車越來越普及，這兩種情境的衝突會越來越多，遠因是Gogoro所選擇的商業模式，反映在法律合約裡。

Gogoro的電池合約分析

為了使用換電式充電站，及使用維護上的方便，Gogoro採用少見的電池租用模式，你買車並付電費，只取得電池使用權，而且電池的使用方式跟生殺大權，仍然掌握在Gogoro手裡，根據Gogoro智慧電池服務合約（下稱服務合約）：

第6條使用者義務：

4. 除雙方另有約定外，Gogoro Network™ 智慧電池服務不得作為商業或營業用途。違反本項規定者，睿能新動力除得依本合約第八條處理外，亦得要求使用者變更為當時睿能新動力提供選擇之商用資費方案，使用者不得拒絕。

這次吃到飽風波所根據的合約就是這條，的確規定的很硬，也超乎一般使用者買車的想像：我買一台車，應該是想怎麼用就能怎麼用，但用Gogoro的電池就不能如此。

「騎到飽禁外送」風波延燒兩週之後，Gogoro正式向消費者道歉，並調整了資費規定。 Svetlana Chekhlova via shutterstock

還有一個更容易引起法律糾紛的使用者義務，過去有發生，未來如果Gogoro按合約來走，肯定會發生更大的風波。根據服務合約：

第6條使用者義務：

7. 使用者每30日應至少進行1次換電或充電。如買賣標的儀表板顯示Gogoro Network™ 智慧電池之電量為「零格」，使用者應於24小時內或於下次啟動買賣標的時（以較早屆至者為準），立即進行換電或充電。如有違反，除應依本合約負損害賠償責任外，使用者明示同意睿能新動力得隨時逕行自使用者或第三人處取回Gogoro Network™ 智慧電池。

也就是說，電池沒電、或者你計畫長期不騎車，你都有義務去換電池，或自己買充電器（Gogoro有出原廠充電器）在家裡充電，以免損壞電池。這個使用者義務老實說很強人所難，也就是如果你出國唸書，你仍然要定期找人為你的車去換電池，否則違約。我相信目前不少人都沒有履行這個義務。

如果違約了，法律效果很恐怖。

首先，Gogoro可因為你違約，要求賠償電池的「重新重置成本」，究竟是多少錢呢？

每一顆Gogoro Network™ 智慧電池之更新重置成本，目前為新台幣25,000元整。（服務合約附錄三規定）

多數電動車上都會配置有兩顆Gogoro Network™ 智慧電池，所以如果Gogoro求償，可以依約求償新台幣50,000元整，跟買車的錢差不多了。

另外，如果違約也代表「使用者明示同意睿能新動力得隨時逕行自使用者或第三人處取回Gogoro Network™ 智慧電池」，意思是Gogoro依照合約，可以帶著機師衝進你家車庫（或停在路邊的車），打開你的車廂蓋把電池取走。

Gogoro如果真的依照合約來執行，肯定天下大亂。

情境衝突

這次引起的合約糾紛，我認為Gogoro怨不得別人，雖然是電池租用，卻自己推出騎到飽方案，然後設定有些狀況不能騎到飽，對於買了車的人來說，會覺得怎麼我買了車，也付錢了吃到飽，車子卻好像仍然不是我自己的，不能隨心所欲使用。

「對不起造成大家困擾了！」



根據數位時代報導，Gogoro延燒兩週的騎到飽禁外送風波於24日晚間10點向消費者道歉，並釋出善意表示，不論是上班、通勤、跑業務、買菜、環島、車聚、解鎖徽章，或跑外送都不該受拘束，並宣布兩個資費調整方式，讓不同需求用戶有更多選擇。

所以，之前強硬說會按照合約規定，強制商用車主轉為商用資費計費，現在更改方案了，但問題仍然有很多。

Gogoro為了0.7%的人，大動作聲明我們的吃到飽不是通通都有，而是有例外（因為換電站不足，很大量的商業用途不行），反而讓消費者困惑，也減損商譽，我疑惑這樣值得嗎？

有些大公司，為了小部分的特例，為了商譽會自己扛下來吸收掉成本，或用行銷預算打掉，例如Costco的換貨政策。

這次Gogoro雖然說轉彎，但看到服務合約第6條的禁止商用條款仍在，網站尚未修正，如果Gogoro仍握有這張牌，相關爭議仍會持續不斷。

我認為，Gogoro該正視「電池租用」與「機車買斷」這兩個使用情境衝突的問題。這必然伴隨著商業模式的調整，但隨著電動車進入主流市場，實在有必要調整。我舉最後一個例子作結：

根據服務合約第11條： Gogoro Network™ 智慧電池因任何原因，包括但不限於使用者違反本合約之規定，發生毀損或失竊，或被扣押等情形時，使用者應立即通知睿能新動力，並依附錄三之Gogoro Network™ 智慧電池賠償標準賠償，且Gogoro Network™ 智慧電池於使用者賠償後，仍屬睿能新動力所有。 代表兩件事，如果之後你車子被偷走，或是酒駕車子被警方扣住，依照合約，Gogoro可以跟你額外求償新台幣50,000元整。

若Gogoro仍抱持著「電池是我的，我說了算」。未來將引起更多消費者、使用者的不諒解。

責任編輯：陳建鈞

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