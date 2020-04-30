電信雙雄遠傳跟台灣大用戶數競爭，2月遠傳超越台灣大拿下電信二哥寶座，距離上次暌違6年，也讓台灣大總經理林之晨急喊：這只是一時，台灣大很快會奪回寶座。

5G戰還沒開打，電信二哥爭奪戰已經先行。國家通訊傳播委員會（NCC）統計，截至今年2月，遠傳用戶數達707.8萬戶、台灣大707.3萬戶，遠傳行動用戶超越台灣大0.5萬戶，市占進步到第二，這是6年來第一遭，也是4G以來首度。

遠傳也指出4G網速、公有雲市占贏過台灣大，在5G頻譜3.5GHz頻段中取得80MHz頻寬，較台灣大多出20MHz，4月22日取得5G架設許可，已開始進行網路建設，進度也勝台灣大，諸多比較激化兩企業爭霸緊繃度。

台灣大總經理林之晨30日清晨8點於Facebook發佈看法，他表示「我要在此恭喜台灣大電信事業的可敬對手 F 社，在今年 3 月通報給主管機關的總行動用戶數上，超越了台灣大，成為台灣市場行動總用戶數第二的電信公司」。

他表示發此文是因為不少家人朋友傳訊來關心，他想藉此幫大家分析一下這現象。說明原因是台灣大行動電信用戶總數受到肺炎 Covid-19 的拖累，但事業體質沒有受到影響，轉型的成效還是持續顯現。

林之晨表示，台灣大電信事業今年第一季的營業利益 (EBIT)，較去年同期是成長 1.9%；遠傳的電信營業利益，較去年同期則是衰退3.3%。 台灣大哥大

總行動用戶數輸給遠傳，問題出在：預付卡

行動電信總用戶數，主要是由月租型 (Postpaid) 和預付型 (Prepaid) 兩種所組成。國人大多都是月租型用戶，預付卡主要是外籍旅客、外籍工作者在使用。

今年第一季，由於肺炎的關係，入境人數大減，因此台灣大的預付事業，用戶人數有較大衰退，相對來說 F 社的預付卡事業影響較小，因此出現總用戶數量的消長。

台灣大電信體質改善，林之晨秀2數據回擊

他強調，肺炎疫情並沒有影響台灣大 月租型行動用戶事業 ，到今年第一季末，台灣大月租型用戶達571.8萬戶，較去年同期成長9.5萬戶，較 F 社月租型的 536.1萬戶數字，領先有 35.7 萬戶，而去年同期領先F社32.5萬戶，差距其實拉大。

他也表示，預付卡用戶對營收與獲利貢獻是有差異的。台灣大電信事業今年第一季的 營業利益 (EBIT) ，較去年同期是成長 1.9%，另一方面，F 社的電信營業利益，較去年同期則是衰退3.3%。所以從財務表現看，即使單一數字勝出，但台灣大電信體質持續改善。

林之晨最後說，「但無論如何，在行動電信事業總用戶數上，F 社在此刻是超越台灣大了，這還是一個成就，我也要祝賀他們」。但他也不忘嗆聲： F社的各位，你們小心，等旅客、外籍工作者回流，我們肯定會在預付卡業務上急起直追，再奪回寶座。

林之晨說，同一時間，隨著成本昂貴的 5G 到來，純電信的獲利空間將持續被擠壓，轉型是必然的，在此也與所有可敬同業一起共勉，希望大家都能成功進化，未來各自擁有一片天空。

但根據國家通訊傳播委員會（NCC）資料，以各業者用戶數、每帳單貢獻值（ARPU）計算行動服務營收（mobile service revenue），遠傳自2019年11月起，已連續5個月超越台灣大。

責任編輯：陳映璇