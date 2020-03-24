5G中40MHz、60MHz、80MHz分別代表什麼意思？多少頻譜才夠用？台灣大總經理林之晨用7個論點為你白話解說。

2020年，台灣正式跨入5G元年。但對大多數人而言，這字可說是最熟悉的陌生人－－經常在媒體看到，卻講不出它確切會帶來什麼。為了幫助大家更認識5G，我決定開闢這個專欄，從各個面向，把5G講給各位聽。

台灣第一次5G釋照落幕，5家電信拿到的頻譜，除了上次聊到的位置不同，數量也不同。第一集，我們破解了魚頭、魚尾的迷思，這次，我們就來探討數量的價值。

到底40MHz、60MHz、80MHz分別代表什麼意思？多少頻譜才夠用？第二集你不知道的5G，就讓我們來展開頻譜數量的奧義。

5G＝速度？

目前為止大家對5G的討論，主要停留在速度，因為那是比較容易理解的價值訴求。問題速度只是比較容易理解，但不是5G最大的價值。

最容易的檢查方式，是想想你此刻對於4G上網的速度，有沒有不滿意？絕大多數人會說其實沒有。即使有的人，往往也只是在少數時間、特定地點的不滿意，並不是像當年對3G的全面不滿意。

所以，4G的速度並不是人們主要痛苦所在，也因此，5G的速度並不是人們渴望已久的解藥。事實上，5G的其他三個主要價值訴求：低延遲、大量終端、網路邊緣運算，比較難理解，但重要許多，我們在未來的文章再為大家一一展開。

林之晨

100MHz的3.5GHz才能提供5G速度？

另一方面，真要講多少頻寬、什麼速度才是5G，目前為止的論述也都偏離焦點。

規格上，5G承諾最高10Gbps的尖峰下載流量，要比4G的最高1Gbps多一個數量級，這才夠格稱為一個新世代。

但如果你用100MHz的3.5GHz頻譜，加上目前最尖端的基地台技術，能達到的最大下載速度也不過是500Mbps，也就是0.5Gbps，換言之，只做到4G極速的一半。也就是說，100MHz的3.5GHz頻譜，能產生的速度上根本稱不上5G，還停留在4G的範圍。

如果真要用3.5GHz 頻率突破1Gbps的速度，進入5G的領域，那你需要200MHz以上的頻寬。但目前不管是頻譜供給或是設備支援，都還是問題重重。

所以，真要說，在這個時間點，國內業者拿到的90MHz以下3.5GHz頻譜，在速度上，都做不出5G，其實沒什麼好辯論的。要用拿到的頻譜來比大小，那更是門外漢才會有的觀點。

10Gbps是什麼？能吃嗎？

更重要的，對於大多數用戶而言，所謂5G的10Gbps極速是個虛無飄渺的東西，到底有什麼價值？

很多人會用幾秒可以下載一個HD電影來形容，但那其實沒有太大意義。一部電影2小時，下載再快，看的速度還是2小時。所以下載是一個「過時」的網路應用－－當年網路只有定點有，所以需要把電影下載下來帶著看。但現在網路到處都有，所以絕大多數人追劇看電影，是用串流的方式。

事實上，影音串流，正是最目前最普遍、也最耗費頻寬的網路應用。全球Internet的總頻寬，有超過一半在支援影音串流，在台灣，這個佔比更是高達七成以上。

一個用戶在手機上用HD畫質欣賞愛的迫降，大約會使用5Mbps的流量。換言之，5G的極速10Gbps＝10,000Mbps可供2,000位用戶同時用HD畫質串流影片。

全台灣蓋好蓋滿約可建設1.5萬個基地台，每個基地台可有3個射向（也就是有三組天線分別覆蓋120度的角度），而基地台覆蓋效率約是30％：

2,000用戶x1.5萬基地台x3個射向x30％覆蓋效率＝2,700萬用戶

換言之，如果把5G極速10Gbps的網路覆蓋全台，那麼即使所有人都同時HD追劇，也用不完這樣的頻寬，只是造成資源的浪費。

但如果明天睡醒，大家都換成4K螢幕的手機，改用4K解析度追劇，那麼每個人就需要25Mbps的頻寬來串流，比HD成長了5倍。這時，上面那張網路就只能支持540萬人同時使用了。

頻寬＝尖峰容量（Peak Capacity）

換言之，每個用戶需要的最大頻寬，主要跟著他即時觀賞的畫素量成長。當人們的螢幕解析度越來越高，那麼電信商也必須亦步亦趨的擴充網路的尖峰容量 來支持，太早擴充浪費社會資源，太晚擴充傷害用戶的體驗，這才是電信業的真諦。

3.5GHz主要功能是室外通訊

另一方面，由於頻率的物理特性，3.5GHz訊號的室內穿透非常差，實務上大約窗內5公尺就會失去收訊，所以，其主要功能其實是室外涵蓋。（物理上，頻率越低穿透越好，所以你在家中深處收到的4G訊號，是以700MHz與900MHz為主。）

同一時間，網路流量的尖峰時間是晚上9－12點，也就是絕大多數用戶在家中休息的時間，他們會在此時上網追劇、打電動。換言之，目前網路尖峰時間的使用情景，絕大多數不是3.5GHz頻段可以服務的。

林之晨

比起速度，收訊在早期更為重要

3.5GHz的穿透性差，除了造成室內無法收訊，也會造成室外訊號容易被各種不同的物體干擾。所以，業者必須佈建綿密的基地台，才能提供優質不中斷的上網體驗，否則測速再高，收不到訊號也是白搭。

在理想的狀態下，頻譜當然是越多越好，基地台也是蓋好蓋滿。但業者的資金畢竟不是無限，所以必須在兩者之間做抉擇。而尤其在網路的早期，對用戶而言，收訊品質的重要性遠遠大過定點極速。

關鍵：頻譜兩、三年就會釋出一次，沒有所謂拿好拿滿

所以面對5G的開端，電信業者都要在多拿頻譜與多建基地台之間抉擇。好在政府非常體貼，早就明確溝通這只是第一次頻譜競標，2～3年後還有下一批釋出。

於是，作為一個理性的業者，面對第一次競標，當然是拿目前夠用的頻譜就好，畢竟短期內用戶對3.5GHz尖峰容量的需求不大，保留資本投在基地台建設與應用服務的發展上，才能提升對用戶的整體價值。

2～3年後，隨著4K手機、自駕車內娛樂系統、AR等高畫素應用開始成長，帶來3.5GHz室外涵蓋需求的增加，第二次競標時，再添購頻譜來擴充尖峰容量即可。

當然，如果此刻頻譜相對便宜，尤其是比預期中第二次釋照的價格便宜，那麼當然該趁便宜多囤些放著，準備支應未來的需求。但如果它已經標到失速列車那麼離譜，一個理性負責的電信經營者，應該拿夠用就好。

所以，頻譜競標並不是拿越多越好，而是要視價格、網路的生命週期，以及基地台建設、服務發展成本之間的Trade Off來衡量。或者説得更明白一些，花錢很容易，花在刀口才是藝術。

（回頭觀察4G三次頻譜釋照與後續業者間經營的結果，你也可以理解這個道理。）

5G頻譜至少有七種

而就像第一集所說，5G頻譜不只3.5GHz一種。在尖峰容量需求最大的超熱點，未來會用28GHz的超高速微波站來服務。而隨著用戶從4G升級到5G，原來作為4G使用的700MHz、1800MHz、2100MHz等頻譜，也會陸續轉發射5G訊號（所謂Refarming）。因為5G技術較4G有效率，這些頻譜轉用後，還會有30％以上的尖峰容量的提升。

換言之，接下來所有頻譜都是5G頻譜，而3.5GHz頻段只是其中一個角色，主要負責提供室外的尖峰容量。而要建構一個優質的全方位涵蓋，那麼所有頻段必須綜合使用，無法單靠一個3.5GHz打天下。

林之晨

基礎層立於不敗，才能專注發展應用服務，加速轉型

讀到這裡，你也就能明白，排行老二的台灣大用戶數713萬，比老大哥C社1,060萬少三分之一，為何選擇在第一次的3.5GHz競標中，拿下比C社的90MHz少三分之一，共60MHz的頻譜數量，因為平均下來，兩家的每戶3.5GHz頻譜是相當的。

當我們與老大的成本結構相近，在基礎層上已立於不敗之地。那之上，可以各自發展獨門的應用與服務，掌握5G帶來的新B2B2C商業模式。相反的，如果競標結果造成我們成本結構比老大高上許多，那就得想辦法在基礎電信服務上收取更高費率，或是大幅提升用戶數，才能生存，反而傷害轉型的速度。

結論

無論如何，希望讀完今天的文章，有幫助你理解，3.5GHz即使拿到100MHz，都做不出5G的速度，因此第一次競標，沒有所謂拿滿拿好的問題。

而頻譜的多寡，主要影響一個網路的尖峰容量。3.5GHz主功能是室外涵蓋，短期內尖峰需求有限，且這次5G競標失速，讓3.5GHz價格非常昂貴，因此不是拿越多就越好，而該拿適量頻譜，保留實力做好基地台建設，發展服務與應用，加速轉型，才是王道。

此外，3.5GHz不是5G頻譜的唯一，而只是7種5G頻譜之一。一個高效率、高品質、高涵蓋的全方位5G網路，需要綜合使用低、中、高頻頻譜，才能完成佈建，無法單靠3.5GHz頻譜打天下。

最後，以電信業而言，所有頻譜持有的差距，都是短期狀態，政府每2～3年就會釋照，業者視用戶需求成長狀態，添購適量頻譜來擴充尖峰容量，如此而已。

以上，就是第二集你不知道的5G，希望對你有幫助。喜歡的話，歡迎分享給朋友。如果有問題建議，也歡迎你提出討論。我們下次見！

Many thanks to DT, Tom and Prof. Chung for helping to review the essay, and to TWM Social Media Team for contributing art works.

責任編輯：林芳如

本文授權轉載自：林之晨Facebook