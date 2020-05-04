Netflix在YouTube上釋出10部單片或系列紀錄片，希望透過線上資源共享，對因為疫情受到影響的學習者有所幫助。

繼不久前美國獨立製片人加里．霍斯特維特（Gary Hustwit）宣布每週開放一部設計紀錄片免費觀看，日前Netflix也在YouTube上釋出10部單片或系列紀錄片，包括《我們的星球》、《月事革命》、《流行大百科》、《憲法十三條修正案》、《抽象：設計的藝術》等共34部完整影片，關注議題擴及自然生態、社會文化、設計藝術、身體意識等生活多面，希望透過線上資源共享，對因為疫情受到影響的學習者有所幫助。

其中《抽象：設計的藝術》開放免費觀看第一季的8部影片，探訪不同領域「最具創造力的設計師」，每部片長約40多分鐘，雖無中文字幕，但可透過YouTube的自動翻譯字幕觀看。

《抽象：設計的藝術》各集簡介

插畫家克里斯多福．尼曼

插畫家克里斯多福．尼曼（Christoph Niemann），為《The New Yorker》繪製過多次封面，平時也喜歡在Instagram上發表虛實結合、詼諧趣味的隨筆創作，影片將呈現他尋求解決問題的思考切點、持續沈浸於創作的日常。（在YOUTUBE觀看此集請點此）

Nike鞋款設計師汀克．哈特菲爾德

汀克．哈特菲爾德（Tinker Hatfield），Nike首席鞋款設計師，其建築及體育背景激發設計鞋子的創新思考，例如受到巴黎龐畢度中心建築啟發的Air Max、極具故事性的Air Jordan系列、為運動員設想的創新「電子動態調整鞋帶」等。（在YOUTUBE觀看此集請點此）

舞台設計師艾斯．德夫林

舞台設計師艾斯．德夫林（Es Devlin），曾操刀設計2012倫敦奧運閉幕舞台，碧昂絲、愛黛兒等人的演唱會舞台，LV、Chanel的時裝秀場與藝術裝置，她善用燈光、影片、雕塑，甚至雨水，為這些場景引發最大的參與者共鳴。（在YOUTUBE觀看此集請點此）

BIG建築師事務所創辦人比亞克．英格爾斯

丹麥BIG建築師事務所創辦人——比亞克．英格爾斯（Bjarke Ingels），關注建築永續性、機能性，也不失勇於破格的情懷；他持續實踐「實事求是的烏托邦」理念，其知名作品之一——滑雪場概念的阿麥格山垃圾發電廠，扭轉發電廠印象成為一座走入生活的公共設施。（在YOUTUBE觀看此集請點此）

飛雅特克萊斯勒全球設計總監雷夫．吉爾斯

雷夫．吉爾斯（Ralph Gilles），作為飛雅特克萊斯勒全球設計總監，內心曾有賽車夢，將近30年的汽車設計職涯裡，他創造了時髦的新款跑車、自駕電動休閒式旅行車，為品牌開拓客群，也開創市場模仿的潮流。（在YOUTUBE觀看此集請點此）

平面設計師寶拉．雪兒

資深平面設計師寶拉．雪兒（Paula Scher），國際平面設計聯盟（AGI）會員之一，曾操刀設計紐約公共劇院Logo、Citi花旗集團Logo、Tiffany品牌形象、Swatch手錶海報等，她擅長將文字轉化為圖像，塑造全球經典品牌和機構的視覺語言。（在YOUTUBE觀看此集請點此）

攝影師普拉登

攝影師普拉登（Platon），為《TIMES》、《The New Yorker》等知名雜誌拍攝人像，從世界領袖、國際巨星到市井小民的神韻皆能精準捕捉，片中透過紀錄他拍攝柯林．鮑爾將軍的過程，得以一窺他的行事模式與風格。（在YOUTUBE觀看此集請點此）

設計師伊爾莎．克勞福德

伊爾莎．克勞福德（Ilse Crawford）曾任《ELLE Decoration》創刊編輯，她創造空間的思維以人為本，探究材料細節與其組合產生的效果，她經手了Aesop在英國的第一間店舖設計，從飯店、機場貴賓室到餐廳酒館等多元類型皆可看見她著重人性的溫度。（在YOUTUBE觀看此集請點此）

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責任編輯：林芳如

本文授權轉載自：Shopping Design