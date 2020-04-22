Netflix公布財報，2020年第一季總計新增1,580萬名用戶，但因投資的原創內容無法開拍，少了內容差異化的競爭優勢，預期營收年成長恐將下滑。

根據Netflix公布資訊，2020年第一季總計新增1,580萬名用戶，是原本預期增長數的2倍，同時在全球累積達1億8,200萬名用戶人數，儘管用戶激增超出預期，但Netflix在2020財年第一季財報景氣預測，依然向投資者提出投資風險警告。

由於新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情在全球肆虐，造成不少民眾受到封城、閉關等政府命令而必須減少外出，在家時間相對增加許多，因此讓Netflix等網路服務使用比重增加，甚至在部分國家必須調降解析度應對突來的爆發流量。

即便在第一季的新用戶成長人數達到歷史新高，比原本預期的720萬人成長目標達兩倍成長幅度，Netflix在2020財年第一季財報結果中，依然向投資者提出投資風險警告，原因在於，不少原本計畫投資拍攝的原創內容受到新型冠狀病毒疫情影響，不僅面臨無法繼續拍攝，甚至可能必須延後至2021年才有更多新內容持續提供。

因此即便在上一季累積不少新用戶人數，同時整體營收依然維持成長，但在「年成長」表現則相對減少，甚至Netflix預期下一季的年成長幅度還會繼續減少。

因為受到疫情影響，無法繼續拍攝原創內容，雖然讓Netflix手上可自由挪用金額增加，但也代表在原創內容投資比例相對減少。 依目前Netflix主要競爭優勢在於內容差異化，若一直無法繼續增加原創內容情況下，對於Netflix接下來的發展勢必造成影響。

從另一個角度來看，市場上的其他競爭對手其實也面臨相同問題，例如亞馬遜的Prime Video，或是蘋果旗下Apple TV+同樣都有原創內容因疫情影響而無法繼續拍攝情形，甚至可能還必須提撥投資金額協助內容拍攝團隊、演出人員設法渡過此波疫情影響。

從財報結果顯示，Netflix在美加地區擁有最多的用戶，其次則是歐洲地區，拉丁美洲地區則比亞太地區有更多用戶人數，但亞太地區相對還是有較高的平均用戶營收表現，不過亞洲用戶人數年成長表現仍呈現下滑，甚至在上一季出現下滑5%比例。

針對接下來的營收成長預測，Netflix估計下一季會有60億4,800萬美元獲利表現，營收則預期會增加10億8,000萬美元，並且帶來8億2,000萬美元淨利，而全球用戶人數則會增加至1億9,000萬人，其中新增加用戶人數將達750萬人。

資料來源：Netflix、The Verge

責任編輯：陳映璇