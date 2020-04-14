疫情期間大眾因居家防疫關係，收看影片的時間增加，讓Netflix訂閱人數變多，亞馬遜也在這波疫情中股價大漲6.2％。

在新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）持續衝擊市場下，串流影視平台Netflix週一大漲7％至396.72美元（約新台幣1.1萬元），登上52週新高點。

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今年迄今Netflix股價上漲22.6％，遠優於大盤表現，S＆P 500同期下跌15.1％且較其高點下跌25％。

道瓊指數週一下跌319點或1.3％、S＆P 500下跌1％，但在Netflix和亞馬遜引領下，Nasdaq綜合指數尾盤最後一小時逆轉收高0.3％。

武漢肺炎期間，防疫居家類股受惠，投資銀行William Blair上個月底表示，大眾因居家防疫而收看影片的時間增加，Netflix訂閱人數也成長。

然而，Needham曾推測武漢肺炎病毒對Netflix不利，因為居家防疫期間大眾收入銳減，可能會削減不必要的開支。

亞馬遜週一大漲6.2％，距離其52週高點也僅5％之遙。

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亞馬遜同樣受惠於武漢肺炎疫情，消費者奔向亞馬遜採購物資和雜貨，迫使亞馬遜緊急招聘倉儲人手，且Slack和Zoom這一類企業對亞馬遜AWS的需求也大增，因為這些遠端商業工具的用戶激增，而他們仰賴亞馬遜的基礎架構。

根據約翰 · 霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的數據，截至週一（13日），美國確診病例超過558526例，死亡人數至少22146人。

責任編輯：林芳如、蕭閔云

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