後疫情時代隨時連線成為生活或工作中的必需品，儘管美國與法國5G開標延後，但中國卻加速前行，在後疫情時代的5G，台灣業者能否在Open-RAN取得機會？

台灣5G競標已在去年底完成，今年第三季，5G即將開台，在疫情紛擾過後，各國5G進度也被打亂，哪些國家延後5G執照開標？哪些國家決加速推行？台灣電信業者跟網通商又該如何把握機遇？

研華執行董事何春盛與中華電信技術執行副總林國豐在4月29日「科技防疫表現，催化台灣5G產業」高峰對談中，點出5G時代，「Open-RAN」（開放基地台接取網路技術）將是台灣業者機會，研華與中華電信也已攜手展開場域驗證。

各方對5G的看法都不同。 研華

Open-RAN（開放基地台接取網路技術）台廠機會

2035年全世界有1,000億個連結裝置，8成用無線串連，5G將是無線通訊主流，何春盛提醒，這也帶來台灣的機會，因為3G、4G都是封閉系統，但5G採用軟體定義網路（SDN）或虛擬化網路（NFV）等軟體技術，取代專屬封閉硬體架構，讓台灣有打入機會。

5G即將開台，研華執行董事何春盛指出，5G時代三大特色是「硬體開放化」、「軟體虛擬化」，「應用也會多元化」。

Open-RAN（開放基地台接取網路技術）由歐洲Orange、Vodafone、AT＆T所倡議，中華電信也已經加入O-RAN組織，目前該聯盟已有23個電信業者參與。何春盛指出，從1G到6G移動通訊史來看，2G以前由美國主導，4G以是歐洲電信設備商搶先機，5G時代起則有中國華為及中興等業者冒出頭來。

5G時代有電信業者主導Open-RAN（開放基地台接取網路技術），讓電信業者在新應用上可以使用開放的白牌系統。 林之晨

而新Open-RAN聯盟的三大目標：低成本的無線接取網路（白盒硬體、虛擬化網路元件、標準界面），其次讓電信商部署彈性，選擇更靈活，第三是達到基地台網路智慧化，介面標準開放、硬體白牌化趨勢。林國豐表示其中白牌化對台灣網通產業是很好的機會，但不會一蹴可及。

何春盛表示，預測當2027年6G商轉時，地球低軌道上空將有2萬顆衛星，跟基地台協作，傳輸頻寬達1秒可下載142部電影，速度高達1TB/s，相當於人腦思考速度。

在這樣高速的時代，林國豐表示，無論5G或6G，大家要思考「後疫情時代的生活與工作演進」將為ABC（Always Broadband Connected）：每一個人，每一個公司隨時保持連線是非常重要的，也讓電信產業責任跟重要性會更加顯著。

AB在現代生活將愈來愈重要，5G時代也開啟MAC（邊緣運算）重要性，林國豐指出，在企業學校應用邊緣運算機率高，可以快速有效的根據權限做流量管控，關鍵是資料不會外拋，安全性很高，跟企業專網概念很類似，企業專網核心其實就是MAC，用的設備伺服器都是白牌，目前中華電信也已有案場測試中，軟體是中華電信開發，硬體跟研華及台灣業者合作。

對中華電信本身而言，林國豐表示SDN應用適合先從新服務、新應用導入，不能完全徹底取代根深蒂固傳統複雜的電信網路，比方，邊緣運算獨立又明確，可以導入SDN，逐步逐步的方式。

美法5G決標延期，中國逆勢加速

各國封城防疫，林國豐預測，對很多國家5G的推展確實有一些影響，比方美國法國的頻譜競標都往後延，頻譜開放後延，5G開放進展也就自然往後，台灣很幸運是決標在肺炎之前，很早就開放頻譜，所以目前6月底前基地台設備都還可以如期抵達，所以Q3開台的目標不會變，但他仍透露，比較擔心6月以後設備進來（台灣）有問題，包含手機選擇性及5G基地台設備鋪設時程目標。

中國5G加速，但歐美部分國家因疫情干擾，延後了5G競標時程。 shutterstock

反而中國5G發展進度不同，因為封城造成經濟活動停頓，疫情控制後，政府加速經濟提升，在3月發表「新基建計畫」，以5G為中心的發展建設加速推動，比方中國移動3月決標了23萬5G基地台，上週中國電信跟聯通聯合25萬台基地台決標，都對5G技術拉升也有效果。

中華電信目前也在海外市場發展，但林國豐坦言雖時間已久，上海、東京、新加坡、泰國、印尼、緬甸跟美國都有代表處，但成就還不大，稍可說的成績是越南河內及胡志明市，已跟當地最大業者合作資料中心，目前投資來說是有賺錢的。

對於電信業者出海，林國豐坦言要在海外拿電信商執照很不容易，但可行的是「做數位解決方案」，所以中華電信會結合台灣軟硬體網通業者一起努力，希望很快有成果出現。

責任編輯：蕭閔云