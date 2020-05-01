網通界技術大師李中旺，在友訊及明泰都摔了一跤，創下10年內，兩度在無預料下被董事會解任董事長的紀錄。

做到上市公司董事長，形象風光，卻在一場例行董事會上被無預警解職，瞬間成平民，若這種八點檔劇情竟然10年內發生在身上兩次，網通界恐怕只有明泰前董事長李中旺一人。

2011年曾經發生一次，10年後事件重演

2008年，友訊創辦人暨董事長高次軒過世，經營團隊震驚之餘，立即指派二把手、同為創辦團隊的李中旺接任，沒想到，李中旺接任兩年多，2011年6月的股東常會完成董監改選後，第一場董事會推選新董事長，李中旺就被拉下馬，無法連任友訊董座。

李中旺當時也兼任明泰科技董事長，本來就身兼雙要職，友訊董座被解任後，自然是摸摸鼻子專注經營明泰科技，但李中旺也是友訊個人大股東，雙方關係仍存在，2018年又應友訊團隊邀請，回鍋任友訊副董事長暨執行長，但又短短只有一年多就下台。

不過，下台事件又再度上演，只是這回發生在李中旺任職的明泰科技董事長大位上。4月30日，明泰重大訊息宣佈，將改選新董事長，李中旺下台，由大股東佳世達商業暨工業用產品事業群副總經理暨事業群總經理黃文芳接任，同時董事會也解任李中旺的執行長職務，瞬間李中旺又從高居要職的董事長，變成只是一個不管庶務的董事。

自此李中旺在友訊及明泰都摔了一跤，創下兩度在無預料下被解任董事長的紀錄。

WiFi Router等家用網路產品，一度是友訊最大優勢市場。 shutterstock

「他是個老實人，工程師，只知道做事，不知道拉幫結社的事，連要被幹掉都不知情。」一位前友訊主管描述李中旺為人，就跟一般工程師一樣，生活慾望很低，他本身吃素，邀朋友聚會吃的是盒餐，先前也被報導過，在只是明泰董事長時都搭客運來回台北新竹。

老實工程師，李中旺隨高次軒創友訊

而談李中旺會經歷兩次被董事會解任的「洗臉」事件前，要回頭先檢視友訊這家企業。友訊是早期網通知名大廠，不僅是全球品牌價值前三大的網通品牌，友訊品牌價值更曾超過2億美元，是台灣之光。

而李中旺跟昔日友訊董事長高次軒總計7人是創業團隊成員，一起打造了品牌王國，而後友訊如同華碩、宏碁走上品牌代工分家之路，將代工事業分割為明泰，李中旺領了一群團隊接手經營，而友訊由高次軒繼續管理，不過高次軒在沒有做好人事安排下於2008年驟逝，友訊慌亂中請被視為集團第二把手的李中旺接手董事長，看似也是自然不過的事。

不過，後高次軒時代也是友訊人事動盪的時期開始。李中旺兼任友訊跟明泰董事長到2011年中，董監任期屆滿需改選，李中旺雖然仍是董事，但他在推派董座時沒有繼續連任，由同樣是創業團隊成員張傳財接任友訊董事長，李中旺下台時持股5503張，是最大個人股東。

而李中旺跟張傳財之後，又由高次軒的弟弟高鶴軒、高次軒好友宣明智、當時友訊執行長蕭蕃、邰中和，高次軒太太胡雪接任董事長，高次軒英年早逝12年，一共換了7位董事長。

在高次軒過世那年之後，友訊營運獲利就兵敗如山倒，2007年EPS仍有5.03元，但高2008年過世當年EPS2.12元，2009年後更沒有超過2元，李中旺在位期間EPS仍有1.5元以上水準，但2015年起績優生友訊竟然跌落山谷讓財報交出紅字，過去五年之中只有2018年小賺（李中旺回鍋擔任友訊執行長期間），過著吃老本的日子。

若拿2008年高次軒辭世那年營收規模與2019年相比，現在的友訊就只剩當年一半規模，外界都關切昔日的台灣之光到底怎麼了？

友訊佳世達互助，雙方各蒙其利

而李中旺這次被解職的爆發點，在於李中旺參與了市場派的董監改選計畫，台灣鋼鐵集團旗下的金智富資產管理公司成立「友訊投資」，結盟友訊前總經理及獨立董事等相關高層，提名了6席含李中旺在內的董事名單參選。

李中旺持有友訊是大股東，加上過去曾是創業原始團隊，又曾任友訊董座，此次跟外部股東結合參與改選，讓公司派高家相當意外，雙方攻防戰也隨之開打，公司派先是以疫情為由希望延後股東會日期，被獨立董事否決，市場派又隨即出招，透過兩席獨董馮忠鵬及鍾祥鳳召集臨時股東會，要解任董事胡雪職位。

佳世達董事長陳其宏這次被認為是友訊跟市場派鷸蚌相爭，漁翁得利的角色。 王郁倫攝影

雙方僵持不下，4月30日卻又出現驚天變化：友訊成功邀佳世達參與戰局，在佳世達力挺友訊下，明泰的董事會中。臨時被提案推舉新董事長，友訊聯合佳世達票決勝出，李中旺中箭落馬，佳世達改派事業群負責人黃文芳接任董座。

佳世達本來就是明泰最大股東，2018年以認購明泰私募股方式持股23.8%，佳世達董事長陳其宏也任明泰副董事長，但明泰一直還是李中旺當家，而這一次佳世達透過支持友訊，也順水推舟吞下眼中想吃已久的雞腿。

由於明泰跟友訊過去品牌代工分家歷史因素，雙方互有持股，友訊在獲得佳世達力挺，化解友訊6月股東會時李中旺將運用明泰所掌握友訊股數，協助市場派的機會，而友訊也將力挺佳世達正為明泰正主。

佳世達30日宣佈將公開收購10.3萬張上限明泰股票，收購價30元，溢價35%，最高一口氣可增持5～19%股票，隱隱意味友訊也將支持佳世達公開收購計畫，由佳世達當家意味濃厚，雙方是否台面下有協議默契，頗值得玩味。

佳世達30日召開重大訊息表示，透過公開收購將可跟明泰發揮合作互利優勢，追求成長，加速5G的布局和經營，提供客戶更完善的產品與服務。

在失去明泰這個舞台後，李中旺目前仍是友訊副董事長，持有1.1萬張股票，隨6月股東會在即，高家積極安排長子進入董事會接班，台鋼動向及未來雙方人馬過招看來尚未落幕。