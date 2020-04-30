《數位時代》鎖定本刊長期關注的15個台灣產業，首次企畫製作「高價值企業100強」排行榜，在5月初正式揭露之前，搶先曝光TOP 10！

「毛三到四」、「說一不二」、「慘業經驗」……這些詞彙，都是被拿來戲稱台灣長達20幾年來，代工產業陷入低毛利率沼澤，苦苦掙扎的窘境。

素以電子代工大國著稱的台灣，一直無法擺脫「賣價格」的金箍咒，當品質和速度無法差異化，便只能開始薄利多銷，但「CP值大國」下的代工廠，毛利率卻長期低迷，僅剩下3到4％。

但是，時至2019年，有一批企業，他們拚的已經不是「價格」，而是「價值」；他們已經擺脫「低利率求生」的思維，做出了台灣企業缺乏的「品牌聲量」，在面對疫情衝擊時，更擁有堅實的戰力在混亂的2020年踏穩腳步。

《數位時代》鎖定本刊長期關注的15個台灣產業，首次企畫製作「高價值企業100強」排行榜，針對共計1,087家2019年營收超過1億的上市櫃公司，對其2019年「營收」、「營收成長率」、「稅後淨利率」及「股東權益報酬率」4項財務指標加權綜合排名，一探究竟，誰是最具競爭力的高價值企業？

完整榜單與趨勢解讀，將於5月初在《數位時代》月刊及網站正式揭露，在此之前，我們先為讀者整理出一些重要訊息。

高價值企業100強，搶先揭密TOP 10！

在1,087間企業中脫穎而出的TOP 100，有26家為半導體公司，整整占據超過四分之一的名額，國民地位難以撼動；金融保險業者為入榜第二多的產業、共計20家；電子零組件業者則位居第三，入榜10家。

針對不同財務指標，進行權重計算並混合排名後，前10名企業如下：

NO.1——大立光電／半導體／95.32分

NO.2——鈊象電子／文化創意／92.64分

NO.3——玉晶光電／半導體／92.12分

NO.4——台積電／半導體／90.36分

NO.5——矽創電子／半導體／89.5分

NO.6——穩懋半導體／半導體／89.4分

NO.7——義隆電子／半導體／89.28分

NO.8——譜瑞科技／半導體／89.04分

NO.9——上海商業儲蓄銀行／金融保險／88.92分

NO.10——裕隆日產汽車／汽車工業／88.7分

觀察一間企業的成功與否，離不開三個面向：產品領先度、市場／客戶親密度及營運控管優劣，在榜上的公司，大致都脫不了這幾種優勢。

「但就產品領先度來說，如果只有領先一兩年的技術，有些公司會活得很辛苦，往往只能成為『一代拳王』、很快走下寶座，但如果已經成為『產業標準制定者』，等於完全獨霸市場，掌握話語權，台積電跟大立光是最典型的例子。」資誠創新諮詢公司董事長劉鏡清表示。

統一投顧董事長黎方國則觀察，單單審視前三名「大立光電」、「鈊象電子」和「玉晶光電」，投入很高研發費用，是他們的共同的特性；再者，他們所處的產業都是正在向上的產業，還未進入高原期，爆發力仍舊十足。

大立光、台積電、鈊象、上海商銀、寶雅...經營心法公開

《數位時代》鎖定的15個產業包括半導體、光電、電子零組件、電機機械、電腦及周邊設備、電器電纜、通信網路、資訊服務、電子通路、其他電子業、金融保險、汽車工業、貿易百貨、觀光事業和文化創意。上榜的企業中除了是領域中的佼佼者，不乏有許多值得探討深究的轉型歷程、商業模式及經營心法。

像是台灣 光電業 中的NO.1、更是世界NO.1的大立光，蟬聯股王長達9年，曾創台股最高股價紀錄，探究這家企業如何成功，「心無旁騖」是對執行長林恩平的最佳形容，他不猜測未來，只專注做3件事：鎖定目標、持續擴充、不畏雜音。

台灣之光台積電，無疑是全球 半導體業 界的龍頭，更是榜上唯一一間營收超過1兆的企業。在2019年10月31日股價站上300元大關，市值突破8兆新台幣，超越迪士尼，一路走來不只持續精進先進製程，更掌握各產業發展趨勢，不單單只是供貨，還當起企業們的軍師，成為蘋果、華為的首選。

文化創意業 中第一名的鈊象電子，一直是台灣低調的「遊戲股王」，素來是遊戲業中的資優生，2019年營收又站上歷史新高，從五花八門的遊戲機台，走到家喻戶曉的《明星三缺一》，成功的背後，是他們面臨兩度存亡之秋的重大抉擇。

本土家電品牌禾聯碩沒有華麗行銷手法、台味十足，10餘年來只靠「液晶電視、冷氣」兩樣產品行走江湖，但和其他同被列為 電器電纜業 的家電品牌相比，一直是毛利之王，往往能創造高出同業10~20%的毛利率，靠著始終如一的品牌認知和自我定位。

金融保險業 中的佼佼者上海商銀，是台灣的老字號銀行，規模不大、作風低調，卻能在去年打趴一堆上市櫃金控，EPS高達3.5元、每位員工平均替公司賺進631萬元，業界第一，背後的秘訣就是一個「穩」字，避開風險、深耕企金客戶，讓百年銀行再攀高峰。

本土美妝零售品牌寶雅，是 貿易百貨業 者中，常常做出「令人想不到的事」的一間公司，目前全台230家門市，目標2029年展店翻倍，市占膨脹速度之快，數度問鼎百貨股王寶座。寶雅平均每間店有上萬種商品，如今更揮軍五金市場、強攻北市蛋黃區，為邁向下一個營收新高積極鋪路。

觀光事業 股六角國際，旗下擁有9間餐飲連鎖品牌，其中以日出茶太最廣為人知，在全球已有超過1,000間分店，在面對疫情衝擊，餐飲業者求生存的時刻，六角早已做好準備，「築高牆、廣積糧」的企業文化成為六角能夠站穩腳步的條件，持續往百億營收目標邁進。

就《數位時代》觀察，這100間企業無非都滿足了幾項特點：懂得權衡輕重緩急，在眾多營運項目中做出取捨，即時止損；認清自我不足，靈活變通「勝利方程式」，不斷因應市場快速調整營運策略；一心一意專攻某項技術領域，把技術做到市場第一、拿下市占，掌握話語權。

手握超強核心競爭力，30家潛力企業出列

除此之外，《數位時代》也從觀光百貨、金融業、文化創意業、電子業、資訊服務業、通信網路業等6大領域類股中，篩選出營收持續成長的30間高獲利率、但年度營收低於100億的潛力企業，他們規模不大，卻是獲利之王。

例如電子業中的川湖，是台灣最大伺服器滑軌供應商，全球市占超過3成，更跨界打入廚具導軌領域，找到穩定營收來源；是方，掌握了台灣進出虛擬世界的命脈，有全台最大的網路交換中心，吸引亞洲9成海底電纜登陸，亞馬遜、Google、微軟都是客戶。

又或是通信網路業中的是方電訊，只要有網路需求，這間公司就有一席之地。是方連接大量海底電纜資源、加上身兼國內網路轉運站，吸引全球科技巨頭上門光顧，背後強大的機房與連線資源，更讓他們的雲端業務光速起飛。

「台灣的好，在於有足夠變動性，想法夠靈活。」台科大管研所客座教授、酷點校園董事黃丙喜說，許多產業受到疫情影響，當下都有衝擊，但他相信，只要能抓到新改變、做好準備，賺錢功夫不會馬上消失。潛力公司雖然規模有限，產業中沒它，卻不行。

完整榜單與趨勢解讀，將於5月初在《數位時代》月刊及網站正式揭露！

責任編輯：陳映璇