投資公司波克夏·海瑟威在年度會議中表示，今年首季虧損將近500億美元，巴菲特更透露他已出售手中的航空股，且雖然近期股價回落，但不認為有值得收購的股票。

由投資者沃倫·巴菲特（Warren Buffett）和查理·芒格（Charlie Munger）領軍的投資公司波克夏·海瑟威（Berkshire Hathaway）受新冠病毒影響而舉辦第一次的虛擬年度會議。波克夏受到新型冠狀病毒對全球經濟的影響逐漸擴大，引起資本市場的拋售，威脅到波克夏·海瑟威的股票投資組合的獲利，使今年第一季的虧損將近500億美元。

會議中，巴菲特透露他已出售手中所有的航空股，包括美國聯合航空公司、美國航空公司、西南航空公司和達美航空共計價值數十億美元。巴菲特說：「不僅是人們的生活受到影響，航空公司也因為新冠病毒在全球蔓延而有重大改變。不幸的是，包括航空業在內的部分產業，已經超出我們的控制範圍而被迫必須關閉。」

巴菲特也強調近年來並未進行任何重大收購，是因為沒有看到吸引人的目標，即使近期股價回落，但仍沒有看到值得收購的股票。雖然波克夏手中持有豐厚的現金，但在第一季僅回購17億美元的股票。

波克夏第一季的淨虧損為497.5億美元，合每股A類股份30,653美元，而去年同期則為獲利216.6億美元，合每股13,209美元；但由於第一季度標準普爾500指數暴跌20％，股票和其他投資的損失更高達545.2億美元。

波克夏強調：「我們仍持有幾項重要產業的股票，包括鐵路、公共事業、能源、保險等等，然而其他零售、製造、服務等產業公司由於受到新冠病毒流行，必須暫時歇業以減少民眾群聚，因而嚴重影響業績。」目前波克夏·海瑟威主要持有的股票包括美國銀行和美國運通等金融股，以及從蘋果、可口可樂、卡夫亨氏等消費民生類型的股票。

由於身為波克夏董事長的巴菲特已經89歲，且副董事長芒格已96歲，因此投資人也十分關心兩位波克夏舵手的健康狀況之時，巴菲特強調他們兩位的健康狀況都十分良好，而且每天都會透過Zoom進行視訊會議，芒格預計明年將重返波克夏的年會。

資料來源：Berkshire Hathaway Livestream、Yahoo Finance、CNBC

責任編輯：蕭閔云