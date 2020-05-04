搶先呼吸器國家隊一步，金寶30天研發拚出自製呼吸器，於5月下旬在菲律賓及泰國量產，面對後防疫時代，金寶目標醫療營收占比上看10%，做了哪些佈局？

「歡迎來到防疫專門店！」金寶執行長沈軾榮站深坑總部主持新品發表會，一口氣攤開20款防疫相關用品，從醫療呼吸器、額溫測量鏡、檢疫採檢棒到UVC紫外線殺菌機器人，過去是電子產品EMS（電子製造服務）大廠，如今賣的是防疫商機，更喊出金寶長期目標營收5~10%來自醫療相關產品貢獻。

金寶執行長沈軾榮看好醫療商機，跟醫揚合資醫療機器人開發商醫寶智人，並出任董事長。 王郁倫攝影

各國都面臨呼吸器短缺，由政府率隊主導國家隊，包括特斯拉、GM、鴻海等大廠都跳下來宣佈研發量產，根據中央流行疫情指揮中心統計，全台呼吸器約1萬4,000台，國人呼吸器擁有率（約每10萬人就有61台）比德國（24台）、英國（12台）義大利（5台）高，一旦疫情失控，國內呼吸器供給將面臨挑戰。

經濟部長沈榮津日前表示將追加5,000萬元投入呼吸器功能原型機開發，取得美國醫療器材大廠Medtronic呼吸器醫材資料，期望整合國內供應鏈、系統廠做台灣自有呼吸器100台。

金寶紫外線殺菌機器人有大功率紫外線殺菌光，可以在無人空間做大規模殺菌。 王郁倫攝影

金寶自製輕症呼吸器，高階醫療用鎖定代工

不過金寶的呼吸器佈局則分走兩端，4月30日發表的屬於輕症患者使用的非侵入式呼吸器。「呼吸器技術都是金寶自己研發，當然也有參考開放資源平台的呼吸器設計，利用金寶集團機器人及3D列印技術生產製作。」沈軾榮指出。

金寶花30天開發輕症呼吸器。 王郁倫攝影

金寶預計5月下旬將在菲律賓及泰國生產呼吸器，初期1,500套，供當地市場需求，目前已有代理商洽談中。5月將在當地取得醫療認證許可，不過因泰國限制出口，菲律賓所生產的呼吸器有機會回銷台灣，「 巴西或菲律賓這些國家許多人用不起昂貴的呼吸器，我們期望多一台就多救一個人， 」沈軾榮說。

但為何不投入高階醫療呼吸器開發？沈軾榮表示，由於高階呼吸器醫療認證過程繁複， 金寶將以代工方式生產 ，北美已有兩家潛在客戶預計7~8月將確認代工合約，目前全球泰國、菲律賓、美國、巴西4個工廠具備醫療生產認證。

金寶利用3D列印生產3D防疫口罩、減壓調節扣、口罩塑形壓條、防護眼罩等等商品。 王郁倫攝影

為拚速度，「我們先研發輕症患者使用的呼吸器，從開始到完成研發花費30天就完成。」沈軾榮開心說，事實上在研發呼吸器過程，金寶團隊也研究醫療器材大廠 Medtronic的呼吸器開放資料，「很多零件都是10～20年前就斷料，很多現在已找不到。」沈軾榮透露，但這也意味呼吸器國家隊若真沿用該大廠設計方案，很可能面臨零件重製及成本昂貴等問題。

防疫生活進入長期抗戰，金寶轉投資打開醫療窄門

「我認為防疫生活可能是長期抗戰，很多發展中國家人口密集，資源短缺問題大，金寶研發的呼吸器比高階ICU（加護病房）呼吸器便宜很多，可以大量布建緩解需求。」三緯國際市場開發處副處長舒家誠說。

金寶利用3D列印生產防疫面罩。 王郁倫攝影

金寶轉投資持股約10%的慧誠智醫主攻醫療軟體解決方案，日本已有許多醫院採用拚30天自製呼吸器開賣菲、泰國，金寶CEO沈軾榮：「歡迎來到防疫專門店！」

零接觸醫療設備進行隔離看診，避免傳染，金寶持股10%的醫寶智人主要開發醫療自走機器人，台中榮總已經導入作為滅菌器材搬運工，未來也可以運送檢體，避免感染風險。

「以台中榮總為例，一天開刀病床100床，每套滅菌開刀器械總重15~20公斤，等於一天醫護人員要搬1～2噸重的東西，由搬運機器人代勞，可以直接將器材送至手術台後方通知護理人員。」醫寶智人總經理王鳳翔說。

沈軾榮更看好2021～2022年跟醫寶智人母公司研揚會有更多合作。

「 後疫情時代，天下大亂，情勢大好。 」沈軾榮不僅加強佈局醫療領域服務，喊出未來營收貢獻要拉高至5~10%，核心本業也沒停著，全球最大印表機工廠岳陽廠1月完工，5月正式拉高至單月100萬台產能，碰上遠距上班浪潮，電腦周邊需求大好，連印表機訂單都急增。

金寶轉投資慧誠智醫是醫療軟體開發商，開發的手勢操作系統讓醫生用手勢就能操作電腦看診。圖為手勢比2，電腦就能自動啟動設定功能。 王郁倫攝影

「訂單大增30~40%跑不掉。」沈軾榮說，雖然消費性電子產品需求下滑，但工作類型產品如硬碟、印表機訂單加溫。接下來，金寶還計劃在泰國打造一百萬坪的工業園區，招供應鏈進駐，顯然後疫情時代已準備好迎接從中國出走的零組件遷徙商機。

責任編輯：陳映璇