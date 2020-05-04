在特斯拉（Tesla）繳出亮眼的財報後，一向敢說敢講的執行長馬斯克，也因為其驚人的言論，不斷在勞動節連假期間博得新聞版面。

在特斯拉繳出亮眼的財報後，向來語不驚人死不休的特斯拉執行長伊隆．馬斯克（Elon Musk）也更為受到外界矚目，光是勞動節連假期間，馬斯克就因為其言論，多次登上新聞版面。

特斯拉於2020年1月至3月的財報中，讓華爾街的分析師們大跌眼鏡，不但交車數突破預期，更首度締造連續三季獲利的創舉，在新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情下，表現絲毫不見黯淡。

一場錯誤測試掩蓋Model S真正實力？

馬斯克在這次的財報會議上，聲稱其2012年正式面市的高性能車款Model S，應是世上第一款續航力達成400英哩（約644公里）的電動車，而非美國國家環境保護局（EPA）評定的391英哩。

根據馬斯克的說法，當時測試過程有明顯疏失，才導致結果不如他們所預期。測試時有人將鑰匙留在車內，並將車門打開一整晚，令Model S進入「等待駕駛」模式，導致里程數減少2%，不足預想的400英哩。

馬斯克聲稱，他們將重新申請Model S的續航力測試，並確信下一次測試Model S續航里程能達到400英哩，還這輛車一個清白。

聽到這番言論後，EPA立刻跳出來喊冤，其發言人強調，「我們可以證實EPA正確地測試車輛，當時車門有關上，我們非常樂意與特斯拉討論技術問題，就像我們和其他車廠的作法一樣。」

這起事件頓時淪為各說各話，除非特斯拉再次申請測試，否則恐怕無法得知誰才是正確的。假設馬斯克所言屬實，那麼Model S將成為世上第一款達到400英哩續航力的電動車。

發推文稱「股價太高」，馬斯克一言令特斯拉股價重挫12%

因為財報的優質成果，特斯拉股價在這之後快速爆漲，繼今年2月再次突破800美元大關。然而在此時，馬斯克在推特上發文表示，「 在我看來，特斯拉的股價實在太高了。 」

市場很快回應馬斯克的看法。這則推文一發布，特斯拉的股價應聲下挫12%，雖然後續稍微反彈，但當日整體仍下滑約7.17%。以特斯拉的市值來看，相當於頓時蒸發上百億美元的市值。

Tesla stock price is too high imo — Elon Musk (@elonmusk) May 1, 2020

這是馬斯克第二次在推特上說「特斯拉股價太高了。」第一次是去年聖誕節前夕，特斯拉股價超越當初聲稱要私有化時所喊的420美元，藉此發推特諷刺美國證券交易委員會起訴他藉機炒作股價。

不過這次馬斯克並非像上次那樣揶揄諷刺，而是單純抒發個人的感想，《華爾街日報》指出，馬斯克聲稱他沒有在開玩笑，發表的言論也沒有被審查，這是兩年前馬斯克與證交會和解的條件之一，先前「特斯拉私有化」事件，馬斯克與美國證交會於2018年10月時達成協議，未來若在推特上發布可能影響股價的言論，都必須先行接受單位審查。

這次股價重挫，是否會導致馬斯克違反協議？根據《CNN》報導，哥倫比亞大學公司法教授John Coffee認為，馬斯克只是單純陳述己見，而非公佈具體決議，反倒認為願意坦承股價虛胖的執行長很少，這樣的作法應該受到鼓勵。

馬斯克近期在推特上的驚人之語不斷，稍早美國原地避難延長至5月底後，工廠運作深受其擾的馬斯克，才在推特上譴責這是「法西斯主義」，並大喊「解放美國（Free America now）」，引起外界議論。

FREE AMERICA NOW — Elon Musk (@elonmusk) April 29, 2020

資料來源：The Verge、CNN、TechCrunch

責任編輯：陳映璇