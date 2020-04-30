連續三季獲利的紀錄，電動車大廠特斯拉（Tesla），在全球車業受疫情衝擊之際，繳出一張漂亮成績單，關鍵在哪裡？

在全球車業受疫情衝擊之際，電動車大廠特斯拉（Tesla），反倒繳出一張漂亮成績單。

不僅觀察指標「交車輛」超乎華爾街預期，更創下首次連續三季獲利的紀錄，關鍵在哪裡？

連三季獲利，特斯拉再寫新紀錄

疫情衝擊，全球車業只有一個「慘」字。

因為工廠停工，福特汽車（Ford）首季虧損20億美元；福斯汽車（Volkswagen）獲利從去年同期的39億歐元，下滑到9億歐元；裕隆也看淡市場表現，法說會上，認為台灣今年車市規模約42.2萬台，衰退約1.1%。

攤開特斯拉首季財報，總營收59.8億美元，較去年同的45.4億美元，成長了32%，並創下1,600萬美元獲利，每股盈餘為1.24元，這些指標經營數據，全都超出分析師預期。

這已經是特斯拉，連續三季創下獲利紀錄，尤其在飽受疫情衝擊的第一季，還能穩住表現，關鍵是什麼？

關鍵一：上海工廠啟用

2020年第一季，是特斯拉上海工廠啟用以來，第一個完整財季，因為有了這座工廠，大幅提高生產效率、交車數量。

特斯拉本季共生產10.3萬輛車，其中Model 3與Model Y共有76,200輛，Model S與Model X，共有12,200輛。

不只如此，先前華爾街因為疫情，將特斯拉第一季交車量下修至7萬9,000輛，最後特斯拉交出超出預期的8萬8千輛，股價大漲至800美元。 一月至今，特斯拉股價漲幅已超過七成。

關鍵二：Model Y 超前交車

特斯拉平價版休旅車Model Y，原本預計2021年才能交車，因為上海工廠投入生產，進度大幅超前，1月份就開始生產、3月份開始交車。此外，特斯拉的汽車毛利率，也來到25.5%，創下一年半以來新高。

特斯拉平價版休旅車 Model Y，原本預計2021年才能交車，因為上海工廠投入生產，進度大幅超前。 TESLA

關鍵三：啟動無接觸式交車，銷售不受影響

之所以銷售不受影響，是因為特斯拉以線上銷售為主，並啟動「無接觸式交車」流程，創新的做法。讓民眾依然能放心下單。

簡單來說，「無接觸式交車」就是車主不需要前往交車中心、也不會見到車廠員工。

根據一名車主在YouTube上的分享，特斯拉會將車輛停在指定位置，並將車鑰匙放在一旁上鎖置物櫃中，車主抵達服務中心後，使用特斯拉事前寄送到手機上的密碼打開置物櫃，接著依照車牌找到自己的車。

特斯拉會事前開通車主「 TESLA APP」 權限，檢查外觀後，直接開鎖進入車內，整個取車過程結束。工作人員會事先在車內放置交車文件，可以日後再將簽好的文件，交到指定地點，過程完全自助式。

疫情期間，依舊能維持交貨及生產，這三項因素，成了特斯拉持續成長的關鍵。

美國工廠未復工，50萬輛產能目標轉保守

一月疫情在中國爆發時，上海工廠也曾停工兩周，不過很快的，在2月10日起就開始復工，目前復工率超過九成。

這座工廠，也成為驅動首季財報表現關鍵。

因為3月起，疫情開始在美國爆發，特斯拉位於加州費利蒙（Fremont）的工廠，依舊停工至今；此外，內華達州的電池工廠、生產充電設備的紐約工廠，也都面臨停工命運。

上海廠擔起生產的重擔。財報會議中，特斯拉主管提到：「上海工廠在全球電動車生產與交付中，扮演著非常重要角色。」 Tesla

上海廠擔起生產的重擔。財報會議中，特斯拉主管提到：「上海工廠在全球電動車生產與交付中，扮演著非常重要角色。」預估在不久將來，上海廠的生產成績，將會超越美國工廠。

上海工廠以生產Model 3、Model Y為主力。

以Model 3來說，本來每周產量約 2,000 輛，復工後，每周產能提升到約3,000輛。財報中，特斯拉預估，今年六月時，Model 3每周產能有機會上升到4千輛，朝年產20萬輛目標邁進。

財報會議中也提到，特斯拉位於德國柏林的工廠，將開始投入生產Model Y；2017年推出的電動卡車「Tesla Semi」，預計將在明年開始交車。

先前特斯拉表示，今年的目標是達到50萬輛的產能，在財報會議中，高層表示，雖然特斯拉具備50萬輛的產能能力，「但現在仍無法確定，美國工廠、供應商在恢復運營後，能以多快的速度恢復產能。」對於50萬輛的目標，轉趨保守。

不過外媒報導，由於美國疫情嚴峻，約有半數的特斯拉美國銷售、交車人員將被迫放無薪假、減薪，甚至終止非必要派遣與臨時員工，這部分的衝擊預計會在第二季財報中，才會逐漸浮現。

參考資料：The Verge、TechCrunch、Electrek

責任編輯：陳映璇