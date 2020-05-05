Intel也宣布以9億美元（約台幣268億元）價格收購提供行動即服務應用內容開發商Moovit，強化旗下Mobileye自駕車業務發展。

英特爾（Intel）對於自動駕駛技術的布局及野心已是不言而喻，今日英特爾也宣布以9億美元價格收購提供行動即服務（Mobile as a service）應用內容開發商Moovit，強化旗下Mobileye自駕車業務發展。在Intel提出的9億美元（約台幣268億元）收購金額中，其中包含以等值約8.4億美元（約台幣250億元）的英特爾股票進行交易。

英特爾表示收購對Moovit之後，將更接近成為「完整的行動服務提供商」，未來在整合Moovit、robotaxi等服務後，以期在2030年可達1,600億美元市值的自駕車應用服務中拿下市場主導權。

Moovit是針對城市的大眾運輸交通應用而設計，其數據可做為Google和Apple地圖的交通路線規劃參考。目前Moovit已經在全球102個國家、3,100座城市提供服務，並持續擴展至更多地區，累積已有超過8億的使用人數，因此所收集的數據資料相當可觀，其中包含即時交通數據分析、向使用者提供即時導航建議等等。所以，英特爾希望能藉由收購Moovit獲取大量分析數據，以及相關技術應用，藉此加強Mobileye自駕車技術發展，同時也能在眾多自駕車技術競爭取得優勢。

由於自駕車技術發展相當依賴累積大量數據來進行學習與分析，因此包括Waymo自駕車技術發展團隊，除了透過讓車輛實際上路學習如何正確行駛，同時也會藉由軟體模擬訓練方式，讓自駕車系統能持續透過虛擬化方式累積上路運作學習經驗。

資料來源：Intel、The Verge

責任編輯：蕭閔云