疫情趨緩的情況下，台灣職棒的例行賽也將在5月8日開始，開放1,000名觀眾入場觀賽。

中央流行疫情指揮中心今（6）日表示，疫情目前在台已逐漸趨緩，已連續24天沒有本土病例，放寬了山屋申請、職棒入場等規則。

疫情趨緩，職棒、山屋陸續開放

因應疫情在台灣情況有趨緩的現象，4月30日中央疫情指揮中心就推動了「防疫樂活新態度」，推薦民眾可進行戶外活動、音樂會、藝文表演及踏青等。

指揮中心於今（6）進一步表示，考量國內疫情逐漸穩定控制中，為兼顧民眾防疫與生活，將逐步評估開放各項防疫措施。

在無觀眾比賽開打前夕，樂天桃猿隊找來機器假人當觀眾。但在5月8日開放民眾入場後，可能成為絕響。 rakuten monkeys

原先不開放民眾進場的中華職棒例行賽，自5月8日起，每場比賽將開放1,000名觀眾入場觀賽。而高山型國家公園（玉山、太魯閣、雪霸）預計5月7日公告回復山屋原申請數量，自公告日以後之新申請者與候補者，依放寬後之住宿量申請辦理。

指揮中心提醒，民眾於享受休閒時光的同時，仍需落實勤洗手、呼吸道衛生與咳嗽禮節等良好個人衛生習慣，外出活動時，應維持室內1.5公尺、室外1公尺以上的社交距離，若無法維持應佩戴口罩。並請留意自身及親友健康，如果出現發燒或呼吸道症狀，應佩戴口罩，避免外出，如需就醫，不要搭乘大眾運輸工具，以降低疫情風險。

不需包機，滯留湖北民眾可自行返台

此外，中央流行疫情指揮中心經密切關注掌握中國大陸疫情情勢，評估疫情風險已逐步降低，當地之交通及人流往來也在逐漸恢復中，惟仍應防範可能的疫情風險。

基於滯留湖北民眾返台需求及防疫安全的整體考量，自5月8日起，滯留湖北民眾可自行返台，代表武漢地區的民眾也能自行搭機返台，惟搭機時應加強防護作為，並於返台後集中檢疫14天。

責任編輯：蕭閔云