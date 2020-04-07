去年是中華職棒的30周年生日，不過，2019年對於中華職棒的重要性可不僅止於「30」這個好聽的數字。

在去年，已解散20年的味全龍宣布重組復出，讓中職已經維持了10年的4隊編制，成長到了5隊。另外一則大新聞，是來自日本的樂天集團由La New手上收購了Lamigo桃猿隊（更名為樂天桃猿隊）。這是中職史上第一次有外商收購職棒球隊，而且，也由於樂天在2005年就開始經營日職球隊的經驗，讓桃猿隊的各項動態更讓人關注。

但是，受到新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）大爆發的影響，全球體壇都受到巨大衝擊，包括美國大聯盟、日本職棒、韓國職棒紛紛取消或延後開賽，甚至有球員染疫。在這樣的狀況下，儘管今年球季本來有望成為中職進場觀賽人次最高的一年，卻因「關門球賽」打亂計畫。

不過，相較於各國停賽的狀況，台灣由於防疫有成，成為全世界第一個開打的職棒聯盟比賽，外媒《Forbes》就報導，「 台灣職棒聯賽即將開打，達成了美國沒做到的壯舉！ 」

不只如此，中職更打算囊括全世界的球迷。據平面媒體報導，中職秘書長馮勝賢指出，已向日本太平洋聯盟TV等國外電視台交涉轉播中職賽事事宜，讓國外球迷也能看到中職比賽。

一場閉門球賽，不只是運動員、球迷所引領期盼的，也乘載了中職31年以來的夢。

在無觀眾比賽開打前夕，樂天桃猿隊找來機器假人當觀眾，訴求「我人雖假，但心很真」，營造球賽熱鬧氣氛。 rakuten monkeys

疫情大衝擊！2020恐迎來中職史上最低觀看人次

在今年，原先在有樂天桃猿隊與味全龍隊的兩個玩家加入之後，票房相當被看好。有望成為中職開賽以來最叫座的一年，但卻在這時爆出武漢肺炎疫情。先是開幕賽延後了將近1個月，再來又宣布將以「關門球賽」的方式開打。如果疫情不見好轉，今年整個球季都無法重新開放觀眾入場，本球季將成為中職史上進場人數最少的一年。

據了解，中職球團每年大約有1.5～2億新台幣的支出，主要是以球員薪水與交通費用為主。而收入部分分為電視轉播授權金、球賽門票、周邊商品、廣告收入；占比大約各四分之一。不過，儘管有這麼多收入來源，中職每年每個球團大約還是會虧損1億新台幣左右。

樂天桃猿共同總經理川田喜認為，對於職業運動來說，最重要的還是門票收入，「因為有觀眾進來球場，大家才會買商品，也才會在美食街消費，所以門票收入很重要。」因此，如何行銷球隊？怎麼吸引更多球迷進場觀賽？是近年來各球團都在加碼投資的方向。

樂天在去年底收購Lamigo球隊，成立樂天桃猿隊。 樂天市場

回顧過去30年來，中華職棒的平均單場觀眾人數，在1992年～1995年的「龍象大戰」時期達到高峰，而後在1996年時爆出黑鷹事件簽賭案後開始走低。接著在1999年時，簽賭案所帶來的重創未平息，又再遭遇921大地震，原訂300場球賽的球季取消了22場；平均進場觀看人數僅1,600多人，是1992年的四分之一。

但是，中職並沒有被打敗，反而在2013年時又掀起一陣熱潮。在那一年，由於中華隊打入世界棒球經典賽8強、美國職棒大聯盟球星曼尼（Manny Ramirez）加入中職兩個大事件，讓中職重新贏回觀眾的目光。另外，也由於Lamigo桃猿隊組成LamiGirls啦啦隊，開始發展出全新的加油團模式，讓這股熱潮得以延續。從2013年到2019年，中職的觀賽人數已經與1990年代剛開賽時的數字不相上下。

職棒「龍象大戰」時期，球迷擠滿球場，門票一票難求。 味全龍臉書粉絲團

圖為2019年世界12強棒球錦標賽。 中華民國棒球協會粉絲團

日商入資、老隊復出！中職兩道新風光，晚點才能看得見

說起今年即將開打的球季，樂天桃猿與味全龍兩個球隊所帶來的新氣象原是球迷們引頸期盼的事情。

首先，樂天在日本宮崎與神戶都有經營自己的球場，並且在球場中實現「無現金」購物模式。日前樂天也曾宣布，台灣未來的球季中，樂天市場也打算這麼做。另外，樂天市場在台灣有電子商務、信用卡、電子書等多種業務，也已經拿到純網銀執照，將在2020年正式上路。在未來，這整個樂天生態圈將什麼方式與樂天桃猿棒球隊整合？整個產業都在關注。

另外，許多老龍迷也相當關注味全龍的復出，儘管球員已經與20年前不同，但是許多「老龍迷」依然對味全龍這塊招牌有著高度的認同感。而科技業背景的領隊吳德威也準備了許多結合科技的行銷新玩法，讓新舊球迷眼睛一亮。在今年，味全龍將由二軍出發，是否能帶動二軍的觀賽人次？原先也是業界相當期待的一點。

不過，在受到疫情的影響之下，球迷短時間內恐怕無法進場親身體驗兩支新球隊的現場魅力。對於球團來說，該如何在此狀況之下，持續藉由線上資源經營球星、維持球迷觀賽熱度？將為各球團帶來嚴峻的考驗。

責任編輯：林美欣