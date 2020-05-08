整體來看，電信業在企業端（資通信、物聯網、雲端、資安等）繳出成長表現，但行動服務（mobile service）營收皆呈現下滑狀態，年減3%~9％。

遠傳7日舉行法人電話說明會後，台灣三大電信業者今年首季的成績考核正式告一段落。整體來看，電信業在企業端（資通信、物聯網、雲端、資安等）繳出成長表現，但行動服務（mobile service）營收皆呈現下滑狀態，年減3%~9％不等。

等5G新手機拉抬資費，電信業者觀望中

業者分析，行動服務業績下滑，主要原因是「新手機」款式少，且用戶仍在等待5G手機，缺乏換約動力。

台灣大哥大整體表現亮眼，首季營收年增29％，受惠momo業績爆發，電商業務成長35％最佳，其行動服務業務卻是三雄受傷最深，年減9%。日前面對法人提問，台灣大哥大總經理林之晨解釋，在5G換機潮來臨前，不希望用短期補貼方式，吸引民眾選購現在的4G手機、資費方案，因此業績看起來比同業下滑多。

遠傳首季營收193.89億，年減6.9％，其中新經濟業務成長達44%，雖然漫遊業務受疫情影響而衰退，但月租型用戶數與總用戶數維持正成長，月租型用戶數自2018年第三季至今連續正成長，2020年第一季月租型客戶流失率為1.29%，創下歷史新低。

遠傳搶兒童易付卡商機，推31天輕速上網1GB（量到降速1mb吃到飽）方案。 遠傳

遠傳電信總經理井琪表示，目前仍難以預估5G上路後的ARPU（每用戶每月貢獻金額）增加幅度，不過從先前推出的5G早鳥優惠方案來看，用戶反應相當不錯。

她指出，韓國的5G比台灣整整快了1年，韓國電信業者2019下半年減緩5G建設，因為ARPU並沒有相對提升。而台灣在4G的經驗，是比別人晚點推出，卻相當成功，必須讓客戶了解，5G帶來的好處是什麼，而不僅是因為下載速度快。

井琪認為，5G一開始不會推出吃到飽方案，但要視市場競爭狀況而定，尤其是中華電信的態度。因為5G的高速會使每個用戶的網路使用量增加，頻譜又是珍貴資源，所以不應該輕易推出吃到飽的方案，否則對於電信業者網路造成一定的負擔。

中華電信第一季營收481.5億，年減6.2％，當中寬頻、MOD、企客營收成長，但行動通信（包含資費服務、設備銷售）業務營收為225.4億元，整體減少7.9%，主要因智慧型終端銷售減少及行動服務營收因市場競爭、VoIP服務取代及新冠肺炎影響漫遊營收之減少所致。

行動通信是中華電信最大營收來源，當中的行動服務下滑雖僅占3％，對老大哥而言，卻需要上緊發條關注。

中華電信在法說會中回應，1,399元的早鳥優惠雖僅是嘗試，需觀察整年成績，才能確定效果如何，不過初步來看，高達9成用戶都接受先前針對三星旗艦5G手機推出的轉換方案。

「5G資費是不是符合CP值，還需要再觀察。」數位通訊電信商Circles.life（無框行動）東亞區總裁林偉文說，公司還未決定今年或明年投入5G服務，只能表示不會缺席，得看一類電信業者的先行成績而定。

另一方面，他們針對4G行動上網方案端出新玩法，主打「吃不完退費」方案，消費者每月選擇550元的吃到飽方案，若流量未達18GB，可月退100元的超商禮券。

Circles.Life無框行動台灣區商務總監黃敬杰指出，目前Circles.Life約有88％消費者選擇吃到飽方案，其中4成用戶用不到18GB，他認為等新方案上線後，將有約3成消費者能獲得優惠，目標仍是朝開台三年內獲得5％市占率努力。

責任編輯：蕭閔云