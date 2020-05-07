LINE宣布將在台灣新增「LINE社群」（LINE OpenChat）功能，究竟「社群」跟大家熟悉的「群組」有何不同？背後有哪些商機與玩法？

毛小孩飼主、重機同好，甚至是航空迷，要與共同興趣的網友交流資訊時，許多人會上PTT論壇、加入Facebook社團討論。

現在LINE也要搶吃這塊市場，繼日本、韓國、泰國、印尼市場後，LINE宣布將在台灣新增「LINE社群」（LINE OpenChat）功能，最多可以支援五千人群聊。

究竟「社群」跟大家熟悉的「群組」有何不同？背後有哪些商機與玩法？

跟一般LINE群組有何不同？

「LINE社群」功能，在去年LINE Conference 2019年度大會中，首度亮相，功能與群組類似，但定位不同。

「LINE社群」是公開的「網路聊天室」，讓用戶可以在LINE中建立「以共同興趣為基礎」的溝通模式，針對特定主題進行交流討論、共享專業領域資訊，與一般群組互補。

舉例來說，對飛機里程有興趣的人，可以建立一個「里程討論社群」，讓相同興趣的人，能交流討論資訊。

事實上，坊間有許多民眾，成立資訊討論類型的群組，不過管理功能有限，「LINE社群」則不同。

對用戶來說， 加入不同社群時，可以更換不同的個人檔案名稱、照片，不用擔心加入成員複雜的社群，暴露真實帳號身分；此外，加入社群後，可以看到先前的對話內容，不必擔心後加入，漏掉重要資訊；同時，LINE社群最多支援五千人即時群聊，打破LINE群組只有500人的限制。

對社群管理者來說， 可將社群設為「公開」、「輸入參加密碼」，與「管理員核准」三種加入方式，較特別的是「輸入參加密碼」，管理者可以預先設定一組密碼或問答，只要回答正確，用戶就可以加入群組。

LINE社群最多支援五千人即時群聊，打破Line群組只有500人的限制。 LINE

此外，因為社群人數多、組成較雜，有些功能將由管理員評估管理需求，來決定是否要賦予一般成員可以使用，像是置頂公告、在記事本設定重要貼文等等。

「LINE社群」的入口，會出現在LINE「主頁」中，不需額外下載其他APP。 LINE

「LINE社群」的入口，會出現在LINE「主頁」中，不需額外下載其他APP。進入「社群首頁」後，可以瀏覽各式主題的社群，並選擇自己有興趣的加入。除了「主頁」，另外一個入口則收納在「聊天」頁面右上角的選單中。

LINE看準哪些機會？又有哪些商機？

去年Facebook開發者大會F8中，一大重點，就是Facebook將不再以「News Feed動態消息」為核心，而聚焦於「Group社團」與「Event活動」，LINE也朝此方向邁進。

之所以開發「LINE社群」功能，LINE資深執行董事稲垣亞由美（Ayumi Inagaki）曾分享她的觀察。她認為，近年群組功能的使用日趨活躍，每個人都擁有一大堆工作、朋友、興趣，各種不同目的取向的群組。不過有許多缺點，像是新加入的成員看不到先前的對話紀錄，以及每個群組的身分都不同。

LINE資深執行董事稲垣亞由美（Ayumi Inagaki）認為，近年群組功能的使用日趨活躍，不過有許多缺點。 LINE

稲垣亞由美表示：「在家長群組，你可能是某某人的媽媽，在工作群組，你可能是來自某家公司、部門的代表。」加入群組後除了必須重新介紹，或是必須修改名稱，相當麻煩，且邀請加入群組的形式也比較單一、管理性也不足。

「LINE社群」除了把群組過往的缺失的補上，還能發展出進階的玩法。

稲垣亞由美舉例，像是可以結合音樂會、運動賽事等線下活動，掃描QR Code後，用戶回答問題後就能加入群組，在裡面討論賽事狀況、分享賽事截圖，或者更新音樂祭活動的資訊等等，讓線上群組功能，與線下社群交流融合。

不過，社群成員組成複雜，要如何維持互動秩序、杜絕霸凌及不當言論？

LINE表示，內部團隊會運用人工智慧技術，透過機器學習過濾違規聊天內容。同時也鼓勵管理員善用管理工具來維持秩序，像是可以管理員可以自行設定要過濾的「限制用語」。此外，用戶如果感受到不舒服的聊天內容，也可以善用介面上的「檢舉」按鍵。

小規模測試先行，預計六月正式上線

由於「LINE社群」功能較複雜，會先經過小規模測試，才會正式推出。

從2020年5月13日開始，會由台灣LINE指定管理員，邀請少部分用戶展開第一階段試營運；試營運階段二預計在6月下旬，屆時所有LINE用戶只要更新LINE到指定版本，即可體驗社群功能，將可以加入已經成立的各種社群，以及申請體驗建立社群與管理員功能，申請方式屆時會再公告。

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近年，LINE積極發展金融、電商、旅遊、票券、新聞等服務，如今再推出「LINE社群」功能，不難看出成為台灣「超級APP」的野心。LINE在台灣市場的優勢，是有2100萬用戶的高滲透率，是否真能成為PTT、Facebook後，台灣新的社群勢力？就看用戶是否買單了。

責任編輯：蕭閔云