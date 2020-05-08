HP臺灣惠普商業印刷事業處副總經理盧柏志Anderson Lu表示：「為推動數位印刷產業發展，惠普與全產業鏈合作，共同推動台灣數位印刷生態系統的發展。

惠普全新推出極具創新性和變革性的HP Indigo產品系列，為台灣印刷服務供應商和合作夥伴提供速度更快、生產效率更高的數位印刷解決方案。全新創新技術也為印刷服務供應商帶來更多增長機會，為終端使用者提供更多具有附加值的創新產品，以創新驅動台灣印刷產業的數位化轉型。

惠普公司Indigo數位印刷業務部副總裁兼總經理Alon Bar Shany表示，「如今，快速變化的消費者喜好、不斷提升的環保意識，以及產品更迭周期的不斷加速，讓市場對當日交付、可持續發展和訂製印刷體驗的需求不斷增加。快節奏的市場環境中，機遇隨時有可能降臨，只有快速靈敏的把握應對，才能獲得更多競爭優勢，創造更高的獲益空間。透過發布全新產品組合，HP Indigo希望助力客戶做好面向未來的準備，具備更高的效能和探索更多可能的能力，為發展建立數位化的未來工廠打下基礎。」

HP臺灣惠普商業印刷事業處副總經理盧柏志Anderson Lu表示：「為推動數位印刷產業蓬勃發展，惠普依托多年積累的專業知識，與全產業鏈合作夥伴開展密切合作，共同推動台灣數位印刷生態系統的發展，助力更多本土企業實現增長。我們相信，惠普在2020年推出的諸多創新產品將開辟數位印刷的新時代，推動客戶不斷實現持續增長。」

全新HP Indigo 100K商業數位印刷機，為客戶創造更多增長機會

全新HP Indigo 100K數位印刷機，生產速度和效率均實現大幅提升，產能水平在B2幅面數位印刷市場領域處世界領先地位 ，助力膠印企業提高生產效率，推進其數位化轉型，並通過賦能按需印刷促進可持續發展。

新型HP Indigo 100K是Indigo 首款第五代數位印刷機，支持更高效連續印刷作業。HP Indigo 100K四色印刷機每小時可輸出6000張紙 ，提高了短期數位生產的利潤，並引入全新計算方法，降低了印刷總成本。HP Indigo 100K採用先進的紙張處理和類似於膠印機的進紙器設計，實現精確套準，同時擁有增強的數位功能，配備5個連續進紙器、色彩自動化功能、校準功能，能夠實現印刷作業與介質之間的快速切換。

新型HP Indigo 100K數位印刷機專為實現出色的數位生產效率而設計。 惠普

HP Indigo 100K客戶驗收測試於2019年中開始，目前已在全球商業印刷服務提供商（包括膠印企業）中完成，即日起正式發布。

自2012年於德魯巴印刷展首次亮相以來，HP Indigo B2幅面單紙數位印刷機銷量已超過1000臺，處於市場領先水平。

第六代LEPX技術平台，進一步釋放HP Indigo潛能

LEPX增強了液體電子成像（LEP）技術的核心物理特性，進一步釋放Indigo享譽世界數位印刷潛能。基於LEPX技術平台，配備了六個成像引擎，取代了過去單個引擎配置，六個引擎依次順序排列，大幅提升印刷速度可媲美傳統印刷速度的同時，兼具數位印刷的其他優勢。因此，LEPX能夠為印刷服務商提供卓越的速度和生產效率，滿足客戶短訂單的需求。

HP Indigo V12數位印刷機近日正式公布，計劃於2022年上市。 惠普

雲端、AI共助力，PrintOSx平台幫助客戶實現流程自動化

HP PrintOSx將雲端平台應用與人工智能服務及支持性基礎設施相結合，助力客戶獲取更高印刷技術投資回報。客戶可利用PrintOSx平台內提供的先進技術、生產工具軟體及專業知識庫自主建立「未來印刷工廠」，實現高效運營、自動化生產，創造更多高價值創新應用。

自2016年亮相德魯巴印刷展以來，HP PrintOS已經在超過12,000家惠普客戶中得到廣泛應用4。該平台具備一系列功能強大的應用，可利用雲上實時大數據幫助企業應對各種生產挑戰。