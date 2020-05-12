特斯拉執行長伊隆·馬斯克（Elon Musk）發布推文，證實加州工廠已經恢復生產，並寫道：「如果有人被逮捕，我要求只逮捕我一個人。」

據外媒報導，美國當地時間周一，電動汽車製造商特斯拉執行長伊隆·馬斯克（Elon Musk）發布推文，證實該公司位於美國加州的弗里蒙特汽車組裝工廠已經恢復生產。

伊隆·馬斯克（Elon Musk）證實，自己違反了當地的就地避難命令，決定重新開放公司位於加州弗里蒙特的汽車製造工廠。馬斯克表示本周自己將在公司的生產線上工作。馬斯克寫道：「如果有人被逮捕，我要求只逮捕我一個人。」

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特斯拉加州工廠僱傭了1萬名工人，週一停車場幾乎停滿了車，暗示該公司可能無視當地衛生部門的命令而恢復生產。

另據兩名不願透露姓名的現任員工透露，特斯拉召回了部分員工，並已完成了約200輛Model Y和Model 3汽車的生產。在這個過程中，馬斯克曾在推特上威脅要將特斯拉的製造業務和總部搬出加州，並就「就地避難」命令起訴阿拉米達郡。

在特斯拉發出的電子郵件中，該公司也在召回上個月被要求放無薪休假的員工。特斯拉先前只要求某些工人本周晚些時候回工廠報到。特斯拉尚未回覆媒體，阿拉米達郡公共衛生部門發言人則拒絕置評。

上周宣布允許製造商恢復營運的加州州長加文·紐瑟姆（Gavin Newsom）表示：「我對此感到驚訝，尚不清楚這件事的細節。」不過美國財長史蒂夫·姆努欽（Steve Mnuchin）支持特斯拉，他稱加州需要與特斯拉合作，這樣馬斯克才能快速安全地重開弗里蒙特工廠。

上周末馬斯克一直在抱怨阿拉米達郡官員從3月中旬開始實施的就地避難命令。為了減緩疫情蔓延，當地下達的就地避難命令限制了除「基本業務」以外的所有業務，只允許企業進行處理薪金等最基本操作。命令發布後，特斯拉進行了一番掙扎，最終於3月23日關閉了工廠。

此前，由於國土安全部認定汽車製造屬於「國家關鍵基礎設施」，特斯拉花了很長時間試圖說服當地官員，應該允許它繼續生產電動汽車。在阿拉米達郡發布最初「就地避難」命令一周後，特斯拉弗里蒙特工廠被關閉。

馬斯克辯稱，加州州長紐森在全州範圍內下達的「居家隔離」命令，為特斯拉汽車製造廠留下了繼續營運的空間。當地時間上週六，馬斯克稱要讓特斯拉對阿拉米達縣提起訴訟，以示抗議。紐森周一表示，加州以及阿拉米達郡官員和特斯拉方面的代表進行了「非常有建設性的對話」，他希望公司「最早在下週開放」。

阿拉米達郡監察員斯科特·哈格蒂（Scott Haggerty）上周末接受採訪時表示，該郡和特斯拉將要達成協議，有望於5月18日重新開放工廠。但那是在周六馬斯克發起抨擊並提起訴訟之前。

據報導，特斯拉在上周末已經開始生產汽車，並告訴所有員工做好重返工作崗位的準備。這些員工被告知，如果自己感到不舒服就可以待在家裡，但必須是無薪休假。據悉，上個月特斯拉延長了員工的假期，兌現了許多員工的帶薪休假。福特和通用汽車等其它汽車製造商定於本月晚些時候恢復美國工廠的生產並投入營運。其中一些汽車製造商希望更早開業，但遭到了美國汽車工人聯合會的抵制。

多位特斯拉員工表示，他們需要做出艱難的決定：是否應該在本周返崗報到。由於許多人都是零工，如果待在家裡就拿不到工資，但即使返崗，由於最近全公司範圍的減薪，他們的收入也將比過去少。

許多員工稱，現在回到工廠組裝汽車並不安全，因為他們需要近距離工作。一名員工說：「我們被拯救地球的特斯拉夢想所吸引，結果卻受到如此惡劣的對待，以至於儘管我熱愛我的工作，但我不願冒著健康危險繼續為馬斯克效力。」

周一晚些時候，阿拉米達郡最後回應稱，期望特斯拉「在當晚」提供重新開放工廠的「現場計劃」，以及「期待審查特斯拉計劃並達成重新開放的安全協議和時間表」。事實上，此時馬斯克已經公開表示將重新開放工作，而工廠已經開始投入汽車生產。

阿拉米達郡表示，「今天（5月11日），我們了解到位於加州弗里蒙特的特斯拉工廠已經超出了最低限度的基本營運。我們已經通知特斯拉，他們只能維持最低限度的基本營運，直到我們拿到依據當地公共衛生秩序執行的批准計劃方可開放。」

責任編輯：林芳如、蕭閔云

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