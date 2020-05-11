隨著美國加州放寬防疫限制，特斯拉原計畫8日讓佛利蒙廠復產，但遭衛生局拒絕，對此，馬斯克表示將訴諸法律行動，並揚言將把總部搬離美國加州。

受居家避疫令影響，自3月24日以來，電動車大廠特斯拉（Tesla）加州佛利蒙（Fremont）廠一直處於「最低限度營運」狀態。隨著加州放寬防疫限制，特斯拉原計劃在8日讓佛利蒙廠復產，但遭郡衛生局拒絕。特斯拉表示將訴諸法律行動，並揚言將把總部搬離美國加州。

CNBC、路透社等外媒報導，雖然美國武漢肺炎疫情尚未完全平息，但多個州已放寬封城限制，讓經濟逐步恢復動能。加州州長紐森（Gavin Newsom）上週宣佈實施第二階段重啟，自8日起，允許低感染風險的行業恢復營業，包括部分零售業和製造業。

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）7日晚間通知員工，預計於8日下午讓佛利蒙廠恢復部分生產，但該廠所在的阿拉米達郡（Alameda County）以不符防疫標準為由，禁止特斯拉佛利蒙廠復工。

阿拉米達郡衛生局強調，雖然州政府放寬防疫禁令，但法律上來說，如果地方政府有相關命令，應以較嚴格者為準。

阿拉米達郡衛生局官員埃里卡·潘（Erica Pan）稱，已與特斯拉進行多次討論，建議該公司至少再等一週，以監測感染率，並共同研擬恢復生產的安全計畫。

對此，馬斯克不滿地在推特上表示，將把總部和部分生產遷移到德州或內華達州，並指控阿拉米達郡的作法違憲，將會提告。數小時後，該公司正式向舊金山聯邦法院提起訴訟，指該郡違反多項聯邦和州憲法，並無視州長的命令。

報導指出，佛利蒙廠是特斯拉在美國本土唯一的汽車組裝廠，2019年產量近50萬輛汽車，若要搬遷整座工廠，將是一項艱鉅的任務，並可能無法達成原訂的產量和獲利目標。

券商Wedbush分析師丹尼爾·艾夫斯（Dives Tech）9日預估，特斯拉若真的要遷移工廠，作業時間可能需要12到18個月。

自3月18日的低點以來，特斯拉股價已反彈上漲127％，8日收盤價來到819.42美元（約新台幣2.4萬元），上週累計大漲16.84％。

責任編輯：林芳如、蕭閔云

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