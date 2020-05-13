肺炎疫情讓視訊會議成為工作日常，透過好的協作工具，強化聲音與影像品質，才能有效提高溝通效率。

2020年初，新冠肺炎疫情陸續在全球各國爆發，且越演越烈，病毒不只造成大量的死亡，也打亂人們原本的生活秩序，為了降低病毒擴散感染的速度，各國政府有些宣佈封城、有些禁止集會，也因此，原本在真實世界中的互動大量移轉到網路。

Google要求北美地區的員工在家工作，蘋果全球開發者大會（WWDC）透過直播進行，台灣百貨業者則利用「FB直播銷售」向顧客推薦商品。

透過外接設備 確保視訊溝通品質

從視訊會議軟體的用量統計，就可以看出疫情所帶來的影響。根據微軟統計，自3月以來，企業客戶以Teams進行的會議、通話及協同流量都快速成長，3月份Teams通話量爆增1000%，使用Teams平台開會的總時間，創下單日27億分鐘的新紀錄。而Google在4月初時便透露，旗下視訊聊天服務Google Meet平均每天增加200萬名新用戶，目前使用量是1月份的25倍以上，總體用戶一天共花費超過20億分鐘的時間在線上會議。

圓剛科技業務暨行銷運籌中心副總經理莊善雯認為，當視訊會議成為企業內外部溝通的主要管道時，工具，成為決定溝通效率與品質的重要關鍵，而視訊會議工具不單只有軟體或硬體主機，還包括個人端使用的攝影機或收音麥克風。

數位時代

莊善雯進一步指出，視訊會議、直播串流都不是新的服務，早在5~6年前就已經有相關解決方案，只是過去幾年使用頻率較低，企業沒有大量需求，也不會特別去採購相關設備，員工如果需要進行遠距視訊會議，通常就是使用筆電內建的攝影鏡頭和收音麥克風，而經常遇到的問題包括：影像不清晰、聽不清楚對方的聲音，或對方聽不清自己的聲音，尤其當該場會議的溝通語言非母語時（例如：用英語開會），與會者很容易錯過關鍵字，導致溝通成效不佳。

上述這些問題，在視訊會議使用頻率不高的時候，其實對工作沒有太大影響，如今，視訊會議成為工作中的日常，這些問題很可能會影響員工生產力，透過外接設備，強化網路傳輸過程中的聲音與影像品質，才能有效確保溝通效率。

而圓剛科技從7年前就投入直播週邊設備的研發，讓聲音與影像的傳輸更清楚穩定，像AM系列麥克風可以減少環境中的雜音、背景音…等，解決聽不清楚的問題，而PW系列網路攝影機則具備隱私鏡頭蓋、自由旋轉角度、任意置放、隨插即用免設定…等設計，都很適合應用在視訊會議，讓員工在家工作時，也能兼顧隱私需求，甚至也能用一般桌上型電腦進行視訊會議，提高工作彈性，而且圓剛科技已經事先整合各種市面上常見的視訊會議軟體，攝影機隨插即用免設定，充分滿足不同企業的使用需求。

真實呈現現場畫面 線上直播讓活動不停擺

除了視訊會議外，疫情也帶動企業對線上直播的需求，為了避免疫情擴散，許多企業不得不延期或取消原本要舉辦的大型聚會及活動，但透過圓剛AVerCaster系列直播編碼器及BU系列HDMI/SDI擷取卡，及上述攝影機、麥克風等設備，就能進行線上直播，讓這些活動能如期舉行，如：學校朝會、各類表演，或是即將到來的畢業典禮、法人說明會，又或是企業各地分公司的員工訓練、新品發表會…等，都很適合用直播取代現場，成效更勝以往。

莊善雯舉例，台北市某學校每週定期舉辦一次朝會，原本是將全校學生集合在大禮堂內，之後受到疫情影響改成遠距直播，在校長室內架設圓剛的編碼碼器、擷取卡及麥克風，由校長負責主持朝會，並把網址放在學校官網上，學生則在各自的教室裡連上直播網頁、遠距參與朝會，如此一來，既可讓朝會正常舉辦，又不必擔心群聚感染風險。

另外，針對實體商店所面臨的營收衝擊，也可以應用圓剛的擷取卡、網路攝影機及麥克風等設備，舉行網路直播向消費者展示商品，再導引至購物網站或App下單，減低對營收的衝擊。莊善雯強調，BU系列HDMI/SDI擷取卡，乃是專門針對賣家直播而設計，可以清楚地將產品細節呈現在螢幕上，彷彿真的將商品擺在消費者眼前，更能提高其購買意願。

圓剛科技

莊善雯建議企業，面對疫情，不應只是消極面對（如：縮編人力），更應該積極思考如何化危機為轉機，並藉此機會進行數位轉型，例如實體零售業可於此時啟動虛擬通路的佈局，同時健全自身的財務體制及產品力，確保產品可以解決使用者的痛點，而不是只能滿足暫時性的市場短缺需求，如此才能安然度過疫情衝擊，一同邁向晦暗過後的光明。