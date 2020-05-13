金寶電子前總經理沈軾榮7日閃辭，13日金寶董事會火速通過由陳威昌接任，仁寶董事長許勝雄此次從IoT部門借將操盤金寶事業體，讓外界高度矚目。

老牌電子大廠金寶電子總經理沈軾榮5月7日閃辭大位，也把重要事業體泰金寶副董事長職位同步辭去，董事長許勝雄兼任7天後，金寶13日火速召開董事會推選新任總座，由仁寶前物聯網事業本部資深副總經理陳威昌接任，他在前一天（6日）也已接任泰金寶策略長。

金寶前總經理沈軾榮雖一連卸下兩大職務，但金寶強調沈仍會專注負責凱碩科技、泰金寶精密科技、三緯國際、新世代機器人暨人工智慧、麗寶大數據與通寶半導體設計等轉投資企業董事長職，不過，泰金寶12日召開董事會，又重新任命沈軾榮擔任泰金寶副董事長，讓外界霧裡看花。

新金寶集團高階主管近期紛紛交棒，董事長許勝雄（中）與前執行長沈軾榮（右二）、泰金寶總經理鄒孔訓（右一）、康舒前總經理高青山（左二）已退休。 蔡仁譯攝影

主導仁寶物聯網佈局，智慧醫療有一套

金寶電子指出，將聘請陳威昌擔任金寶電子總經理，負責公司整體營運，領導團隊於既有全球佈局基礎上，積極拓展國際新客戶，在全球市場發揮競爭力與關鍵影響力。

陳威昌4月仍在仁寶服務，他畢業於海洋大學電子工程學系，先前在仁寶擔任物聯網事業本部資深副總經理一職，2019年曾出席仁寶投資北科大憂鬱症AI診斷系統新創記者會，協助推動智慧醫療，他更早則負責伺服器開發，管理面向也算相當廣泛，電腦相關資歷超過20年。

由於許勝雄是金寶及仁寶創辦人，兩家公司董事長，金寶也是仁寶大股東，許勝雄此次「借將」仁寶老臣，而非從金寶內部拔擢，應該是考量諸多文化與企業政治因素。

金寶新總座是仁寶資深副總陳威昌（右二），他去年出席一個仁寶投資AI新創團隊記者會。 仁寶提供

主持百人會議一周後閃辭，金寶高層大地震

沈軾榮4月30日才親自出席金寶總部召開的防疫產品發表會，當時神清氣爽，意氣風發熱切與來賓互動，外界絲毫沒有察覺異動蛛絲馬跡，但一週後金寶就發佈新聞稿指沈軾榮因身體因素辭任總經理一職，引發市場議論。

《鏡週刊》13日則爆料，沈軾榮閃辭是因被質疑與去年沈延攬的行銷長潘修玉過從甚密，讓董事長許勝雄怒拔女婿重要職務，不過此事已遭兩位當事人否認，潘修玉是前和碩網通事業部負責人，在轉赴金寶任職時，也一度被認為是「帶槍投靠」、將使和碩出現轉單效應，引發關注，此次又被牽連到總座異動事件，不過金寶目前行銷長並無任何異動。

沈軾榮留任泰金寶副董，東南亞經驗豐厚

而業內指出，東南亞政商關係複雜，沈軾榮接任總座12年，勤跑菲律賓跟泰國，兩國政商關係良好，甚至沈卸任前還與泰國駐台代表相約，6月將在泰國使館（代表處）合作舉辦台商投資招商大會，也因此，沈驟然卸任所有重要職務對當地事業經營有負分效果，或許也是隨後泰金寶董事會追認沈仍為泰金寶副董背後原因。

金寶在東南亞佈局30年，當地政商關係雄厚。 王郁倫攝影

金寶表示，由於陳威昌在產品研發、設計、國際業務上都有專業性，上任後將以「運籌全球佈局、拓展國際市場、落實紮根公司良好企業文化之優化碁盤，進而使公司真正能永續發展。」為首要任務。

金寶電子在全世界8個國家，擁有26個工廠，目前已是東南亞最大的電子製造代工廠，金寶期勉在陳威昌的領導下，持續全球運籌管理，並積極洞察客戶需求與市場動態，以及強化產品研發設計能力，增加新產品及客戶並開創新局。

責任編輯：蕭閔云