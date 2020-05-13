Facebook粉絲專頁、社團在13日中午突然故障，電腦版的粉絲專頁、社團都無法預覽，呈現一片空白的狀況。

Facebook今（13日）中午發生故障，臉書粉絲專頁、社團點進去全是一片空白，出現了「Sorry, something went wrong.We're working on getting this fixed as soon as we can.（抱歉出了一些問題，我們正在盡快努力修復）」的字樣，PTT Facebook版及爆料公社一片哀嚎，網友陸續反應電腦版的社團、粉絲專頁都打不開來、呈現一片空白情況。官方表示，後台正在緊急修復中。

不過一般民眾若切換到新版Facebook，還是能正常瀏覽粉絲專頁、社團；但社群編輯若要排發貼文仍會出現「Sorry, something went wrong.We're working on getting this fixed as soon as we can.」的字樣。

切換到新版Facebook，若社群編輯要排發貼文仍會出現：「抱歉，出了一些問題」的字樣。 螢幕截圖

根據網路服務即時通報的國外網站Downdetector資訊顯示，問題的高峰出現在早上8:27分，從上午至下午2點都有人持續回報問題。從災情地圖觀察，澳洲、馬來西亞、日本災情都相當嚴重。

據網路服務即時通報的國外網站Downdetector顯示，馬來西亞、澳洲呈現災情最為嚴重的紅色區，台灣則為黃色區。 downdetector

爆料公社小編貼文哀嚎：「小編快昏倒了！」，底下網友也紛紛留言：「還以為是電腦壞了」，目前僅剩手機版Facebook可正常運作粉絲專頁、社團。

若有最新消息，數位時代也會隨時更新。