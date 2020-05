Facebook粉絲專頁、社團在13日中午突然故障,電腦版的粉絲專頁、社團都無法預覽,呈現一片空白的狀況。

Facebook今(13日)中午發生故障,臉書粉絲專頁、社團點進去全是一片空白,出現了「Sorry, something went wrong.We're working on getting this fixed as soon as we can.(抱歉出了一些問題,我們正在盡快努力修復)」的字樣,PTT Facebook版及爆料公社一片哀嚎,網友陸續反應電腦版的社團、粉絲專頁都打不開來、呈現一片空白情況。官方表示,後台正在緊急修復中。

不過一般民眾若切換到新版Facebook,還是能正常瀏覽粉絲專頁、社團;但社群編輯若要排發貼文仍會出現「Sorry, something went wrong.We're working on getting this fixed as soon as we can.」的字樣。

切換到新版Facebook,若社群編輯要排發貼文仍會出現:「抱歉,出了一些問題」的字樣。 螢幕截圖

根據網路服務即時通報的國外網站Downdetector資訊顯示,問題的高峰出現在早上8:27分,從上午至下午2點都有人持續回報問題。從災情地圖觀察,澳洲、馬來西亞、日本災情都相當嚴重。

據網路服務即時通報的國外網站Downdetector顯示,馬來西亞、澳洲呈現災情最為嚴重的紅色區,台灣則為黃色區。 downdetector

爆料公社小編貼文哀嚎:「小編快昏倒了!」,底下網友也紛紛留言:「還以為是電腦壞了」,目前僅剩手機版Facebook可正常運作粉絲專頁、社團。

若有最新消息,數位時代也會隨時更新。