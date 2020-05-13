宏碁董事長陳俊聖上任以來，持續推動雙重轉型策略，Chromebook在今年搭上遠距工作浪潮業績大增，轉投資更加速孵化小雞，新董事提名中邀請張善政回鍋。

2019年的美中貿易戰、2020年的新冠肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情肆虐，黑天鵝漫天飛舞，疫情後，人類生活如何被影響？企業該如何擬定新對策？《數位時代》編輯部精選各企業領袖年度致股東報告精華，跟讀者一起聽各產業領袖洞見，迎接未來。

疫情帶動遠距工作、上課需求，宏碁首季業績488.54億元，年減10.65%，表現平平，但Chromebook銷售異軍突起，單季年銷售額成長率19%，全球市佔率衝上28%，維持第一，泛亞市占率33%及歐洲31%數據也相當亮眼。

宏碁Chromebook市佔率多年第一，圖為宏碁首款搭載AMD A系列處理器及Radeon顯示技術之Chromebook。 acer

儘管強調接單樂觀，沒有斷鏈危機，但宏碁4月營收在3月衝上高點後下滑18%，不過在居家辦公及遠距教學需求挹注下，Chromebook的4月表現依舊強勁，營收年增高達327.9%、輕薄型筆電營收也翻倍，宏碁已是多年Chromebook龍頭，產品線完整，從筆電、All-in-One電腦及平板都齊備。

相對本業，宏碁近年陸續切割的事業體小金雞們表現搶眼，宏碁4月營收年增率高達41.6%，這也包含轉投資事業體貢獻，其中安碁資訊營收年增12.7%、展碁國際營收年增52.2%、智聯服務營收年增72.3%、安圖斯公司營收年增42.5%。

陳俊聖：實踐雙重轉型，5月分割宏碁智新

宏碁董事長陳俊聖也強調，2019 年宏碁在核心事業及新事業上實踐「雙重轉型策略」，核心業務追求科技的創新，持續拓展個人電腦及新市場，以創造多元成長動能，另一個多元事業引擎來自「新事業」，包含安碁資訊、智聯服務、展碁國際、宏碁電子化資訊服務事業等，宏碁5月也宣佈智慧空氣品質解決方案相關事業將分割獨立。

宏碁推智慧念珠，首度在義大利開賣。 acer

該事業體將轉至既有子公司AGI旗下，並更名為宏碁智新，預計7月7日成立，資本額5000萬元，智慧空氣品質解決方案利用AI雲端技術利用Acer Air Monitor Pro提供偵測、數據分析、揭露、改善建議、管理評估五大功能服務，目前宏碁拿下台灣西半部多項校園空氣品質標案，後續也會推出零售產品。

曾繁城退出董事會，張善政加入

宏碁2020年將再度進行董監改選，8席董事席次將縮減為7席，其中4席為獨董（上屆3席），根據董事會提名名單，變化較多是兩席宏碁第一代創業元老退役，共同創辦人黃少華及宏碁前財務長彭錦彬都已不在名單上，一般董事提名僅剩施振榮、施宣輝、陳俊聖。

宏碁2011年就邀台積電體系的曾繁城擔任獨董，創辦人施振榮則去台積電任獨董，雙方互派人馬關係友好，也為宏碁董事會增添不少光環。 宏碁

4席獨立董事中，曾任台積電副董事長及董事的曾繁城2011年起擔任宏碁獨董，但此次沒有出現在提名人選中，新增前行政院長張善政及理律法律事務所日本專案經理吳由理。張善政過去也是宏碁老員工，此次算是以董事身份回娘家，力旺董事長徐清祥及台大管理系教授李吉仁則繼續獲得提名。

前行政院長張善政過去在宏碁及Google服務，由業界轉從政，現在又受邀回鍋任宏碁獨董。 行政院

以下為編輯部整理陳俊聖致股東營業報告書重點：

2019年宏碁在核心事業及新事業上實踐 雙重轉型策略 ，我們很高興與各位分享宏碁的重要發展，以共同見證宏碁是一間富含遠見的永續發展企業。

然而事實上，機會與挑戰是並存於產業間，自2018年底到2019年之間，CPU供貨的問題持續存在，這也反映在宏碁合併營收上，宏碁與前一年同期相比略有下降，合併營收為2,342.85億元，稅後淨利達26.33億，每股收益（EPS）為0.87元。

宏碁雙重轉型的根基，源於我們致力追求科技的創新，並拓展個人電腦及新市場，以創造多元成長動能。在電腦本業上，我們專注於高成長機會的產品線，包含輕薄筆電及電競電腦；而我們的努力也獲得消費者的肯定，在電競電腦及輕薄筆電的出貨量上，我們與前一年同期相比成長，更超過業界均值（資料來源：2019全年GfK & NPD）。

此外，宏碁在台灣專利數以565個專利申請排名第二，比前一年增長19%。同時，宏碁在企業社會責任的努力持續獲得國際重要永續發展指標的認可，這些指標衡量企業組織在環境、社會和治理（ESG）的表現，並且連續第六年列入道瓊永續指數（DJSI）新興市場指數。

宏碁打造全方位電競生態圈，在產品方面，我們的旗艦品牌Predator電腦及電競座艙可提供最終極的遊戲體驗；在賽事方面，我們不僅贊助電競賽事，同時也舉辦自家的亞太區Predator電競聯盟大賽。

在2019年總共有3,530隊伍參賽，經過幾個月的對決，最終於泰國舉辦總決賽；宏碁在2020年更是全新突破，首次針對自家賽事進行售票活動，一共售出近20,000張門票，將亞太區Predator電競聯盟大賽提升至更高層級。

除此之外，我們在9月份宣布推出的全新次世代電競社群平台Planet9，目前已進入公開測試階段，平台可提供玩家組隊、訓練及競賽挑戰。宏碁在電競領域，提供玩家高效能電腦、酷炫的周邊配件、電競賽事及次世代電競社群平台，以全方位的電競體驗吸引更多元的遊戲玩家，同時將創新及全新設計的電競產品搶先推出市場。

在電腦事業上，我們不斷自我挑戰且持續創新，更在輕薄筆電及電競螢幕上保持領先地位。世界最輕的14吋筆電Swift 5，以小於900克的重量稱霸輕薄筆電類別；宏碁電競螢幕則是維持全球市佔第一（IHS Q1-Q3,2019）。

除此之外，我們也推出全新頂級電腦及螢幕品牌ConceptD，專為圖像設計師、影片編輯師、工程師、建築師、開發者或其他創作者而設計；效能強大且極靜的ConceptD系列，除了具備高精準度色彩外，更被譽為與Apple並駕的Windows產品，同時也在CES消費性展覽上獲得40項「Best of Show」美譽，顯見媒體對ConceptD的高度評價。

宏碁雙重轉型的另一部分是我們的多元事業引擎，而新事業方面也持續維持成長動能，包含安碁資訊、智聯服務、展碁國際、宏碁電子化資訊服務事業等。此外，目前子公司的上市櫃計畫也正如火如荼的進行中，第四季智聯服務正式登錄興櫃市場進行交易，展碁國際也開始公開發行，其他更多子公司也正逐步實踐中，宏碁旗下新事業體也將挹注宏碁的整體營收。

我們許多新的研發得到正面迴響，像是酷碁科技與梵諦岡合作，共同推出專為天主教徒而設計的穿戴裝置「智慧玫瑰念珠」，累積超過2,500則報導，吸引全球媒體的目光。

在生物科技領域，我們與台灣諾華（NovartisTaiwan）共同運用人工智慧（AI）技術，在醫療的臨床試驗設計、疾病檢測和病患整合照護等領域進行跨界合作，且應用雙方的全球營運平台，攜手將智慧醫療產品推向市場，形成雙贏的局面。

令人期待的是我們以AI為基礎的技術研發，由我們AI研究團隊與空氣品質領域專家合作，提出室內智慧空氣監測解決方案，並在2020年提供台灣中、南部約1,300間學校，從檢測、數據分析、報告、解決方案到維護的一站式空氣品質改善解決方案。

此外，在智慧城市方面，隨著宏碁智通在台南智慧停車計費系統BOT案的成功，也將於其他縣市推廣建置智慧停車計費系統。

無庸置疑，宏碁將會持續致力研發，並尋找新商業的機會。感謝您的信任與支持，宏碁公司的目標是為我們的客戶、股東及員工創造更高價值，成為生活中不可或缺的一部份。

責任編輯：蕭閔云