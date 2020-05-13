日本樂天市場國際版在今日（13）傳出將停止營運，掀起一番討論。台灣樂天市場發出聲明指出，未來在台灣依然可以透過這2種方式購買日本樂天站上的商品。

在今天（13）下午，日本樂天市場國際版（ Rakuten Global Market ）發出公告，宣布即將在今年6月1日停止服務。

這個消息一出，隨即在網路上引發討論，消費者們都很擔心往後是不是都無法在台灣買到日本樂天市集的商品？

針對這個問題，台灣樂天市場也隨即發出新聞稿聲明，未來將會由樂天集團旗下兩大服務：樂天全球集運（Rakuten Global Express）與樂天國際貿易（Rakuten Global Trading）接棒原先日本樂天市場國際版的業務。

消費者轉向使用集運服務，日本樂天市場國際版營運至6月初

日本樂天市場國際版，是日本樂天於10年前開始提供的一個具備不同語言的購物平台。方便海外消費者可直接跟日本樂天市場有提供海外配送商品的店家下單，再由該店家透過國際物流出貨給消費者。

台灣樂天市場說明，「由於自從全球集運服務上線以來，多數海外消費者轉由使用集運服務；因此，樂天也預計將由全球集運與樂天貿易接棒日本樂天市場國際版，繼續為喜歡日本商品的消費者，提供更便利、安心且快速的購物體驗。」

官方公告擷取訊息如下：

服務終止公告

日本樂天市場（國際版）衷心感謝用戶過去10年來的支持。很遺憾日本樂天市場（國際版）將於2020年6月1日02:00 PM（日本時間）結束服務。日本樂天為因服務結束對用戶帶來任何不便深表歉意。 請細閱以下訊息查看有關您的日本樂天市（國際版）場訂單。日本樂天仍然提供其他服務可讓您日後享受!

・日本樂天市場（國際版）服務的最後訂購日期：2020 年 6 月 1 日02:00 PM（日本時間）

請於最後訂購日期前完成您的訂單

・日本樂天市場（國際版）服務的最後付款日期：2020 年 6 月 11日 10:00 AM（日本時間）

請於最後付款日期前完成您的付款程序

・日本樂天市場（國際版）服務的最後發貨日期：2020 年 6 月 15日

商店將在此日期之前完成發貨

未來台灣消費者，可以透過樂天海外集運服務，將在日本購買的商品寄到台灣。 樂天海外集運服務截圖

以後日本樂天要怎麼買？有2種方式

不過，想要在日本樂天市集跨境購買商品，依然有以下兩個官方管道：

1.直接在日本樂天市集下標，並使用樂天全球集運服務

樂天全球集運是一個提供全日境內跨境網購集貨服務，服務對象包含日本樂天市場店鋪，以及所有日本購物網站的跨境集運。

也就是說，海外消費者可以同時採購日本樂天市場與其他網站的商品後，可以透過集運來降低跨境消費的物流費用。將在日本購買的包裹一次寄到台灣。

台灣樂天市場強調，在現行的日本樂天市場國際版上，僅能購買支援國際配送的日本樂天市場店鋪，而使用樂天全球集運，則全日本樂天商品皆可支援跨境販售。

不過，值得注意的是，儘管樂天全球集運網頁介面提供英文、日文、簡體中文、繁體中文和韓文介面；但是日本樂天市場的使用介面則只有日文。

台灣樂天市場中的「日本樂天直送館」，可以看到各種熱門日本進口商品。 日本樂天直送館截圖

2.使用台灣樂天市場中的「日本樂天直送館」、「日本樂天官方旗艦店」

台灣樂天市場在台已深耕12年，由於看準台灣消費者對日本商品的喜愛與需求，在2017年推出了「日本樂天直送館」代購服務。其中，嚴選了日本國內熱銷商品，提供台灣消費者挑好物、買好貨、安心送的跨境購物服務。

同時，樂天集團也在2019年成立樂天國際貿易公司，啟動以美妝、生活用品為主的「日本樂天官方旗艦店」，同時也推出快速到貨服務。

未來樂天也將持續在「日本樂天直送館」與「日本樂天官方旗艦店」中，提供給台灣消費者各種熱門的日本新品。

責任編輯：王郁倫