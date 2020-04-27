從年初開始，疫情帶動各種日用品搶購潮，銷量大增將近5倍。在此情況下，嬌聯、花王這類進口民生用品還能供貨無虞，幕後操盤手就是欣新網。

每年的第一季往往是電子商務市場的淡季，不過，在今年由於武漢肺炎（COVID-19，新型冠狀病毒）疫情影響，人們減少外出購物、選擇線上採購，創造一波電商高峰。依據財政部電子發票資料顯示，今年2月主要電商平台銷售金額推估約新台幣138.5億元，較去年同期成長約4成。

在2、3月間，各種原物料可能缺貨的假資訊，讓電商掀起幾波搶購風潮。其中，像是衛生紙、衛生棉以及清潔用品這類民生消費品更是瘋狂囤貨的目標。

疫情期間，衛生紙、衛生棉、清潔用品等民生消費品成為民眾瘋狂囤貨的目標。 via George Socka shutterstock

在這時候，像是品項涵蓋滿意寶寶紙尿褲、蘇菲女性生理用品的嬌聯，以及擁有各類家用、個人清潔用品的獅王家品、台灣花王與嬌生，依然供貨無虞。在這女性紛紛戴上口罩，化妝品銷售難以推動的疫情時節，台灣萊雅的開架式美妝保養品依然逆風熱銷。幕後推手，就是電商代營運服務公司「欣新網」。

老字號代理商、物流商撐腰，欣新網疫情期間創佳績

時光回到2014年，在台灣已經營60年的品牌代理商欣臨與物流業者新竹物流，由於看好台灣電子商務的未來發展，聯手創立欣新網。業務內容涵蓋上架平台通路前的倉儲物流、通路佈局，也做網路廣告衝流量與業績。

欣臨旗下擁有許多國際知名品牌，像是唐寧茶 ( Twinings ) 、阿華田、TABASCO等等品牌，長期以來都是欣臨的客戶。

黃懷恩指出，在1月嗅到疫情前奏，就已開始擴大旗下品牌商品庫存量。 蔡仁譯攝影

在兩間老字號企業的加持之下，2019年欣新網的總營收已超過15億元，與2017年的10億元營收相比，在短短2年內已成長5成。目前旗下品牌已破百，品項超過1.5萬。

回顧今年2月份，由欣新網操刀的品項看來，口罩、消毒水品項成長5倍以上；抗菌洗手乳、洗衣精、衛生棉、紙尿布等民生用品成長2~3倍；食品類則成長1.5倍。都比財政部推估的4成成長高出許多。

為什麼能達到這樣的好成績？而且還能正常供貨？欣新網總經理黃懷恩指出了欣新網的兩大經營策略。

策略一：疫情爆發前提早因應，自有倉庫即時掌握庫存、調整倉位

比起其他的電子商務代運營商，欣新網由於有新竹物流的協助之下，自行運營一座4千坪的倉儲。面對疫情突如其來的銷售需求，欣新網也能更快速應對。

黃懷恩回憶，在1月時，欣新網就觀察到疫情帶來的需求，立刻針對將原本的配貨參數調整。「跟疫情相關的庫存就拉高5~10倍，沒那麼相關的也拉高2~3倍。」

除了拉高庫存之外，倉庫內的出貨流程也做了調整，將需要快速出貨的品項往靠近碼頭倉位擺放。「像是洗手乳，以前肯定不是熱銷品項，現在就要往前移。」另外，像是以往出貨頻次較高的美妝用品，在疫情期間就不是那麼活躍。

做了這些調整之後， 欣新網才能做到即時因應各大電商平台的補貨需求 。

看準疫情帶動商機，花王加碼投入網路廣告。 花王官網截圖

策略二：網路廣告以轉換率計價，品牌商更敢加碼

有了高度彈性的倉儲管理還不夠，欣新網在創立初期就把業務範圍往前端拉，投身網路廣告。「 我希望品牌就專心做產品，剩下的衝媒體流量、通路佈局、倉儲物流我都幫你做完 ，」黃懷恩說。

網路廣告一般以CPC（Cost Per Click，每次點擊成本）計價，不過，廣告活動頁的點擊，其實與購買轉換率沒有直接關係。品牌商的廣告投入效益往往難以評估。因此，早在3年前，欣新網就開始與Facebook、Google合作，投入「成效型廣告」。

也就是說，消費者透過Facebook、Google看到廣告、點擊進入電商頁面後，看過哪些品項、最終下標多少金額品項都可以追蹤，欣新網可以透過這些數位足跡作為廣告計價依據。去年momo購物網、蝦皮等電商平台，也陸續開放串接，讓成效型廣告能夠更廣泛地被執行。

因應這樣的投放模式，廣告內容也必須隨之調整。欣新網早期也曾經嘗試品牌故事型的廣告內容，後來隨著投入成效型廣告，著眼在電商轉換的成效上，也開始更聚焦在相對應的內容。「我不跟你說『一顆恆久遠』，我只說『現在99』、或是『現省50％』，」黃懷恩說。

受到年初開始的疫情影響，民眾對於日用品的需求量增加。黃懷恩觀察到， 因為成效型廣告可以看到轉換率，所以品牌商更願意趁這一波疫情帶動的電商狂購熱潮加碼廣告投放 。

面對這波疫情影響，黃懷恩認為將是一個電商產業的重要分水嶺。他認為，做SEO（搜尋引擎最佳化）最重要的就是累積，做越久就越豎立起品牌的網路聲量。「未來疫情結束後，現在不做（網路廣告）的品牌，（網路聲量）一定會被拉開，」黃懷恩說。

責任編輯：陳映璇