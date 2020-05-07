在2018年，蝦皮發布一則「Bye now, buy now分手篇」網路廣告，當中直接出現了PChome 24h的紙箱，諷刺其效率、服務不佳。

蝦皮購物昨（6日）在Facebook粉絲團發出道歉聲明，指出在2018年發出的一則網路影片廣告時，所引起的毀損網路家庭PChome名譽的爭議，已由台北地方法院審理中。

蝦皮購物並且正式為此事道歉，並表示將會把影片下架，不再刊登。

分手篇廣告爭議，蝦皮向PChome道歉、下架影片

回顧2018年，進軍台灣市場3年的蝦皮購物與網路家庭PChome的土洋電商大戰打得如火如荼。當時，蝦皮購物在粉絲專頁推出一則「Bye now, buy now分手篇」網路廣告。

在「Bye now, buy now分手篇」網路廣告影片中，開頭時一名女孩站在陽台，對著樓下的男孩丟下男孩的衣物，樓下男孩手中抱著一個PChome 24h的紙箱，這樣的情境，意指女孩把男友趕出門，決定分手。

蝦皮「Bye now, buy now分手篇」網路廣告中，出現PChome 24h紙箱，暗諷其效率不佳。 蝦皮廣告截圖

接著，影片中女孩開始回憶過去，並由口白說道，「我已經習慣你太久了，習慣你的遲到、你的罐頭訊息、你的消極。」這一段敘述在劇情中雖然是女孩對前男友的抱怨，但由於影片開場時男孩正抱著PChome的紙箱，因此不難讓觀眾產生「PChome的服務品質不佳」的聯想。

影片最後，女孩收到蝦皮24h的包裹，同時也看到對門另外一個男生同樣拿著蝦皮24h的紙箱。這時候口白說道，「分手是為了更美好的相遇。」

這則廣告推出之後，意外引起軒然大波。PChome也以「負面字眼詆毀該公司商譽」提告。在昨（6日），蝦皮購物正式透過Facebook粉絲團發表道歉聲明。

道歉聲明全文：

本公司對於民國107年5月24日在臉書粉絲專頁刊登「Bye now, buy now分手篇」網路廣告影片，其內容使用網路家庭國際資訊股份有限公司(下稱網路家庭公司)之「PChome24h購物」紙箱並引起毀損網路家庭公司名譽之爭議，相關案件經檢察官提起公訴後現由臺北地方法院審理中，本公司對此深感抱歉。



本公司已將上開廣告影片下架並不再刊登，在此對網路家庭公司表達誠摰之歉意。



道歉人：樂購蝦皮股份有限公司



中華民國109年5月6日

責任編輯：陳映璇