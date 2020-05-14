連沒合作過的通路商都來要貨！華碩透露，3月起因歐美在家上班需求驟增，筆電通路庫存水位大幅下降，沒有滯銷品補貼的問題，毛利率也衝上16.45%歷史新高。

疫情改變人類生活，遠距工作、上課需要劇增，歐美筆電採購需求掀狂潮，3月起筆電供應鏈忙加班出貨，供給面緊張卻也讓業者苦旱降甘霖，不過，華碩13日法說也預警兩件事：

筆電產業恐上半年先盛後下半年衰退； 部分東南亞封測的IC已見缺貨。

PC需求將先盛後衰？低階筆電買氣可能加溫

「我們跟英特爾討論，雙方意見相符，上半年電腦需求會年增8%，但下半年可能會衰退15%，我們對下半年非常審慎看待。」共同執行長許先越13日表示，不過雖然需求在下半年或許不如現在強勁，但第三季通路仍有回補庫存的需要，但第三季下旬開始到第四季能否繼續有好業績，要回到消費者需求面。

華碩共同執行長許先越（右）與胡書賓（左）接班第一年營運回穩。 王郁倫攝影

筆電2020年需求可能先盛後衰，其次也需關注低價機種現象。「我們有看到一個現象，雖然3~6月在家上班需求強勁，筆電不論高低階都有強需求，但若經濟衝擊持續下去，很可能買氣會M型化，消費者收入下降將趨向買低價商品，但高階買家並不受影響。」共同執行長胡書賓分析。

東南亞封測IC吃緊，SSD漲價可期

除筆電產業今年受惠肺炎疫情，另一個關注焦點在零組件短缺現象。雖然英特爾CPU除Chromebook用的少數低階處理器已經不缺貨，中國零組件3月復工後，5月都已經解決，但反而是馬來西亞及菲律賓封城，讓部分在當地封測的晶片出貨短缺，比方通訊晶片及電源管理晶片，「經過努力，已經解決50%問題，但還沒完全解決。」胡書賓說，為確保下半年供應，已提前跟供應商要求提前準備第三季用料。

不只是缺貨，零組件也喊漲。胡書賓坦言，雖然手機的買氣變差，但電腦跟伺服器需求很好，這兩股需求推升，讓記憶體跟SSD（固態硬碟）買氣上升，第三季初預估仍有個位數百分比漲價空間。

ROG Phone 3最快6月登場，商用機下半年到位

華碩13日法說會公佈首季財報，受到新興市場貨幣因疫情衝擊大幅貶值，匯損高達19億元，使首季獲利慘澹，首季品牌合併營收640.43億元，季減28.27%、年減23.3%，但已經比原預期要好，值得關注是單季毛利率衝上16.45%，是品牌跟代工分家以來新高，營業利益率也達4.5%，吸引法人忙問：第2季可否維持？

對此共同執行長許先越坦言，首季毛利率好是因為板卡業務占比衝高至38%，由於零組件毛利率多半比系統產品高，加上過去有提列滯銷產品的通路補貼費用，但今年第一季，因為筆電需求大增，通路根本沒有滯銷問題，甚至連沒合作通路都上門問「有沒有貨？」，讓首季毛利率大增。

在家上班使歐美用戶大買筆電，華碩表示3月起買氣一路看到6月不衰。 技嘉科技

「3月我們看到在家上班的強勁需求。」許先越說，第一季電競筆電跟桌機已有雙位數百分比的銷售成長，由於需求到第二季還是很強，第二季筆電出貨量預估將比首季再成長30%，只有板卡業務季減10%，第二季營收跟營益率有較高機率會高於首季。

英特爾首席經濟學家認為，全球經濟回歸正成長預期要到2021年第二季，顯示全球景氣將呈現U型復甦，連華碩本身也坦言下半年營運能見度難預估。

不過，華碩商用系列產品在下半年會全部到位，Chromebook首季出貨倍增，商用筆電營收占比來到10%，胡書賓透露，下半年Chromebook AIO一體成形電腦及Windows商用筆電都會到位，鎖定亞太及中國市場衝刺。

華碩ROG Phone第三代預計最快6月登場，圖為第二代機種。 asus

而備受關注的電競手機業務，因ROG 2進入生命週期下半場，華碩首季手機營收表現平平，甚至新機出現負毛利率，不過許先越也透露，第三代ROG Phone 3及ZenFone 7或將在第二季末至第三季初登場，一切取決於高通處理器進度。

責任編輯：蕭閔云