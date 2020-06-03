Telegram 引以為傲的特點：高隱私加密通訊，於2020年促成一波台灣即時通訊遷徙潮，然而高隱私的這把雙面刃，卻可能對社會帶來哪些負面影響？

Telegram 於4月24日正式宣佈：每月使用人數突破四億大關！

2018年起，Telegram 以每年增加一億用戶的速度成長，每日至少有 150 萬新註冊用戶。 相較於其他通訊軟體，Telegram 的優勢包括：高隱私加密通訊、跨平台雲端即時同步、零廣告干擾、企業帳號完全免費等，因為其資訊儲存的便利性，以及免費發送的規則，更促成一波「即時通訊遷徙潮」。

在慈濟成為台灣第一家轉移社群通訊平台的大型組織後，眾多公眾人物、品牌、媒體，甚至政治人物「台灣隊長蔡英文」，都紛紛轉至Telegram 另闢天地，使得 Telegram 一躍登上全球 20 個國家下載量第一的社群 App。

Telegram 爆紅的首要原因，便是它引以為傲的「高隱私加密通訊」。香港反送中事件時，市民便藉由 Telegram 難以追查通聯紀錄的特點，作為組織行動及消息交換的管道；這次新冠病毒爆發，為取得中國政府封鎖的言論及消息，許多人也藉由 Telegram 作為地下傳遞訊息的管道。

然而，Telegram 難以追查訊息的特點，卻也成為網路犯罪的溫床，如三月初震驚南韓的 Telegram N 號房事件。Telegram 高隱私的這把雙面刃，究竟可能對社會帶來哪些負面影響呢？

政府查緝難度增加：非法交易的天堂

Telegram 能夠完全保障用戶的匿名資料，甚至連聊天室成員都無法知道彼此身份，也讓它成為非法交易的最愛。「我想，人們喜歡 Telegram 簡單的本質，因為它回到了1990年到2000年代的網路世界，什麼都是自由不受限的。」一位時常透過 Telegram 下載檔案的俄國用戶向外國媒體 The Outline 說道。2019年9月時，便有資安人員發現，以攻擊加密貨幣的著名惡意軟體「Masad Clipper and Stealer」便是透過 Telegram 以85美元的價格進行線上交易的，南韓N號房事件也是藉由 Telegram 散播色情照片、勒索被害人及非法盈利。有鑒於 Telegram 「高度」保護用戶資訊安全，中國、俄羅斯政府也因認定其「過度」保護資安有損大眾利益，而禁止人民使用 Telegram。

盜版抓不勝抓：電影聊天室擁有最多訂閱人數

相較於 Apple 及 Google 對盜版「零容忍」的態度，盜版電影聊天室負責人向外媒 The Outline 透露道：Telegram 從未對其發出警告。因 Telegram 無人數限制，這種聊天室有些擁有高達十萬多成員，並一直透過群組下載盜版電影、電視劇及音樂。舉例而言，透過 Telegram Analytics 便可發現：佔 Telegram 全球訂閱人數前十名中，有五名皆是印度電影相關聊天室，並有四名並非官方帳號，此四個聊天室的總訂閱人數更高達1100萬人，可見Telegram上的盜版情況十分普遍，而其消極態度也助長了盜版產業的猖獗。

難以查核真相：可能讓假新聞更容易殺人

因其高隱私特點能讓假新聞迅速傳播，躲避查核，美國加州柏克萊大學的人權中心（The UC Berkeley Human Rights Center）便曾警告道 Telegram 很可能成為恐怖組織的通訊軟體首選。2017年時，印度便曾因不肖人士有心操弄，透過 WhatsApp 傳遞假新聞，一年造成多達33起暴民私刑處死無辜人士的案例，這種現象於 2018 年遭受國際撻伐，通訊軟體殺人的現象也被稱為「WhatsApp Killings」。然而，Telegram 與 WhatsApp 不一樣的地方在於：Telegram 隱密性更高，且它以「自由不受監督」的價值自居。目前印度已成為 Telegram 的第二大市場，高隱私背後的高風險將為社會造成極大隱憂。

隨著疫情及遠距工作對視訊通話的需求增高，Telegram 承諾將於今年推出安全的群組視訊功能。高度隱私、免費視訊無疑將對普遍使用者帶來巨大好處，然而在其即時通訊功能帶來不少負面影響的同時，群組視訊功能會不會在未來造成更巨大的負面衝擊呢？自由與規範間的抉擇，將會是 Telegram 必須繼續面對的難題。

參考資料：

TechCrunch、The Outline、Business Of Apps、Telegram