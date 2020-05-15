Facebook宣布新增「話題圈」Messenger Rooms功能，允許最多50人不受時間空間的限制，同時在一個聊天室中進行視訊聊天。

Facebook日前宣布將在Messenger中新增視訊會議功能，允許最多50人不受時間空間的限制，同時在一個聊天室中聊天，這項功能已正式向所有用戶（網頁版、桌機、APP）推出。Facebook、Messenger的使用者可在原有熟悉的工具環境中進行多人視訊。

加入了Messenger Rooms的功能之後，用戶就能依需求進行一對一或群組的通話或視訊，參加Messenger Rooms的用戶不需要有Facebook或Messenger的帳號，只透過Messenger Rooms的連結就可進入群聊，或直接從朋友列表中選擇要將聊天室分享給誰。

此外，創建Messenger Rooms聊天室時，發起人可以設定聊天室的相關權限並設定主題，例如「線上瑜珈時間」、「姐妹下午茶」等，同時聊天室發起人也可以限制參加者身份，避免陌生人亂入擾亂會議或聊天的氣氛。

此外，Messenger Rooms也有AR濾鏡、虛擬背景等實用功能，在進入群聊時不用擔心背景亂或素顏等顧慮。然而，發起Messenger Rooms還是要注意隱私權限，若設定為公開就要小心參加者的身份，若有發現公開聊天室進行違法內容，也可主動向Facebook舉報。

Facebook Messenger副總裁史坦·查德諾夫斯基（Stan Chudnovsky）表示：「用戶可透過Facebook中的News Feed、Groups、Events等路徑開啟Messenger Rooms然後分享群聊空間，同時聊天室的發起人可以設定聊天室隱私，決定是公開或僅有部分人可以看到並加入聊天室。」

Messenger Rooms的推出，不僅讓Messenger這個通訊產品更加完整，一般民眾在疫情期間對通訊工具使用習慣的改變，也重新將Messenger定位為時下常用的視訊聊天產品。Facebook強調，雖然並不會對Messenger Rooms聊天室內容進行和WhatsApp訊息相同的端點加密，但也不會查看或側聽聊天室的內容。

資料來源：The Verge、Facebook Messenger

責任編輯：蕭閔云