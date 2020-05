為競爭需求大增的視訊會議市場,即時聊天、視訊會議應用服務Google Hangouts日前更名為Google Meet,並且Google Meet過去在G Suite的進階視訊功能,開放所有Google帳號用戶免費使用。

此外,Google更進一步宣布,開放所有第三方電子郵件帳號免費加入使用Google Meet。這代表包括微軟Hotmail、Yahoo! Mail等不同網域電子郵件帳號的使用者,也能使用Google Meet服務進行線上視訊會議。

Google Meet: Now Free for Everyone