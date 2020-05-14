Google Meet 使用人數成爆炸成長，Google宣布Google帳號用戶及所有第三方電子郵件用戶，均可免費使用Google Meet服務。

為競爭需求大增的視訊會議市場，即時聊天、視訊會議應用服務Google Hangouts日前更名為Google Meet，並且Google Meet過去在G Suite的進階視訊功能，開放所有Google帳號用戶免費使用。

此外，Google更進一步宣布，開放所有第三方電子郵件帳號免費加入使用Google Meet。這代表包括微軟Hotmail、Yahoo! Mail等不同網域電子郵件帳號的使用者，也能使用Google Meet服務進行線上視訊會議。

Google Meet: Now Free for Everyone

不過，以第三方電子郵件使用Google Meet服務的流程，仍與直接透過Google帳號使用Google Meet有些不同。

藉由第三方電子郵件帳號使用Google Meet服務時，須使用第三方電子郵件註冊Google帳戶，即可至「meet.google.com」網址，建立、參與以Google Meet發起的視訊會議，但一樣提供免費使用，並且能以安全加密保護使用隱私。同時，Google也強調不會任意記錄會議內容。

Google Meet無料放送，使用人數、新用戶每天爆增

針對以Google帳號登入Google Meet的使用者，則是可直接在Gmail服務介面直接發起會議，或是參與他人建立的Google Meet視訊會議，同時也能進一步與Google行事曆連動，讓使用者可以更方便使用Google Meet服務。

此外，Google也公布從今年3月免費開放使用Google Meet服務後的相關數據，顯示Google Meet每天使用人數成長高達30倍以上，在4月更以每天累積300萬名新用戶的速度增長，而目前更在每天進行總時間超過30億分鐘的視訊會議運作。

受到新型冠狀病毒疫情影響下，遠距工作逐漸成為慣常的工作型態之一，包括Zoom、Microsoft Teams等視訊會議服務的使用需求均有爆炸式成長的表現，預期Google也希望能透過Google Meet帶來的新用戶，進而帶動更多Google服務使用人數成長。

資料來源：Google、ZDNET

責任編輯：張庭銉