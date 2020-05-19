擁有全球最受歡迎短影音App TikTok的字節跳動宣布，前迪士尼高管凱文·梅爾將改任TikTok執行長，帶領TikTok進入下一階段業務發展。

擁有全球最受歡迎短影音App TikTok的字節跳動（ByteDance）宣布，之前在迪士尼負責消費者及國際業務的凱文·梅爾（Kevin Mayer）將出任TikTok執行長，以及其母公司字節跳動的營運長。

字節跳動創辦人張一鳴將繼續擔任ByteDance的執行長，而TikTok總裁Alex Zhu，同時也是TikTok前身的Musical.ly的創辦人，則將擔任字節跳動產品和戰略副總裁。

梅爾在聲明中表示很高興加入字節跳動的團隊，同時強調：「我對於TikTok在全球建立具高度創造力的創作社群留下深刻印象，因此很榮幸能在TikTok積極拓展全球市場時加入，希望能協助帶領字節跳動的產品進入下一階段。」

迪士尼負責消費者及國際業務的凱文·梅爾（Kevin Mayer）將出任TikTok執行長。 shutterstock

梅爾過去在迪士尼發展網路產品時扮演重要角色，包括Go.com、ESPN.com，並帶領去年推出的Disney+在半年內獲得超過5,000萬用戶。 梅爾曾被視為前迪士尼執行長的繼任者，但今年2月宣布新任接班執行長時，卻由迪士尼公園、體驗和產品部門董事長鮑勃·查佩克（Bob Chapek）接任迪士尼。

接任TikTok執行長後，梅爾在串流產品上的深厚經驗不僅能推動TikTok的發展，預期字節跳動也希望以梅爾美國人的身分，能降低歐美用戶對於中國App的安全顧慮。

選任梅爾領導TikTok可能是抖音一項多重利多的選擇，不僅因為他在串流媒體上取得成功，而且還因為抖音高調聘請一位美國高管，幫助解決政治圈對該應用程序常見涉及中國安全性問題。

資料來源：Tech Crunch、Engadget

責任編輯：陳映璇