已關閉3個多月的上海迪士尼樂園確定將於5月11日起重新開放，這是全球六大迪士尼樂園里首個宣布重新開放的樂園。

據迪士尼中國官方微信公眾號消息，上海迪士尼樂園將於5月11日起重新對公眾開放。在恢復營運初期，樂園將實施系列新的營運舉措和流程，包括實行限流、要求遊客提前購票及預約入園，在樂園的排隊區域、餐廳、遊樂項目和其他設施安排安全距離，以及增加衛生消毒的頻率等。

受新冠肺炎疫情影響，上海迪士尼度假區1月24日宣布，自1月25日起暫時關閉上海迪士尼樂園、迪士尼小鎮（包括華特迪士尼大劇院）和星願公園。位於香港、東京的迪士尼樂園也分別自一月份和二月份起關閉，在美國和巴黎的主題樂園則自三月中旬起關閉。

3月9日，上海迪士尼度假區發佈公告，作為分階段恢復營運的第一步，迪士尼小鎮、星願公園與上海迪士尼樂園酒店的部分購物和餐飲商舖以及部分休閒體驗即日（3月9日）起恢復營運，期間，將限制客流，並縮短營運時間。而上海迪士尼樂園繼續暫時關閉，重新開放日期待定。

已關閉3個多月的上海迪士尼樂園確定將於5月11日起重新開放。這是全球六大迪士尼樂園里首個宣布重新開放的樂園。上海迪士尼度假區表示，樂園的重新開放將秉持審慎原則，借鑒迪士尼小鎮、星願公園和上海迪士尼樂園酒店於3月初重新開放的經驗，並落實強化健康和安全措施。

按計劃，5月8日8時起，上海迪士尼樂園門票將在上海迪士尼度假區官方線上渠道及官方旅遊合作夥伴渠道重新發售，在恢復營運初期，將實行每日限量發售。

自5月11日起，上海迪士尼樂園內的大部分景點、遊樂項目、部分娛樂演出以及商店和餐廳將在控制客流量的基礎上恢復營運。一些有頻繁互動的景點和體驗，如兒童遊玩區，以及劇院演出將暫時不對遊客開放。

為了保證安全距離，花車巡遊和夜光幻影秀也將於晚些時候回歸。在此期間，特別的迪士尼朋友隊列演出「米奇和朋友專列」將在每天上演多場，而當夜幕降臨，奇幻童話城堡將上演「傍晚奇妙時刻」，在音樂和燈光下被點亮。但在樂園恢復營運初期，與迪士尼朋友的親密互動以及近距離合影將暫時取消。

根據度假區公佈的入園規則，遊客抵達時須接受體溫檢測，並出示本人的「健康碼」，入園時出示身份證或旅行證件原件；遊玩期間，除用餐外，遊客須全程佩戴口罩。

此外，上海迪士尼度假區將對上海迪士尼樂園年卡的有效期進行順延，順延天數為該卡在2020年1月25日樂園閉園之日起至樂園「提前預約期」結束日之間所損失的天數。原有效期於2020年1月25日前已截止的年卡，或者在樂園「提前預約期」結束之後購買的年卡，不在順延範圍之內。上海迪士尼樂園非指定日門票的有效期將採取相同的順延政策。度假區將與年卡持卡人和非指定日門票遊客另行溝通具體順延信息，包括票務日曆等。

日前，迪士尼發布2020財年第二季度財報顯示，其該季度總營收為180億美元（約新台幣5389億元），較去年同期上漲21％；淨利潤達4.75億美元（約新台幣142億元），去年同期為54.31億美元（約新台幣1626億元），較去年同期下降達91％。

迪士尼表示，受新冠肺炎疫情影響，迪士尼公園、遊輪和商店被迫關閉，已經導致其主題公園、體驗和消費者產品部門在第二季度損失10億美元（約新台幣299億元），相比去年同期利潤下滑約58％。去年，這一部分業務為迪士尼貢獻了約37％的營收。

在財報電話會議中，華特迪士尼公司執行長Bob Chapek 表示：「儘管現在預測什麼時候全面恢復我們所有業務營運的時間還為時太早，但我們正在評估幾種不同的情形，確保我們採取了謹慎的，合理的，充分的措施來最終重新開啟我們的主題樂園。」

責任編輯：林芳如、蕭閔云

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