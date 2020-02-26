在Disney+順利上線後，迪士尼宣佈執行長鮑伯．艾格（Bob Iger）於本週卸下職位轉任執行董事長，為退休進行最後倒數。

為迪士尼奉獻15年人生後，執行長鮑伯．艾格（Bob Iger）步下了台階，即將為他在這間帶給眾多人們歡笑的公司譜寫出的故事，寫下最後的完結篇。

迪士尼本週宣佈，艾格即刻卸下執行長的職務，由主掌迪士尼樂園的鮑伯．查佩克（Bob Chapek）接替職位，並轉任執行董事長直到2021年底，然後才會正式退休。

15年內收購眾多強悍IP，帶領迪士尼市值成長5倍

這令人猝不及防的聲明，其實早有醞釀。時年69歲的艾格已提交過多次退休申請，但皆被董事會慰留。特別是在籌劃串流媒體Disney+時期，迪士尼2017年底收購21世紀福斯擴充陣容時，艾格四度同意延後退休，留任至2021年底。

艾格如今正式下台，某種程度上似乎也代表無論公司還是他，對Diseny+的前景都充滿信心，願意放手讓才剛站穩腳步的孩子自由闖蕩。Diseny+去年11月推出後，短短3個月內累積超過2,860萬訂閱用戶，未來可期。

Disney+在短短3個月內累積近3千萬訂閱用戶，其背後龐大的IP陣容功不可沒。 迪士尼

艾格在官方聲明中表示，迪士尼DTC業務（應是指Disney+）的成功推出，以及21世紀福斯的併購進展順遂，他相信此時是交棒的最佳時機，並期待在最後的22個月內，能與查佩克密切合作。

過去擔任執行長的15年間，艾格為迪士尼做出眾多重要決策。以一通打給老友賈伯斯的電話為契機，2006年迪士尼用74億美元收購皮克斯；2009年迪士尼再度買下漫威娛樂；至今迪士尼又完成盧卡斯影業、21世紀福斯等多起關鍵性的收購，為旗下影視陣容納入眾多實力堅強的IP。

此外，在迪士尼主題樂園方面，艾格職掌期間也有諸多嘗試，如興建上海迪士尼樂園，以及為《星際大戰》、《阿凡達》兩大重量級IP建立主題園區等，為拓展迪士尼樂園的廣度不遺餘力。

艾格2005年接下執行長職務時，迪士尼股價為23.8美元，艾格宣佈卸任時股價來到128美元，翻轉為15年前的5倍以上；利潤方面也從25億美元增長至2019年的104億美元，的確是張傑出的成績單。

15年來艾格帶領迪士尼股價成長4倍、淨利增加3倍以上。 路透社

艾格過去曾因驚人的年薪引發爭議，有媒體報導艾格的年薪超過6,000萬美元，是迪士尼員工薪資中位數的1,400倍以上，但若撇開貧富不均的議題，他對迪士尼的貢獻無疑對得起如此高昂的身價。

雖然艾格卸下執行長的職位，但就如當初的協議，他仍會繼續擔任執行董事長直至2021年底，期間將協助查佩克步上引導公司的軌道。艾格對查佩克的接任相當有信心，「我們完全不擔心會造成任何混亂。」

負責主題樂園多年的新執行長，跟得上「串流」腳步嗎？

即將成為迪士尼第7任執行長的查佩克，在這間娛樂巨擘有著27年的深厚資歷，他是「主題樂園、體驗及產品」的負責人，上海迪士尼等園區的規劃與興建，都有他的一份力存在。主題樂園至今仍是迪士尼最大的營收項目，2019年創造逾260億美元的收入。

但外界對於查佩克作為接班人仍抱有疑慮，從宣佈艾格卸任後迪士尼當日股價下跌逾3%可看出一些端倪。縱然主題樂園是目前最大的營收來源，迪士尼的未來被認為屬於串流媒體。

迪士尼當前側重DTC業務的方針下，艾格提拔主題樂園負責人升任執行長不免令人困惑，不過迪士尼首席獨立董事蘇珊．阿諾德表示，董事會一致贊同查佩克（右）接任執行長。 Disney

這位浸淫主題樂園業務多年的老將，能否跟得上串流媒體的快速步調，相信是許多人內心的疑問。外媒《CNBC》便指出，職掌DTC業務的凱文．邁耶（Kevin Mayer）才是業界人士心中設想的接班人選。

面對外界的疑問，查佩克聲稱，他已做好準備面對影視產業即將面臨的顛覆，將運用職涯中所有經驗，為迪士尼找出在數據、資訊、科技及述說故事上的新道路。

《路透社》提到，科技顧問公司Activate創辦人麥克．沃夫（Michael Wolf）表示，查佩克在為迪士尼發展家庭娛樂業務，以及打造消費品上表現非常出色，稱他是娛樂領域最傑出的經理人之一，儘管認識他的人並不多。

查佩克表示，艾格這15年來留下的事物對公司影響深遠，強調他的任務不是破壞前人的積累，而是支持這些策略方向在市場中落實，就目前而言，他們並不打算變更艾格定下的方針。

最少在艾格擔任執行董事長期間，迪士尼的發展方向想必暫時不會出現任何變化，至於艾格正式退休後，這位新上任的執行長會帶領迪士尼航向何方，外界都在等著看。

資料來源：CNBC、Reuter、Market Realist

責任編輯：陳映璇