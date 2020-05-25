新冠肺炎疫情提高員工對視訊會議的接受度，企業應趁此機會引進操作簡單又具影音品質的視訊會議解決方案，讓員工從接受走向習慣，才能創造溝通的效率與溫度。

新冠肺炎疫情全球延燒，台灣雖然近日來已趨於穩定，但歐美各國依舊相當嚴重，許多民眾仍然過著在家工作、遠程學習、限制外出的生活，再加上各國政府尚未解除邊境封鎖管制，使得越來越多企業改以視訊會議的方式，聯繫海外分支據點員工、供應商或客戶，而這段期間企業在視訊會議系統的使用經驗，將會成為未來推動視訊會議市場成長的加速器。

視訊會議系統可以節省大量的差旅成本和時間，早在多年以前便已有相關設備問市，但當時的單價高昂、操作複雜，因此在台灣並不普及，許多企業不是沒有導入，就是導入了卻很少使用，在與海外溝通時仍舊習慣選擇出差、面對面的方式，或是使用個人筆電，3、5個員工擠在小小一台筆電前，形成一個奇妙而有趣的畫面。

視訊會議成為工作習慣的兩大關鍵：影音品質、操作簡單

然而新冠肺炎疫情的快速傳播，使企業主不得不改變溝通方式，而員工也需適應在鏡頭的另一端與會，因此視訊的品質及操作的簡易性，就成了關鍵。羅技電子台灣香港區總經理施前江認為，在良好的使用經驗下，企業勢必會提升對視訊會議的接受度，但要從接受走向習慣，亦即讓視訊會議成為員工內外部溝通時的第一選擇，則取決於兩大關鍵：聲音與影像品質、操作難易度。

羅技電子台灣香港區總經理施前江透過視訊會議接受本文採訪 數位時代

為此羅技積極投入研發硬體，提供使用者最多元且完整的「一站式」雲視訊會議解決方案。個人硬體設備方面，提供直播串流人氣款的C922視訊攝影機與 H800無線耳機麥克風，及高階商務款的Brio 4K HD網路攝影機與主動降噪的Zone Wireless無線藍牙商務耳機，提高通話與影像品質，降低使用者看到模糊影像，或聽不清楚對方發言的機率，即便在家、咖啡廳或其他場所開會，與會者本人也能有良好的會議體驗。

H800無線耳機麥克風可以提高視訊會議的通訊品質，與會者即便在家、咖啡廳或其他場所開會，也能有良好的會議體驗。 羅技

至於企業端，羅技也根據小、中、大型不同會議室規模研發適合的解決方案，同時還有「LOGITECH TAP」觸控螢幕控制器，整合Google、Microsoft及Zoom的視訊會議室解決方案，讓使用者無須重新適應，透過原本熟悉的系統，即可輕鬆安排會議及預訂會議室。

而且當員工在預訂的時間進入會議室後，也只需要在TAP螢幕上輕按一下，就能啟動會議，這種「一鍵入會」的設計，不只將會議前置時間，由傳統的8分鐘縮短至1秒鐘，更強化使用者的使用信心，因其不需要在多個遙控器中切換選擇，也不必擔心在會議過程中可能要尋求IT人員支援、協助解決問題。

「LOGITECH TAP」觸控螢幕控制器，整合Google、Microsoft及Zoom的視訊會議室解決方案，使用者透過原本熟悉的系統，即可輕鬆安排會議及預訂會議室。 羅技

在軟體面，羅技則選擇與其他視訊會議的雲端服務夥伴共同打造生態系。施前江指出，目前羅技的視訊會議產品能夠相容Microsoft Teams、Google Hangouts Meet、Zoom及Webex等軟體，高度的軟體兼容性，讓企業不須更改目前內部已經使用的軟體，也不用對員工重新進行教育訓練，降低員工對使用新工具的抗拒心態。

此外，因應AI技術發展，羅技也在中大型視訊會議系統Rally引進人工智慧，發展出獨特的「RightSense」技術，可以自動調整光線，自動移動鏡頭並調整變焦，讓會議室每一個人都能被清楚看見；還會針對語音進行最佳化，自動調整音量對焦於發言人，希望視訊會議過程中，每一位會議成員及其發言，都能清楚地傳達給在遙遠另一端的與會者知道。

一鍵啟動視訊會議 東森集團打造優雅又有溫度的溝通

羅技完整整合視訊會議所需各種裝置、簡化會議啟動流程的做法，不只成功打入全球知名企業的會議室中，也獲得台灣東森集團的肯定，將羅技Meetup會議室解決方案定為小型會議室標準配備，同時綁定Microsoft Teams Rooms的版本，希望讓員工能夠優雅地一鍵入會，創造視訊會議的溝通溫度。

東森集團副總經理張振嘉表示，原本就有在部份會議室建置整套視訊會議設備，但礙於操作複雜、麻煩，使得員工使用意願偏低，因此想要尋找新的解決方案，希望啟動視訊會議就像打或接電話一樣簡單，員工「一鍵」就可以啟動會議，而不是手忙腳亂地接這個那個設備，最後發現有問題，又得緊急找IT人員來協助。另一方面，張振嘉也希望能視訊會議影像能夠真實還原現場，讓兩地員工開會就像面對面一樣順暢又有溫度。

經過多方評估後發現，羅技Meetup會議室解決方案，是極少數能同時滿足所有需求的產品，不只能將所有流程做到「一鍵化」，同時還提供HD高畫質影像與清晰的聲音品質，讓不同地點的員工開會時，就像面對面一樣，還能藉由彼此表情及眼神的交流，感受到溝通的溫度、提高溝通效率。

張振嘉透露，導入羅技解決方案後，不只提高員工使用視訊會議的意願和比例，也降低交通成本，像東森購物時常需要與外部廠商溝通，有了簡單易用的視訊會議室，就能解決電話溝通缺乏親切感的問題、節省信件來回時間，更提升了雙方合作效率。

視訊會議是未來溝通趨勢，根據研調機構Frost & Sullivan的資料顯示，視訊會議的市場將會在2023年成長至138億美元，施前江建議，台灣企業值疫情趨於穩定之際，應加速引進操作簡單又具品質的視訊會議解決方案，改變員工的溝通習慣，用高效溝通累積未來的數位競爭力。