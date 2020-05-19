今年的520總統副總統就職典禮不一樣！首次於國定古蹟台北賓館舉行，從主視覺、舞台設計到演出動畫都顛覆了過往對國家典禮的想像，找回美學光榮感。

沒有嚴肅的佈景、誇張且不協調的鮮豔色彩、枯燥的安排，明天即將舉行的「第15任總統副總統就職典禮」很不一樣，負責520就職視覺統籌的文化總會與《Shopping Design》分享這次設計，從主視覺、舞台設計到演出動畫都顛覆了人們過往對國家典禮的想像，找回美學光榮感。

首次於國定古蹟台北賓館舉行

史上第一次，今年的總統副總統就職典禮選在國定古蹟「台北賓館」舉辦。台北賓館最初為台灣日治時期的總督官邸，經歷過幾次不同的修復階段，整體在優雅氣息中帶有濃厚的時代感。

為了呈現台北賓館的建築之美，負責 520 就職視覺統籌的文化總會特別邀請必應創造創意長”二馬”馮建彰來處理典禮的軟硬體。馮建彰素有「舞台魔術師」之稱，長期與五月天合作，也曾為蘇打綠、陳綺貞、蕭敬騰等設計演唱會舞台。

融合建築特色與地景的高質感設計

這次 520 就職典禮的空間設計，以保留建築原貌為主，就職典禮台搭建延伸出華麗巴洛克風迎賓圓頂結構設計，輔以左右觀禮大螢幕台座，展現高度環境美學，並與建築體視覺融合，畫龍點睛。

在色彩應用則以「香檳粉 Pink Champagne」為主要色調，結合優雅、溫暖、恬靜、含蓄等特點，點綴於台北賓館石灰色建築本體，烘托出莊嚴優雅，又帶有唯美浪漫的氛圍。

雨天對策不隨便，透光天棚為古蹟注入現代感

而這次硬體遮雨棚搭建的部分，為了讓整體視覺呈現原有的建築風貌，會場中用了全尺寸的TRUSS來施工，並採透光性較高的透明帆布做為天棚，讓古蹟內有著不同以往的現代感，卻又不造成主體任何的損害，把破壞視覺畫面的影響降到最低，交織出平面視覺與建築藝術間的新美學，這也是創舉。

4大視覺元素，新銳設計師與百年建築的「世代共榮」

今年就職典禮的主視覺設計來自 8 年級新銳設計師葉庭語，以「台灣是座堅韌之島」為設計核心，延伸 4 大視覺元素點出 4 個軸線：人民的偉大、民主的光榮、世代的共榮、世界同行。每一種象徵意涵在綠、粉、青、紫的活潑配色中，以幾何拼接手法相融。現場運用上，繽紛色彩與百年歷史的台北賓館意外地搭配和諧。

北賓二樓建築物的迴廊，就以就職典禮 4 大視覺元素為主題：象徵台灣民主的玉山、富相挺意象的手拉手、代表政府傾聽人民聲音的耳朵、以及飄揚出神聖國家主權的國旗。以大面積的視覺輸出，呈現「平面視覺與建築藝術」之間的相對關係，讓台北賓館看起來如同國際知名博物館。

防疫禮盒 圖片提供／文化總會

就職典禮活動內容揭曉！細緻動畫讓演出耳目一新

為就職典禮活動揭開序幕的，是由國立實驗合唱團和國防部示範樂隊帶來的《歌詠台灣》組曲，並邀請台灣鬼才動畫師邱煥升打造細緻且充滿台灣味的動畫搭配。（邱煥升不但是許多天王天后級藝人指定合作的動畫師，也曾擔任2016年蔡英文總統及陳建仁副總統就職典禮的視覺設計總監，2016第14任總統副總統就職典禮動態多媒體可點此查閱。）

歌曲《美麗的稻穗》述說家鄉水稻豐收、林木茁壯的景象，以此思念遠方的親人，此曲佐以原住民風格的動畫，融入排灣族藝術家伊旦巴瓦瓦隆的創作；《天公落水》是大家耳熟能詳的客家歌曲，即使不諳客家話，總也能跟著哼上幾句，此曲搭配台灣原生種八哥與黃鸝的插畫，營造歡快的氣氛；《阮若打開心內的門窗》的動畫則以台灣復古窗花和花磚為元素，不但呼應歌名，也呈現台灣早期精美工藝。

從總統府音樂會到520就職典禮，持續撒下美學種子

國家美學必須由上到下、由公到私貫徹，尤其國家典禮是許多重要外賓出席的場合，無形中也會形塑外國使節對台灣的印象。近年來公部門對美學越發重視，例如去年的總統府音樂會，以及這次的就職典禮，整體規劃上都令人十分驚艷，也提供了年輕設計師們嶄露頭角的舞台。

雖然典禮時間短暫，負責520就職視覺統籌的文化總會，透過設計與巧思，充分展現國家的自信與高度，將國家特色與精神，以無聲勝有聲的方式揉進每一個細節裡，而這些美學的種子，也會日積月累遍地開花。

本文授權轉載自：Shopping Design

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