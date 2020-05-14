政府內閣於今日總辭，而國發會主委陳美伶也正式被告知不再續任。

520總統就職將至，內閣也進行了相對應的總辭與人事異動，國發會主委陳美伶將不再續任。陳美伶也於今（14日）也發布訊息：「剛剛走出院長辦公室，正式被告知520後不再續任。」

接任者據傳是現任行政院政務委員龔明鑫，但對此龔明鑫僅回應：「目前沒有新的進度。」

推動台灣新創品牌「Startup Island TAIWAN」

國發會主委陳美伶上任以來便與台灣新創有密切地接觸，也推動了台灣新創品牌「Startup Island TAIWAN」，以及在疫情期間針對新創紓困的資金投資。

但在5月14日，內閣即將改組的前夕，陳美伶已被告知將不再續任國發會主委，她也發文表示誠摯感謝每一位國發會同仁，以及各方夥伴的支持。

以下為陳美伶訊息全文：

剛剛走出院長辦公室，正式被告知520後不再續任國發會主委！能夠卸下重擔，誠摯的向我最親愛的國發團隊每一位夥伴致謝，我心中充滿著無限的感恩與敬意。



感謝國發團隊全體同仁近一千個日子夙夜匪懈的共同打拼與努力，你們是最棒的公務員，是國家最重要的資產，記得要永遠對工作有熱情、對服務人民有使命感！



感謝包括美國商會、歐洲商會及日本工商會所有朋友的支持，讓白皮書的每項建議可以獲得解決及進展！二年來我們共同完成許多過去許久未能處理的難題！



感謝各工商團體對國發會的鞭策，讓許多陳痾舊案得以透過法規鬆綁迎刄而解，改善投資經營環境！



感謝Startup Island TAIWAN的台灣新創團隊，你們讓我看到台灣的希望與未來，讓我的工作增添活力與生氣！



感謝全國，包括離島（尤其馬祖）的地方創生團隊，你們的聰穎與智慧打造一個個感動故事，讓我俯仰之間充滿熱情及熱血！



未來，我們只是在不同的時空見面，我們的心還是在一起的！



感恩、感謝、感激你們豐富了我在國發會的日子！



美伶姐永遠在這裡

2020.5.14

陳美伶下，龔明鑫上

而未來國發會主委也傳由政務委員龔明鑫接任，但目前龔明鑫並沒有回應，僅向媒體表示有進度會再發布。

龔明鑫於疫情期間，在政府紓困的媒體發表上扮演重要的角色，政府有意將其打造為「紓困版陳時中」，甚至以其名字推出「明鑫請回答1988」致敬經典韓劇「請回答1988」，希望能提升媒體聲量與直播觀看人數。

外傳龔明鑫有望接任國發會主委一職。 行政院新聞傳播處

其他部會首長包含衛福部部長陳時中、經濟部部長沈榮津、金管會主委顧立雄、交通部部長林佳龍、內政部部長徐國勇等，均有望續留。而文化部部長鄭麗君、科技部部長陳良基將離任。

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責任編輯：林美欣