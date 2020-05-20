受疫情影響，神旺大飯店暫停住宿服務，並表示今年不會再賣餐劵，種種跡象都顯示，離改建日期不遠了。

六福客棧因危老案通過，將進行後續改建作業，確定將於5月31日正式熄燈。台北另一間老字號飯店，位於忠孝東路四段東區精華商圈的神旺大飯店，也決定將改建計畫提前，據傳時間點將落在明年的農曆年後，飯店餐廳員工也已向用餐消費者表示，「今年不會再賣餐券，明年農曆年的訂位仍照常，年後飯店要打掉改建了。」

神旺大飯店前身曾歷經龍普、亞太等飯店，建物主體已有40多年，神旺大飯店2002年接手，改裝並經營至今，平均住房率多維持7～8成以上，鼎盛時期更衝破9成，而旗下餐廳如「潮品集」，更以老牌道地潮州料理與港式點心為招牌，人潮絡繹不絕，成為眾多台北人共同的味覺記憶。

儘管如此，神旺大飯店仍難敵新冠肺炎疫情影響，住房率受到重創，僅剩1～2成，並宣布自4月30日之後，將暫停客房住宿的服務，另外館內的自助餐，也改成個人式簡餐的型態，而關於此波調整，神旺大飯店也證實確實從優資遣了部分員工。

目前，神旺大飯店已決定今年不會再賣餐券，在無法確定疫情發展的情況下，客房住宿的服務也暫不會恢復，種種跡象都顯示，改建的日期不遠了。

不過，飯店公關表示，關於「好的」改建時間點，內部還在討論中，但確定不會是今年，而明年農曆年的年菜計畫也確定會執行。

鄰近捷運忠孝敦化站的神旺大飯店，隸屬於旺旺集團，館內規劃有268間歐風設計的客房，另設有伯品廊自助餐廳、潮品集中餐廳、Bon Amis牛排館等多間館內餐廳，亦開設普諾麵包坊，提供豐富多樣的麵包點心。

責任編輯：林芳如

本文授權轉載自：經濟日報

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