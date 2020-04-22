觀光旅遊業絕對是受到新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）衝擊最大的「海嘯第一排」。全球皆拉起了封鎖線，禁止觀光客入境，也限縮了出境的許可。

在台灣，觀光局於3月18日公布禁止出團及接待國外旅遊團至4月底；4月8日更進一步將禁令延長至5月底，除了「斷糧」之外似乎沒有更好的形容。

打好基礎、競爭對手攜手合作，疫情後的曙光可望更加亮眼

在這段非常時期，也有旅遊業者選擇深蹲，先調整體質。年營收超過百億，擁有600名員工、17家線下門市的線上旅行社易遊網，選擇於此時加速趕工各項線上基礎設施，希望在疫情過後，用最完善的準備迎接反彈。

包含與App檢測平台合作，優化易遊網擁有百萬下載量的手機App的轉換與體驗；強化CRM（顧客關係管理）與客製化的訊息溝通，也針對雲端強化資料安全與穩定性。更重要的則是優化線上訂購、退改、客服等介面，「希望在疫情過後，消費者可以減少去門市或打電話修改、取消訂單，線上就能完成各種服務。」易遊網表示。

雖然易遊網的一半以上的營收來自機票，在疫情期間的確受到不小的衝擊，部分門市也縮短了開門的時間。但易遊網並沒有放棄，持續推出國內旅遊行程，與多家飯店如洲際酒店集團合作，推動安心旅遊等，之所以瞄準飯店合作，總經理賴秀媛表示：「這段期間要讓所有人共好，旅客安心、供應商維持，旅行社也才會好。」

團結，是共渡疫情的重要的力量，而這也體現在台灣飯店三巨頭首度結盟的策略中。

凱撒大飯店Facebook

3月27日，老爺酒店集團、雲朗觀光集團與凱撒飯店連鎖共同在記者會上宣布，發行高達新台幣1億元的「聯合通用券」，給旗下1萬名同仁與相關企業的員工使用，平均每人約1萬元，可用於三個集團共30家飯店住宿。

雲朗觀光集團總經理盛治仁（上圖）就表示：「三家不同文化，不同架構，不同做事習慣的集團，為了把安全和消費留在台灣，願意拋開本位主義和舒適圈，三合一攜手合作，來創造新藍海。」盛治仁說得簡單，老爺、雲朗、凱撒所瞄準的客群幾乎相同，過去競爭的對手能夠握手合作，可見疫情帶來的衝擊有多大。

但正如老爺酒店集團執行長沈方正所說：這次疫情的情況與過去不一樣，無法仰賴飯店自己的力量解決問題，才有這次自助、人助、天助的方案。

搶盡政府標案、走廊燈先不開，旅遊業的唯一指標：活下去

而綜觀台灣六家上市櫃的旅行社3月公布的營收，都呈現比「腰斬」還要慘烈的情況。年比下滑最少的鳳凰，也有74%的跌幅，將易主的燦星旅則是最慘代表，年比下滑是驚人的94%。

儘管經濟部把觀光產業當作紓困的示範性產業，政務委員龔明鑫就表示：以觀光業為首，制定的政策與經驗，將拿來作為其他產業紓困的參考。

但從旅行社們3月營收來看，政府的紓困有些緩不濟急，自救行動迫在眉睫。

旅遊龍頭雄獅先是在董事會決議，全體董事與董事長將不領取2019年的酬勞，高階主管也將減薪5成，雄獅董事長王文傑就在董事會上提到：「要為活下去而努力，疫情終將過去，『品牌』無價。」

雄獅董事長王文傑在《雄獅抱報》創刊號的影片中，向所有員工喊話：「共同承擔，雄獅必將再起。」 雄獅旅遊

而在4月13日，雄獅《抱報》（LIONTIME）創刊，王文傑說：「從3月18日政府宣布全面停止國外旅遊出團，我和我女兒說：我失業了！」從那一刻起，雄獅就開始勒緊褲帶，據了解雄獅的節流不是隨便說說，除了支出申報變得更加嚴格之外，連走廊燈非必要都不開、平常電視輪播的宣傳影片也都停播，真正做到截斷一切不必要的支出。

除此之外，雄獅更發布了集團「求生三箭」，第一箭找尋與政府合作的機會，能賺錢的案子雄獅都會盡力爭取；第二箭則是旗下欣食旅的餐飲業務GONNA品牌，加入Uber Eats的外送服務，搶攻外送經濟；第三箭，成立LTL商品部，發展電商業務。

節源、開流，就是雄獅在疫情衝擊之下最樸實與直覺的自救方式，「就算旅行社關到只剩下一家公司，那我告訴你，就是『雄獅』。」王文傑說。

Airbnb：把體驗從現實搬到線上來

另外一個嘗試開源的案例，是Airbnb。Airbnb也受到全球觀光急凍的影響，根據市調機構Transparent的數據顯示，Airbnb於4月第一週的預訂量年比下滑85%。

雖然Airbnb共同創辦人、執行長暨社群長布萊恩・切斯基（Brian Chesky）正向地宣布了幾項措施，包含投入2.6億美元（約為新台幣78.7億元）針對房東紓困，同時提供房客全額退款，然而這並不代表Airbnb的手頭闊綽，就在4月初，Airbnb籌措了10億美元的貸款，利率高達11%，預計未來還會有更多的舉債。

不過，Airbnb仍嘗試在有限的資源內擴大收入來源，他們把目光放到了「Airbnb Experiences」，宣布將體驗線上化。

Airbnb Experiences是Airbnb於2016年啟動的新業務，提供旅客烹飪課等各式各樣不同的旅行活動，雖然營業額並不高，根據《The Informaiotn》的報導，僅占Airbnb去年約50億美元收入不到1%。

線上版本的Airbnb Experiences，將由「體驗達人」帶著旅客來一場「雲端體驗」，透過視訊平台進行如與綿羊一起冥想、線上看車諾比的狗狗，甚至是理解奧運運動員的一天等，讓旅客只要在客廳就能體驗原本需要飛出國的旅遊行程。

第一波率先將50種體驗行程線上化，Airbnb的目標是希望最終能有破千種體驗選擇。至於最重要的，預計能達到多少收入，Airbnb僅表示：「期望用自身最大的力量，讓體驗達人在這個非常時期也能有收入，細部的實際數目上沒有辦法計算。」

就算沒有辦法計算收入，唯一可以確定的是，在疫情的非常時期，只能有機會帶來財源的策略，都值得一試。

責任編輯：蕭閔云