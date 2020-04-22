新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）帶來的經濟酷寒尚未看到停歇的跡象， 旅遊、教育、餐飲等產業，不得不在寒冬中按下「進化」的按鈕。
1 雄獅走廊燈不開、飯店三巨頭破天荒合作，疫情海嘯下的旅遊產業怎麼「轉彎」求生？
觀光旅遊業絕對是受到新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）衝擊最大的「海嘯第一排」。全球皆拉起了封鎖線，禁止觀光客入境，也限縮了出境的許可。
在台灣，觀光局於3月18日公布禁止出團及接待國外旅遊團至4月底；4月8日更進一步將禁令延長至5月底，除了「斷糧」之外似乎沒有更好的形容。
打好基礎、競爭對手攜手合作，疫情後的曙光可望更加亮眼
在這段非常時期，也有旅遊業者選擇深蹲，先調整體質。年營收超過百億，擁有600名員工、17家線下門市的線上旅行社易遊網，選擇於此時加速趕工各項線上基礎設施，希望在疫情過後，用最完善的準備迎接反彈。
包含與App檢測平台合作，優化易遊網擁有百萬下載量的手機App的轉換與體驗；強化CRM（顧客關係管理）與客製化的訊息溝通，也針對雲端強化資料安全與穩定性。更重要的則是優化線上訂購、退改、客服等介面，「希望在疫情過後，消費者可以減少去門市或打電話修改、取消訂單，線上就能完成各種服務。」易遊網表示。
雖然易遊網的一半以上的營收來自機票，在疫情期間的確受到不小的衝擊，部分門市也縮短了開門的時間。但易遊網並沒有放棄，持續推出國內旅遊行程，與多家飯店如洲際酒店集團合作，推動安心旅遊等，之所以瞄準飯店合作，總經理賴秀媛表示：「這段期間要讓所有人共好，旅客安心、供應商維持，旅行社也才會好。」
團結，是共渡疫情的重要的力量，而這也體現在台灣飯店三巨頭首度結盟的策略中。
3月27日，老爺酒店集團、雲朗觀光集團與凱撒飯店連鎖共同在記者會上宣布，發行高達新台幣1億元的「聯合通用券」，給旗下1萬名同仁與相關企業的員工使用，平均每人約1萬元，可用於三個集團共30家飯店住宿。
雲朗觀光集團總經理盛治仁（上圖）就表示：「三家不同文化，不同架構，不同做事習慣的集團，為了把安全和消費留在台灣，願意拋開本位主義和舒適圈，三合一攜手合作，來創造新藍海。」盛治仁說得簡單，老爺、雲朗、凱撒所瞄準的客群幾乎相同，過去競爭的對手能夠握手合作，可見疫情帶來的衝擊有多大。
但正如老爺酒店集團執行長沈方正所說：這次疫情的情況與過去不一樣，無法仰賴飯店自己的力量解決問題，才有這次自助、人助、天助的方案。
搶盡政府標案、走廊燈先不開，旅遊業的唯一指標：活下去
而綜觀台灣六家上市櫃的旅行社3月公布的營收，都呈現比「腰斬」還要慘烈的情況。年比下滑最少的鳳凰，也有74%的跌幅，將易主的燦星旅則是最慘代表，年比下滑是驚人的94%。
儘管經濟部把觀光產業當作紓困的示範性產業，政務委員龔明鑫就表示：以觀光業為首，制定的政策與經驗，將拿來作為其他產業紓困的參考。
但從旅行社們3月營收來看，政府的紓困有些緩不濟急，自救行動迫在眉睫。
旅遊龍頭雄獅先是在董事會決議，全體董事與董事長將不領取2019年的酬勞，高階主管也將減薪5成，雄獅董事長王文傑就在董事會上提到：「要為活下去而努力，疫情終將過去，『品牌』無價。」
而在4月13日，雄獅《抱報》（LIONTIME）創刊，王文傑說：「從3月18日政府宣布全面停止國外旅遊出團，我和我女兒說：我失業了！」從那一刻起，雄獅就開始勒緊褲帶，據了解雄獅的節流不是隨便說說，除了支出申報變得更加嚴格之外，連走廊燈非必要都不開、平常電視輪播的宣傳影片也都停播，真正做到截斷一切不必要的支出。
除此之外，雄獅更發布了集團「求生三箭」，第一箭找尋與政府合作的機會，能賺錢的案子雄獅都會盡力爭取；第二箭則是旗下欣食旅的餐飲業務GONNA品牌，加入Uber Eats的外送服務，搶攻外送經濟；第三箭，成立LTL商品部，發展電商業務。
節源、開流，就是雄獅在疫情衝擊之下最樸實與直覺的自救方式，「就算旅行社關到只剩下一家公司，那我告訴你，就是『雄獅』。」王文傑說。
Airbnb：把體驗從現實搬到線上來
另外一個嘗試開源的案例，是Airbnb。Airbnb也受到全球觀光急凍的影響，根據市調機構Transparent的數據顯示，Airbnb於4月第一週的預訂量年比下滑85%。
雖然Airbnb共同創辦人、執行長暨社群長布萊恩・切斯基（Brian Chesky）正向地宣布了幾項措施，包含投入2.6億美元（約為新台幣78.7億元）針對房東紓困，同時提供房客全額退款，然而這並不代表Airbnb的手頭闊綽，就在4月初，Airbnb籌措了10億美元的貸款，利率高達11%，預計未來還會有更多的舉債。
不過，Airbnb仍嘗試在有限的資源內擴大收入來源，他們把目光放到了「Airbnb Experiences」，宣布將體驗線上化。
Airbnb Experiences是Airbnb於2016年啟動的新業務，提供旅客烹飪課等各式各樣不同的旅行活動，雖然營業額並不高，根據《The Informaiotn》的報導，僅占Airbnb去年約50億美元收入不到1%。
線上版本的Airbnb Experiences，將由「體驗達人」帶著旅客來一場「雲端體驗」，透過視訊平台進行如與綿羊一起冥想、線上看車諾比的狗狗，甚至是理解奧運運動員的一天等，讓旅客只要在客廳就能體驗原本需要飛出國的旅遊行程。
第一波率先將50種體驗行程線上化，Airbnb的目標是希望最終能有破千種體驗選擇。至於最重要的，預計能達到多少收入，Airbnb僅表示：「期望用自身最大的力量，讓體驗達人在這個非常時期也能有收入，細部的實際數目上沒有辦法計算。」
就算沒有辦法計算收入，唯一可以確定的是，在疫情的非常時期，只能有機會帶來財源的策略，都值得一試。
責任編輯：蕭閔云
2 顧客不來，那就我過去！餐飲業搶灘外送、外帶服務，面臨哪些兩難？
4月1日，中央流行疫情指揮中心宣布實行「社交距離」，以防止新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）的散播，室外須保持1公尺、室內1.5公尺的社交距離。
原先為了避免群聚，消費者就減少了去餐廳的次數，現在又宣布必須維持社交距離，餐廳內的座位數調整後幾乎只能容納原先一半的客人數。
一記又一記的重擊敲上了餐飲業者的心頭。
餐飲業者的抗「疫」大作戰，紛紛投入外送、外帶平台
根據餐飲POS系統業者iCHEF從五都2019年起都使用iCHEF系統的1,340間餐廳，共超過兩億筆的資料中，發現對比2019年的228連假，餐廳的營業收入下降了13.1%，在4月初宣布實施社交距離後，清明連假營業額更下滑23%。
所有的餐飲業者不得不馬上動起來。
早在3月底，ATT集團宣布號召旗下ATT 4 FUN信義店與ATT 4 Recharge大直店，共30家餐廳，加入Uber Eats與foodpanda；一個禮拜後，福華飯店珍珠坊、饗食天堂等餐廳，宣布攜手旅遊電商平台KLOOK推出外帶服務；到了4月，王品集團宣布加入Uber Eats，旗下17個品牌的外送都上線。
除了加強消毒、量體溫等外場工作之外，加入外送或外帶平台是餐飲業者抗「疫」期間共用的策略。
找上外送國家隊的業者繁多，通過者卻僅有10-20%
而經濟部為了協助餐飲業者紓困，宣布「外送國家隊」成立，編列新台幣1.65億元預算，補助1.1萬家餐飲業者首次導入外送服務。國家隊成員包含卡個位、有無外送、foodomo、樂排與全球快遞。
其中，於2020年初甫被LINE Pay投資入股的foodomo執行長張鈾瑋表示，已經收到近3,000家餐飲業者的詢問，數量相當驚人。但他也提到：「詢問的人很多，但符合資格的比例並不高，只有15～20%。」最主要的原因是政府規定需有繳稅（商業登記）、有店面，以及需要是首次導入外送服務的餐飲業者才能申請。
「符合條件」反而是餐飲業者們最階段最大的挑戰，張鈾瑋也說，只要符合規則成功上架，其實大部分的工作外送平台都會協助，包含行銷、曝光，「foodomo是依據消費者所在位置提供餐廳曝光，所以不會沒有能見度。」
商場、外帶抽成兩頭燒，餐飲業者恐吃不消
但也有餐飲業者暫時沒有加入外送平台。
知名吃到飽餐廳饗食天堂就表示，餐廳的人潮最少下降三成，信義區尤其嚴重，在爆出確診案例以及禁止非必要的觀光客入境之後，本土客與觀光客變少許多，整棟商場甚至「只剩下」三成（等於下降7成）。
雖然饗食天堂也推出了梅花座、限制人流響應社交距離，但人潮減少卻無可厚非。
不過，饗賓餐旅旗下的饗食天堂與蔬食餐廳果然匯沒有選擇加入外送平台，而是從外帶做起，與旅遊體驗電商平台KLOOK合作，推出「餐盒」的外帶形式。饗食天堂表示，與外送平台的合作仍有些問題沒辦法克服，目前主要與純物流業者洽談中，希望能多談幾家，把配送的範圍擴大。
「沒有辦法克服的問題」雖然講得含蓄，但其實就是外送平台的高抽成——30%已是業界相當熟悉的數字，再加上商場內的餐廳還要繳交商場的抽成，兩頭燒之下，「商場、外送平台不退讓的話，兩邊的抽成數字加起來對餐廳的負擔很大。」業內人士表示。
而饗食天堂選擇跟KLOOK與物流業者合作，平台抽成較低，也只需額外支付物流費用，金流相對單純。截至4月初，與KLOOK的合作約莫一個禮拜，饗食天堂約賣出了總額新台幣40-50萬元的餐盒，「不算多，但開始有這樣的數字已經很不錯了，前幾天下雨的關係，也對業績有提升。」許多熱門的餐廳，平常客人絡繹不絕，但在這段非常時期，也被迫體驗「看天吃飯」。
但不論外帶、外送，餐飲業者們的目標都很明確，整編現有資源、挖掘存在的潛力財源。可以期待的是，在疫情過後，這些轉型經驗都將化成能量，成為業者迎接反彈的最大養分。
責任編輯：蕭閔云
3 鏡頭打開，10兆元線上教學商機來了！企業講師、大學教授第一線實戰心聲
根據媒體《eEearning Industry》的報告顯示，2015年全球線上學習市場為1,070億美元（約新台幣3.2兆元），到2025年有望成長至3,250億美元（約新台幣9.75兆元）。
受到新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）影響，加速全球線上教學市場的進程，10兆元台幣的龐大商機有望提前到來。英文學習平台VoiceTube、學生線上家教媒合Snapask、線上教學平台Hahow、遊戲學習平台PaGamO都在疫情期間傳出佳報，迎來流量或學生數量的新高。
在疫情衝擊下，企業講師面臨案量減少轉攻線上，或是因學校傳出確診案例被迫停課的大學教授，面對一路叫好的線上學習，他們有些不同的意見，來聽聽第一線教育情況。
企業講師加快「線上化」腳步，防疫外還有三大好處
在疫情爆發後，許多企業內訓的課程被迫取消，人資只好轉往求助線上學習平台，企業講師也被迫「上線」。線上學習平台Hahow（好學校）就表示，企業內訓的客戶數從去年底至今年三月以來，已成長3倍，單月有超過100位老師詢問開課。
前晶華麗晶酒店集團顧問、學堂講座共同創辦人，現為講師的方植永就分享道：「一些重心在中國的講師，課程也都被取消，最多有聽說掉了整整90%，影響相當大。」方植永自己也有一些課程被迫延後、取消，「線上課程本來就是一定要做的，只是現在要加快腳步。」
過去習慣面對面授課的講師，在走向線上化的路上遭遇到不少困難，從拍攝手法、拍攝器材、內容、品質各方面都必須重新調適，講師必須選擇自行學習，或是委由專業的課程製作團隊來協助產製內容。
課程內容自然也必須調整，「實體課程5-8小時，要變成錄影15分鐘，或直播90分鐘的內容，所有的操作手法都要改變。」方植永進一步說明，過去授課時可以用桌遊、小組討論等多樣的雙向互動方式，線上學習則比較單向。
方植永也點出轉往線上教學的三大好處： 收入、宣傳與國際市場 。
由於講師的特性類似於接案人員，休假、生病、沒案子收入就會銳減，線上教學有望帶來穩定被動收入。此外，對於講師來說，擁有線上課程也方便客戶（企業、個人）有不同的管道可以事先了解教學方式與內容，以及有機會因為線上學習平台的國際擴張，打到更廣大的客群，「所以我覺得線上課程非做不可，但比例大概會是7:3。」
7成是線下、3成是線上，似乎與想像中不太一樣，方植永笑著解釋：「就像五月天的演唱會有藍光DVD，現場感受的能量還是完全不一樣啊。」
線上與否不是重點，大學教授：學生需理解學習動機
除了企業課程之外，傳統的大學教育也受到疫情影響。3月30日深夜，一名台灣師範大學的學生確認感染武漢肺炎，4月9日再度傳出新一例確診案例，達到停課標準，台灣師範大學全校停止實體課程，改成遠距線上教學。
全體師生在一天內被迫要適應想像中的未來生活，系所助教們紛紛開始找尋適合的線上教學平台，不只要讓學生知道去哪學，還要讓老師「會用」這些工具。
但實施兩週以來，台灣師範大學社會教育學系系主任徐敏雄的感想有點複雜，劈頭就說自己的感受可能跟其他人「不太一樣」，「老師的確要學習一些新的操作跟技巧，但是科技的問題都好解決，重點還是在師生之間的信任關係。」
徐敏雄提到，學生線上上課時，不一定都會把鏡頭打開，沒有辦法直接與學生互動，似乎是老師一個人在演獨角戲，「缺少一種被聆聽的感覺。」過去在課堂上能觀察學生的表情與反應，來調整教學方式與步調，轉往線上後卻缺少了類似的實體線索。更別說需要討論、實作，甚至是訪談的課程內容，現在都被迫改成「提案分享」。
再加上線上教學，為了要知道沒開鏡頭的學生們是否專心，甚至是否在電腦前聽課，徐敏雄也會點名學生來回答題目，「有時候他們可能30秒才會回應，因為有人丟訊息跟他說：他被點到了。」
徐敏雄並不是生氣學生不專心，而是他認為師生中應該存在最基礎的信任關係，「學生要知道為什麼要來學習、理解自己的學習動機，這才是最重要的事情，不然線不線上都沒有用啊。」
責任編輯：陳映璇
4 收到破百封感謝信！台灣監控App阿福管家防疫幫大忙，助美醫護人員減輕巡房負擔
派翠西亞（Patricia）住在新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）的重災區義大利米蘭，雖然有一個年邁的母親需要照顧，卻因為處於居家隔離中，害怕病毒傳染給母親遲遲不能前往探望。
心急如焚的她，偶然得知App「阿福管家」，透過母親家中沒在用的舊手機，建立起簡單的監護系統，如今派翠西亞能夠時刻看到母親的動態。
這是發生在義大利的真實故事，而阿福管家背後是正港的台灣團隊，在許多疫情災區協助全球民眾度過難關。
居家工作兼帶小孩，阿福管家搖身「監護幫手」
創立於2014年的阿福管家，能夠讓舊手機變成「監控攝影機」，只要用舊手機下載好App，並擺在想要監看的地方，便能透過另一支手機遠端監看畫面，能夠拿來當作寵物攝影機、嬰兒攝影機、監視器等。
目前阿福管家的全球下載量超過1,500萬，主要市場依序為美國、韓國、日本與德國等。
在疫情期間，阿福管家搖身一變成為隔離中最方便的監護系統，更收到來自全球各地的詢問。阿福管家的用戶體驗策略師許瑋芸表示，疫情爆發後，阿福管家團隊主動蒐集疫情間不同的使用情境，再整理分享給更多的用戶。
成長經理林世斌進一步舉例：現在全球許多地方大人小孩都需要遠端工作、遠距上課，而美國住家都很大，父母在工作時通常會與孩子們在不同的房間內，避免互相干擾。透過阿福管家，就算在不同樓層的房間內也能夠觀看孩子們的動態。
「我要一邊在家工作，一邊照護我一歲跟兩歲的孩子，透過阿福管家，我不需要一有騷動就上樓查看，甚至可以用語音就解決他們的紛爭。」其中一位阿福管家的美國用戶分享。
除此之外，林世斌也分享另外一個真實的「抗疫」使用情境。
與醫療科技新創跨界合作，降低紐約醫護人員感染風險
PadInMotion是一家紐約新創，與醫院合作，讓病人可以用平板電腦進行衛教，比方了解個人的健康狀況，或播放相關的醫療影片理解未來的療程等，醫生也能夠透過PadInMotion的平台與病人溝通。
在疫情爆發後，紐約地區的醫療體系面臨極大的壓力與人手短缺困擾。PadInMotion共同創辦人暨執行長尼爾・阿特曼（Nir Altman）緊急聯繫了阿福管家團隊，希望能將App裝到PadInNotion的平板上，讓醫護人員能在同一個線上平台上進行一對多的監護，減少醫護人員出入病房的頻率，降低感染風險。
「他很急啊，希望馬上能開個視訊會議，就算有時差也沒關係。」林世斌回憶起那時，似乎還能感受到一點對方的急迫性。PadInMotion主要詢問是否有授權的方案，阿福管家在理解期使用場景後，認為免費版本應該就足以滿足PadInMotion的需求，「就跟他說不用擔心任何授權問題，就用吧。」林世斌說。
收到147封感謝信，阿福管家執行長：很榮幸能幫上忙
雖然聽起來阿福管家似乎在疫情間獲得許多新用戶，但事實卻是有些相反，新用戶的確增加，但也流失了許多原有的用戶。
阿福管家用戶的使用情境主要分為兩種：在上班或旅遊時，才會打開裝有阿福管家App的舊手機監視家裡的安全。「現在大家都在家了，打開的量變少了，我們本來以為會很慘，但還好有新的用戶跟新的使用場景出現，目前整體來說用量大概下降1-2成。」林世斌說。
儘管如此，阿福管家還是很高興能在疫情期間向全世界的用戶伸出援手，在任何監護、隔離的場景中派上用場，執行長宋志倖表示：「我們收到了147封疫情相關的用戶來信，信中大多提到我們是如何幫助他們解決疫情所帶來的困擾，我們很榮幸，能夠實質幫助到這些有需要的人。」
在疫情期間的艱難時刻，唯有團結才能度過危機，台灣本土的App品牌與紐約新創合作，即是最好的案例，也是另外一個大好機會，讓世界再次看到了台灣的軟實力。
責任編輯：陳映璇