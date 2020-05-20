StreamCam搭載降噪濾波的雙全向式麥克風，可根據個人喜好進行錄製，亦可自由選擇環繞聲或單聲道，滿足各種直播需求。

在現今社群媒體的新時代，直播熱潮興起，人人躋身直播網紅行列，要在這百花齊放的世代突圍而出，除了本身出眾的才藝，高品質的拍攝配置更可讓你事半功倍，個人魅力盡情展現。瑞士電腦周邊大廠羅技電子，今(18)宣布推出StreamCam直播攝影機，期望帶給消費者最專業且便利的直播體驗。StreamCam使用優質全高清玻璃鏡頭，以1080p解析度、60fps的影像幀率，並採快速、可靠的USB-C連接，搭配多功能螢幕腳架，可提供使用者流暢且穩定的清晰直播畫面。此外，StreamCam內建雙全向式麥克風，可提供立體細緻的絕佳收音效果。搭配Logitech Capture軟體，即可使用進階功能，包括自動曝光、取景及穩定操作，讓創作者可專注於製作精彩內容，以更直覺的方式與觀眾分享熱情。此次推出經典白及石墨黑雙色，即刻入手StreamCam專業直播神器，化身2020最潮直播主！

直播必備專業利器羅技StreamCam直播攝影機在台上市 羅技

搭配羅技Capture，以簡馭繁，影像錄製創作更輕鬆

羅技創造力和生產力總經理Delphine Donne-Crock表示：「影片的製作與發佈，已經成為了現今人們展示自我的首選方式，而羅技設計產品的出發點，就是讓人們能夠輕鬆地創造出令人驚喜的內容。」新上市的SreamCam搭配羅技獨家軟體Capture，為內容創作者們提供豐富的高階影片創作功能，以滿足使用者的多元需求，其搭載的智能臉部識別對焦及曝光功能，無論身在何處，皆可準確的對焦及曝光。自動曝光經過精細的計算，在各種不同照明條件下，皆可展現使用者最完美的狀態，並可套用多種不同濾鏡及場景效果。搭配Capture軟體，還可使用自動構圖、去背及浮動字幕等功能，讓內容創作者以最簡便的配備，即可輕鬆擁有最專業的影片製作內容。

搭配羅技獨家Capture軟體，調色、曝光、去背、濾鏡輕鬆搞定 羅技

讓StreamCam成為你的專業直播團隊，輕鬆化身專業直播主

面對現今多元化的直播平台，使用StreamCam，將不再受畫面尺寸及規格所限制。除了16:9的畫面尺寸，亦可將StreamCam轉動90。，立即轉變成符合Instagram及Facebook限時動態的垂直影像格式。StreamCam更針對Open Broadcaster Software(OBS)及XSplit做最佳化相容處理，令使用者可在Twitch、YouTube和其他平台直播，轉換直播平台輕鬆又便利。StreamCam具有彈性的安裝選擇，在任何直播或視訊狀態，都能獲得最完美的角度，螢幕安裝可提供平移和傾斜能力，甚至可安裝在腳架上，透過電子圖像穩定功能，能夠讓使用者在分享歡樂的時刻，減少因視訊鏡頭的移動而造成的畫面晃動。StreamCam搭載降噪濾波的雙全向式麥克風，可根據個人喜好進行錄製，亦可自由選擇環繞聲或單聲道，滿足各種直播需求。StreamCam小巧且精緻的簡約外觀設計，擁有經典白及石墨黑雙色，建議售價新台幣5,990元，即日起於全通路同步販售。