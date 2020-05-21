華為宣稱自家的作業系統可挑戰Google和蘋果，但分析師指出，要實現這一點非常困難，特別是在中國以外的市場。

去年美國將華為列入貿易黑名單，導致華為手機無法使用Google應用程式及服務，因此加速開發自家鴻蒙作業系統（HarmonyOS）。雖然華為聲稱，鴻蒙有能力與Google和蘋果一較高下，但分析師認為，要實現這一點非常困難，特別是在中國以外的市場。

CNBC報導，華為消費者業務雲端服務副總裁譚東暉週二表示：「華為有能力提供與Google和蘋果生態系統並駕齊驅的生態系統。」「我們有信心成為全球頂尖生態系統開發商之一。」

鴻蒙系統是由華為自主開發的作業系統，可相容Google Android應用程式，預計今年8月正式全面開源。據華為表示，鴻蒙系統可在多種裝置上執行，而不僅限於智慧型手機，將吸引到更多開發人員為鴻蒙系統開發應用程式。

華為在2019年8月才正式發表鴻蒙系統，不到1年的時間，華為就高調表示，鴻蒙系統的競爭力可對抗Google和蘋果。據譚東暉週二透露，截至3月底，華為鴻蒙系統已吸引140萬名開發人員，較2019年第一季大增115％。

然而，分析師指出，鴻蒙系統很難在中國以外獲得消費者的青睞，原因是 許多應用程式使用Google系統框架進行數位版權管理、定位、付款和通知服務等 。

此外，在國際市場上，大多數熱門應用程式都來自美國知名開發商，如Netflix、Facebook及旗下Instagram、WhatsApp，以及Google自家應用程式等， 但在鴻蒙系統將看不到這些應用程式的蹤影 。

韓聯社報導，上週五（15日），美國商務部公佈新禁令，若外國企業要使用美國半導體設備為華為生產晶片，必須先向美國申請許可。南韓券商NH Investment分析師李圭河（Lee Kyu－ha）認為，該禁令將導致華為在智慧機生產方面陷入困境，進而讓三星擴大在全球智慧機市場的影響力。

根據市場研究公司IDC的數據，今年第一季，三星穩居全球最大智慧機製造商，市佔率達21.1％；華為排名第二，全球市佔率17.8％；蘋果緊追在後，以13.3％的市佔率排名第三。

責任編輯：林芳如

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