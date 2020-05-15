中美關係因疫情持續交惡，本週川普政府也宣佈延長對華為的制裁，長達一年的貿易禁令後，華為的手機又產生了哪些變化？

新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）令中美兩大強權的關係跌至冰點，川普政府也宣佈華為、中興的貿易禁令再延長一年至2021年5月，令去年身陷貿易戰中心的華為，今年也無望重返美國市場。

去年5月時，美國政府以國安為由頒布實體清單，封殺包括華為、中興在內等數十間關聯企業，將這些公司拒於美國的大門之外，不單無法將電信產品銷至當地，更無法獲得美國供應鏈的支持。

當時華為就因此失去Google行動服務（GMS）支援，無法在手機中搭載Gmail、Google Play等旗下服務，華為也不得不連忙生出自家的華為行動服務（HMS），以及作為以防萬一的鴻蒙作業系統。

川普政府延長華為禁令，考慮「徹底封殺」

一年過去，中美兩國之間的關係非但沒有回溫，反倒因為疫情而跌至冰點。美國總統川普稍早就表示，他曾經與習近平關係很好，但「現在我不想和他說話。」揚言切斷中美關係，並聲稱此舉將為美國省下5,000億美元。

另外，美國正在考慮對華為進行更全面的封殺，過去一年來，為了避免華為在美國既有的電信客戶受到影響，川普政府不斷延長寬限期，允許華為繼續為客戶提供服務及維護。

然而，美國商務部於3月時宣佈，將就是否延長寬限徵求大眾意見，希望知道若中止寬限對企業的影響有多少，以及相關成本，顯然美國打算徹底斷絕與華為的往來。

本次寬限期即將在美國時間5月15日到期，不過《路透社》引述消息人士所言，美國政府這次仍然會予以延長。

不過美國企業則有不同的看法， 美國CTIA無線協會極力呼籲美國政府替華為開放長期許可，強調現在不是影響全球電信商維持網路服務的時候。

缺少Google助陣，華為國際市場銷售衰退、手機美國零件含量只剩1%

被美國放上黑名單後，華為在國際市場的銷售大受打擊。儘管沒有因為禁令而停止推出新機，不過對於仰賴Google服務甚深的中國以外用戶來說，缺少GMS的手機令人興致缺缺。

整體來看，華為在全球的市占率並沒有受到太大影響。根據研究公司Canalys稍早發布的2020年第一季手機出貨量統計，華為市占率為18%僅次於三星，與去年的18.8%相比沒有太大幅度的下滑。

不過，市占率的「組成」卻有相當大的變化，過去華為中國及其以外的市場銷售約各占一半，但自從被美國封殺後其海外市占率便逐漸衰退，全靠中國地區穩住整體銷量。

Canalys報告指出，華為中國海外銷量暴跌35%，雖然有受到疫情的影響，但其跌落幅度仍達到蘋果的4倍之多。

與此同時，《日經》也發布一份華為Mate 30的拆解報告，分析其中每個零件的來源，聲稱其中使用的美國零件價值僅占1%，遠低於平均的11%。中國零件價值的比例則大幅上升，從過去的25%上漲至42%。

這顯示出在軟體服務之外，華為在硬體方面也被迫做出移轉，其手機晶片已經改用子公司海思半導體開發的產品，取代過往高通所提供的零組件。雖然硬體上似乎已經擺脫對美國的依賴，華為先前仍舊強調，他們希望能夠繼續使用美國的零件。

資料來源：TechCrunch、Reuter、Nikkei Asian Review

責任編輯：陳映璇