美國擴大對華為的封殺，台積電傳出暫停接受華為的訂單，華為消費者業務CEO余承東在微信上譴責，美國以國安為由圍堵華為，只是維護「科技霸權」。

美國對華為的封殺越演越烈，上週五除了再次延長既有的限制措施外，頒布一項更嚴厲的新規定，進一步壓縮華為的生存空間。華為消費者業務CEO余承東在本週譴責，美國表面上以國安的大義封殺華為，真實目的是維持科技霸權。

根據《彭博社》報導，余承東本週一在微信上發表的文章「美國為什麼要封殺華為」中指出， 美國所謂的網路安全只是藉口，真正的關鍵是華為威嚇到美國在科技領域的主導地位 。

2019年5月，美國將華為放上實體清單，禁止美國企業向華為供應零組件或軟體服務，此舉導致高通、Google等美國大廠紛紛斷絕與這間全球第二大手機廠商的往來。

美擴大技術出口限制，傳台積電暫停接受華為訂單

美國上週五頒布的新規定要求，即使不是美國公司，任何使用美國設備生產晶片的供應商都必須先經過美國政府核准，這項措施進一步斷絕華為在國際上的生存空間。

美國商務部表示， 華為利用美國的技術與軟體，以及向使用美國設備的海外代工廠購買產品，從而繞過先前的限制，才會祭出這次的新規定。

這項措施將嚴重影響華為與旗下海思半導體，據傳近期宣佈將赴美設廠的台積電，已經暫停接受華為的新訂單，以符合美國政府的規定。華為是台積電僅次蘋果的第二大客戶，占其收入的15%至20%。

台積電傳出已暫停接受華為的新訂單，以防違反美國的新封殺規定。 Sundry Photography via shutterstock

台積電表示，不會對外公布客戶訂單的細節，由於半導體產業供應鏈非常複雜，牽涉到眾多國際供應商，他們正與外部的法律顧問進行研究，以對這些法條進行全面性地審視及解釋。

海思供應商台灣穩懋半導體也被認為將遭受衝擊，華為向中國最大半導體供應商中芯國際下的中低階晶片訂單也可能受阻。不過，這項措施有120天的緩衝期，已有消息傳出華為正在加緊採購。

《日經》指出，華為其實去年就已預警到美國加強出口限制的風險，替5G基地屯了為數不少的晶片。華為副董事長徐直軍在3月底時曾表示，假設美國出手管制台積電的供應，對整個行業也將帶來重大影響。

點名蘋果、高通、思科，中國重申祭出「不可靠實體清單」作報復

作為封殺華為的報復，中國也再次搬出「不可靠實體清單」，宣稱將對美國企業予以制裁，並點名蘋果、思科、高通等美國大廠，還將暫停購買波音的飛機。

中國在美國祭出新限制措施後警告，如果美方執意推動新規定，包括限制台積電等供應商向華為提供晶片，將採取行動捍衛他們的權利。

作為對美國政府的反擊，中國重申「不可靠實體清單」並點名蘋果、思科、高通等知名企業。 MikeDotta via shutterstock

中國首次公佈不可靠實體清單是在去年6月初，當時中國政府聲稱不遵守市場規則、背離契約精神、出於非商業目的對中國企業實施封鎖或斷供，嚴重損害中國企業權益的外國企業、個人將被放上不可靠實體清單。

儘管中美雙方歷經18個月的貿易戰，才終於在去年12月達成第一階段協議，但隨後爆發的新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情，令雙方的關係跌至谷底，川普近期更揚言斷絕與中國的關係。

在宣稱將對美國進行報復之餘，中國也連忙加強對國內半導體產業的投資，透過中國國家集成電路基金II、上海集成電路基金II向中芯國際挹注22.5億美元，令旗下晶圓廠中芯南方資本額從35億美元增加至65億美元。

從去年中美貿易戰白熱化後，中國在半導體產業受制於人的憂慮便不斷被提及，對半導體產業的投資也持續上升，希望減少對美國產品的依賴，2019年10月成立資金規模達290億美元的國家集成電路基金II，就被視為相當具有指標性的一項新政策。

資料來源：日經亞洲評論、Bloomberg、Reuter

責任編輯：陳映璇