因美國禁令關係，讓原本仰賴台積電供應的華為急於尋找新的採購管道，目前正與台灣聯發科、中國紫光展銳進行協商。

美國政府5月15日宣布，加強對中國華為的出口管制，外國企業若是使用美國技術/設備替華為生產晶片，需先取得美國當局的許可才能進行出貨。而雖有外電稱華為或可藉由向南韓三星電子採購使用於智慧手機的Exynos晶片來迴避美國禁令衝擊，不過據韓媒指出，即便華為提出要求、三星預估也不會供應Exynos給華為，因為為了謀取更大的利益，三星樂見華為智慧手機、網路設備競爭力下滑，且三星之前就有拒絕供應Exynos給華為的前例。

南韓媒體中央日報日文版25日報導，華為旗下半導體設計/研發子公司海思半導體研發的智慧手機、5G基地台用晶片是委託台灣台積電生產，並搭載在自家的智慧手機、網路設備上，不過因美國禁令、導致華為與台積電之間的交易被禁止的話，幾乎就斷絕了華為通訊晶片的採購之路，而據相關業界指出，為了迴避美國禁令的衝擊，華為正考慮向三星採購Exynos晶片、預估華為會在下半年向三星提出供貨要求。

不過產業界普遍認為，即便華為提出要求，三星預估不會供應Exynos晶片給華為，因為比起增加半導體事業的銷售，讓華為智慧手機、網路設備競爭力下滑更能為三星謀取更大的利益。業界關係人士指出，「三星過去也曾拒絕來自華為有關供應Exynos晶片的要求」。

迴避美禁令、華為傳和聯發科洽談供貨

日經新聞5月22日報導，華為目前大多數晶片仰賴台積電供應，不過因美國加強出口管制、預估將讓華為無法與台積電進行新交易，因此華為正急於變更採購管道來因應，目前正與台灣聯發科、中國紫光展銳進行協商。

其中，華為計畫向聯發科採購5G智慧手機用高價格帶晶片。據關係人士指出，華為要求聯發科提供大量晶片、數量是過去數年間與聯發科之間的交易量的約3倍。聯發科目前正評估能否因應來自華為的供貨要求。

台積電傳已停接華為新訂單

日經新聞5月18日報導，據多位關係人士透露，受美國15日發表的新禁令影響，台積電已停止接受來自華為的新訂單，而此舉恐對華為5G智慧手機的研發帶來衝擊。

責任編輯：林芳如

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