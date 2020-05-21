半導體作為我國重要產業，牽動整體經濟的發展。武漢肺炎影響下，工研院如何看好台灣半導體仍有5.7%的年成長？而台積電赴美設廠又有什麼考量？

總統蔡英文在昨（20）日就職致詞時，特別提出六大核心戰略產業，其中半導體產業更是重中之重，2019年不僅提供22.5萬個就業機會，也為台灣創造逾2.66兆元的產值。

面對新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）打亂全球產業的秩序，工研院產科國際所仍樂觀評估，今年台灣半導體產業產值將上看2.81兆元、年成長有機會達5.7%。

工研院產科國際所資深研究員江柏風認為，即便受到武漢肺炎衝擊，全球供應鏈受到封城、鎖國等政策影響，AI（人工智慧）、5G等需求動能依舊存在。根據統計，我國半導體產業有高達91.3%的生產佈局是落地台灣，能透過高度自動化生產來迎接全球的轉單、急單需求。

而近來台積電赴美設廠引發市場討論，即使台灣半導體的技術跟產業鏈生態系都相當健全，專家仍點出兩個需注意的隱憂。

隱憂一：終端電子產品需求疲弱

今年上半場所產生的供應鏈問題，半導體產業算是全身而退，但由於IMF（國際貨幣基金組織） 4月大幅下修全球總體經濟的預測為-3.0%，加上消費大國美國的消費者信心指數年增率，從1月的10%跌到4月的負30%，顯見美國消費者對於疫情後整體經濟狀況依舊不樂觀。這將造成全球終端電子產品需求趨緩，對於台灣半導體業來說也會減弱年度成長的可能性。

吳中書認為，終端電子產品的需求疲弱會是影響半導體的重要因素。其中，歐美在疫情未獲得有效控制之下就重啟經濟，將會延長復甦的磨合期。 螢幕截圖

台灣金融研訓院董事長吳中書也補充到，即便歐美等國在近期逐步解封，主要是希望在疫情趨緩下能夠重啟經濟的動能，因此短期內或許可以看到經濟的表現有所成長、數字會比較漂亮。不過長遠來看，在疫情未能真正受到控制的情況下，此舉可能會延長整體經濟復甦時間。

隱憂二：中美貿易戰延燒，台灣產業鏈恐遭殃

美國政府持續強化對中國的管制，要求晶片供應商在使用美國軟體、設備以及相關技術時，若未經過美國政府許可，將禁止供貨給華為。短期來看，或許台灣半導體業者將有急單需求，但在120天寬限期後才是真正考驗。

中美貿易戰再起，美國對華為的打壓不僅造成中國的半導體受創，台灣供應鏈也可能因為相關的規定而有衝擊。 Ink Drop via shutterstock

清華大學教授徐爵民表示，目前晶片規範要求是軍用、民用都必須提出申請，他認為屆時美國商務部要如何處理大量的審核，將是造成訂單延遲的關鍵。此外，若設備、材料等真的都必須按照美國的規定，美國抵制華為的舉動，受害的不只是中國，連帶台灣的供應鏈也有不小的衝擊。他更認為長遠來看，此舉將促使中國半導體的自主發展，加速非美系的產業生態體系建置，對台灣半導體發展將增加不確定因素。

至於台積電赴美設廠一事，江柏風認為此舉僅是一個就近提供客戶服務的考量，以台積電有近9成產品都在台灣生產的比重來看，海外佈局不至於影響產業外移。

生產落腳台灣，不擔心斷鏈危機

台灣本身的半導體聚落效應，是產業維持成長的重要關鍵。

疫情之下台灣半導體之所以不受太大的衝擊，主要因為我國半導體產業有高達91.3%的生產佈局是落地台灣，不用擔心斷鏈的危機。 台積電

江柏風表示，台灣半導體目前分成以新竹、桃園為主的北部群聚，台中市為主的中部群聚以及台南、高雄為主的南部群聚。北部群聚的產值約占整體半導體產值的一半左右，主要以完整的上中下游完整供應鏈以及基礎建設為主；中部群聚則是在龍頭廠商台積電、美光的帶動下逐漸發展，以高階IC和記憶體製造為主，佔總產值15%；南部群聚除了有日月光，台積電、華邦也相繼進駐，目前產值約占35%，未來有機會成為另一個半導體重點群聚。

持續投入研發，維持技術領先

另外，徐爵民也指出，包括晶圓代工、封測等產業都積極投入先進製程研發，以台積電來說，今年即將量產5奈米的產品，3奈米部分也確定好架構、預計2022年量產。徐爵民說，持續鞏固既有製程的競爭力對我國半導體來說，是強化我國半導體在全球市場的戰鬥力，看好未來3～5年，封測、晶圓代工領域能持續維持市占率5成以上。

徐爵民認為，有不少晶圓代工、封測等半導體企業持續研發技術，這在未來3-5年內依舊能在市場上保有優勢，維持市佔率5成以上不是問題。 螢幕截圖

此外，他也點名IC設計業將有機會是未來的明日之星。

2019年IC設計的整體產值約6,928億新台幣來看，僅占全球半導體市場僅約5.4%，未來半導體產業成長最大的貢獻將有機會來自IC設計。不過這有賴台灣IC設計業者跟國際IDM或是無晶圓廠（Fabless）的業者近身肉搏、搶下他們手中高階市場的客戶。

責任編輯：陳映璇