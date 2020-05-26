線上協同工具新創Notion，稍早證實在中國遭封鎖禁用，Notion目前仍無法確認其服務具體被封鎖禁用原因，僅表示已著手進行了解。

日前才剛宣布開放免費使用個人版的線上協同工具新創Notion，稍早證實在中國遭封鎖禁用，而Notion目前仍無法確認其服務具體被封鎖禁用原因，僅表示已著手進行了解。

以多元開放型態為特色的Notion遭到中國封鎖禁用的時間，正好與中國在上週展開的全國人民代表大會時間接近，可能因而被列入監管名單內，造成Notion無法正常在中國使用。由於中國近年針對網路內容施行嚴格審核，就連在中國境內提供來自海外的服務，也必須遵循在地法規，尤其Notion提供服務涵蓋內容分享，甚至部分用戶利用Notion搭建如同網頁般的版面來整合訊息，因此不難想像為何成為中國網路內容審核緊盯對象。

2016年在美國舊金山創立的Notion因為可整合多種格式，例如網頁資料、代辦清單、影音連結、訊息溝通等等，而受到用戶的歡迎，同時也因為Notion標榜提供跨平台、直覺易用、線上協作等特色，在短時間內吸引不少個人用戶或工作團隊使用，讓早在2004年創立的Evernote面臨極大挑戰。Notion目前被視為協作工具新創的獨角獸，市值已達20億美元。

Notion在中國也累積不少用戶，尤其在新型冠狀病毒疫情影響下，加上Notion近期提供免費使用個人版的內容區塊數量限制，更吸引不少新用戶加入，其熱門的程度還引來其他開發者的「致敬」，另外開發出一款相識的協作工具《寒舟》。中國因為疫情而閉關期間，針對企業或組織使用的線上協作工作均加速推廣增加用戶，包括阿里巴巴開發的釘釘（國際版為Ding Talk）及騰訊開發的企業微信，積極向企業用戶招手。

資料來源：Notion、Tech Crunch

責任編輯：陳映璇