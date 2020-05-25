知名iPhone破解團隊Unc0ver推出新的「越獄」工具，讓用戶可以破解iOS最高權限來自由設定iPhone功能。這使外界對蘋果的資安打上問號。

隨著蘋果的iOS系統不斷推陳出新，越來越多駭客專家認為iOS系統既有的預設值及設定上的限制阻礙使用iPhone時的自由度。5月24日，知名iPhone破解團隊Unc0ver就推出新的「越獄」工具，讓iOS 11乃至最新的iOS 13.5的用戶，都可以破解iPhone的系統限制。

何謂「越獄」？越獄背後有2大動機

「越獄」（Jailbreak）是一個用於iOS系統上的專有名詞，意指透過系統漏洞等方式，獲取iOS系統最高權限的一種技術手段。其背後動機，第一、突破蘋果及其App Store的限制，安裝那些遭蘋果官方禁止上架的App；而一些iPhone破解團體製造iOS上所缺少的功能，也能在越獄後透過安裝特定插件來達成。

「越獄」（Jailbreak）是一個用於iOS系統上的專有名詞，意指透過系統漏洞等方式，獲取iOS系統最高權限的一種技術手段。 shutterstock

第二、對部分手機資安研究人員來說，他們認為越獄可以讓他們不受蘋果系統影響，更深入研究iOS潛在資安風險。同樣的， 越獄行為也讓有心人士可以更容易地安裝惡意程式，發動網路攻擊 。

根據The Wired報導，Unc0ver發佈的最新越獄工具，是根據一個過去尚未被發現的系統漏洞設計而成。該漏洞位於iOS計算核心系統之內，而該工具的設計者，化名為「Pwn20wnd」的駭客則認為， 蘋果最少需要兩到三周的時間才有辦法設計出修補程式 。

iOS漏洞太多...蘋果資安受外界質疑

關於越獄工具的推出，蘋果抱持著複雜的態度。他們一方面積極推出補丁防堵越獄工具，另一方面也曾邀請知名越獄專家Jonathan Zdziarski進入蘋果工作，協助強化iOS的安全系統。然而，Unc0ver推出新越獄工具的時機點，恰好是蘋果資安系統多次遭外界質疑的敏感時刻。

上周，專門向研究人員購買資安漏洞的平台Zerodium宣佈，由於近期內獲報的iOS漏洞太多，所以他們在未來2～3個月內不會再對外收購特定的iPhone漏洞。通常針對新的iOS漏洞，Zerodium都會支付10萬～200萬美元不等的獎勵金。

Zerodium的CEO在推特中表示， iOS的安全狀況並不像外界想像的那樣良好，並期待預計最快9月將推出的iOS 14能夠有所改善。

至於Unc0ver這款越獄工具，能否套用在即將推出的iOS 14上？發明者Pwn20wnd表示，這要看蘋果是否能搶在推出前彌補計算核心上的漏洞。「但無論如何，我最終都會找出另一個新的漏洞，做一個新的越獄工具。」他說。

資料來源：Techcrunch、The Wired

責任編輯：陳映璇