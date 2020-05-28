純網銀開幕誰搶第一？國票金控今（28）日在法說會上表示，預計七月分就會向金管會申請執照，目標9月底就能開幕營業。

純網銀開幕倒數，誰能搶第一先開幕營運，外界都很關注。國票金控今（28）日在法說會上表示，預計7月份就會向金管會申請執照，希望衝第一，趕在9月底搶先其他業者開幕。

樂天拚第一，目標9月就要開幕

這個月初，樂天國際商業銀行（簡稱樂天銀行）才剛剛取得經濟部商業司核准公司設立登記，拚開業的腳步非常快速。

法說會中，國票金董事長魏啟林表示，系統建置、測試等籌備工作，都按照進度順利進行中，預計在今年第3、4季向金管會申請核發營業執照，拚在年底前正式開幕。

樂天國際商銀董事長簡明仁補充，預計在6月份會進行一個月的模擬營運測試（UAT），等到相關文件齊備後，預計7月向金管會申請營業執照，目標9月可以開幕， 預估開幕後3年半，能達成損益兩平。

國票金董事長魏啟林表示，系統建置、測試等籌備工作，都按照進度順利進行中，預計在今年第3、4季會向金管會申請核發營業執照。 攝影 / 高敬原

依照經濟部規定，取得公司營業登記後，需在3個月內向主管機關提出營業執照申請，不過可以再延後3個月。將來銀行、LINE Bank（連線商業銀行），則分別在1月、3月就完成營業登記，依目前進度看來，將來銀行、LINE Bank最晚也要在第3季前，向金管會提出營業執照申請。

據了解，目前樂天銀行約有70~80名員工，大多數為IT相關人才，辦公室位於台北市松江路，預計開幕補上客服等人力後，員工數可達到100人。

純網銀開業，要先通過7大考驗

今年初，3家純網銀業者，都喊出今年第3季開業的目標，市場傳言，受到疫情影響，實際開幕可能會延後到年底，甚至是明年初。

雖然3家業者都完成公司登記，不過金管會主委黃天牧表示，目前仍沒有任何一家業者，向金管會申請核發營業執照。

原因是，純網銀要開門做生意，有許多考驗要先通過。根據金管會在去年所提出的監管重點。純網銀業者，必須符合信用風險管理，作業風險管理、信譽風險管理、流動性風險管理、落實公司治理、維持金融市場競爭秩序、消費者保護，這七大監管規範，才能營業。

樂天銀行的優勢是，在日本已經有18年的純網銀經驗，非常熟悉系統、資安等相關規範，這或許就是為什麼，樂天銀行能喊出要在9月拚開幕的原因。

責任編輯：陳映璇